La réduction de la taxe de vente de 10 jours sur les vêtements et les fournitures scolaires commence aujourd’hui – Shaw Local

SPRINGFIELD – À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 14 août, l’État réduira son taux de taxe de vente de 6,25% à 1,25% pour certains vêtements coûtant moins de 125 $ et les fournitures scolaires.

Le «congé fiscal» a été inclus dans le «plan de secours familial» du gouverneur JB Pritzker, un volet de plusieurs projets de loi constituant le budget de fonctionnement de l’exercice 2023. Les allégements fiscaux ont été adoptés avec un soutien presque unanime à l’Assemblée générale et ont fourni un allégement fiscal estimé à 1,8 milliard de dollars pour les Illinois.

“Ces deux dernières années et demie, pour tout le monde, de gérer la pandémie ont été difficiles”, a déclaré Pritzker lors d’une conférence de presse jeudi. “Et les neuf derniers mois d’inflation en plus de cela ont pesé sur les budgets des parents et des enseignants. Les prix ont augmenté pour tout, de l’essence à l’épicerie en passant par les fournitures scolaires, et tout le monde en prend un coup. C’est dans des moments comme ceux-ci que nous avons besoin de solutions réfléchies et créatives qui apportent une aide financière aux familles de l’Illinois.

L’État a estimé que la réduction de la taxe de vente représenterait 50 millions de dollars d’économies pour les contribuables.

Articles vestimentaires inclus

La réduction d’impôt de 10 jours comprend les vêtements coûtant moins de 125 $ individuellement.

Les articles vestimentaires, tels que définis par la loi, comprennent les articles standard tels que les shorts, les pantalons, les jupes, les chemises et les sous-vêtements. La réduction d’impôt s’appliquera également aux tabliers, chapeaux, casquettes et cache-oreilles, manteaux et vestes, ceintures et bretelles, pantalons en caoutchouc, blouses de laboratoire, bonneterie, foulards, maillots de bain, uniformes scolaires et cravates.

Elle s’applique également aux chaussures – chaussures, lacets, pantoufles, semelles intérieures, bottes, chaussettes et sandales.

Scott Naylor de Batavia fera les courses pour la rentrée scolaire pour quatre enfants – âgés de 16, 14, 13 et 12 ans. Il a dit qu’il fera probablement ses courses pendant la réduction de la taxe de vente.

“Nous sommes un peu inhabituels en ce sens que nous … faisons des réserves à l’avance, parcourons d’abord à la maison et voyons ce qui est ajouté pour l’année à venir”, a déclaré Naylor.

“Je pense que c’est un beau geste”, a déclaré Naylor à propos de la réduction de la taxe de vente. “Mais dans le grand schéma des choses, c’est une très petite baisse par rapport à ce que vous payez pour les fournitures elles-mêmes.”

Articles exclus

Mais elle ne s’applique pas aux chaussures de ballet, de claquettes ou de sport, aux patins à roulettes ou à glace, aux chaussures de ski, aux cuissardes ou aux palmes.

Les acheteurs ne doivent pas non plus s’attendre à la réduction du taux de la taxe de vente sur les accessoires tels que les porte-documents, les nœuds pour les cheveux, les sacs à main, les bijoux, les lunettes de soleil ou les perruques. La réduction ne s’applique pas non plus aux gants de sport, aux lunettes, aux protège-mains et coudières, aux gilets de sauvetage, aux combinaisons, aux épaulettes, aux protège-tibias ou aux protège-dents.

Sont également exclus les équipements de protection tels que les masques respiratoires, les protecteurs auditifs, les écrans faciaux, les casques et casques de sécurité, les respirateurs, les gants de protection, les lunettes de sécurité ou les ceintures à outils.

Fournitures scolaires incluses

Les classeurs, les sacs à livres, les calculatrices, le ruban adhésif, la craie pour tableau noir, les cahiers, les gommes à effacer, les chemises, les fiches, les blocs-notes juridiques, les boîtes à lunch, les crayons et les taille-crayons, les boîtes de fournitures, les rapporteurs, les règles, les compas et les ciseaux sont tous admissibles à la taxe réduite évaluer.

Il en va de même pour la colle, les surligneurs, les marqueurs, les crayons et les crayons de couleur.

Articles exclus

Cependant, les acheteurs ne doivent pas s’attendre à ce que d’autres fournitures d’art soient éligibles au taux réduit. L’argile et la glaçure, les peintures et les pinceaux, les blocs à croquis et les blocs à dessin seront tous taxés au taux régulier de 6,25 %.

Les manuels scolaires, les ouvrages de référence, les cartes et les globes sont également exclus des « vacances ».

Les appareils électroniques et les ordinateurs seront également taxés au taux régulier. Cela comprend les ordinateurs et les fournitures connexes telles que les clés USB, les cartes mémoire, le stockage de données, les boîtiers d’ordinateur, les câbles, les imprimantes et l’encre.

Les acheteurs ne doivent pas non plus s’attendre à des pauses lors de l’achat d’appareils photo, de téléphones portables ou d’appareils électroniques portables.

La tâche d’ajuster le taux d’imposition pour les articles individuels incombera aux détaillants, qui perçoivent la taxe de vente et la remettent à l’État.

Conseils du ministère du Revenu de l’Illinois sur les éléments éligibles peut être trouvé ici.

Autre dégrèvement fiscal

D’autres mesures d’allégement fiscal approuvées dans le budget comprennent un remboursement de l’impôt foncier jusqu’à 5 % de la facture d’impôt du propriétaire jusqu’à 300 $, et un remboursement unique de l’impôt sur le revenu de 50 $ par personne et de 100 $ par personne à charge, jusqu’à une limite de trois enfants. par famille. Ceux-ci seraient disponibles pour les personnes ayant des revenus allant jusqu’à 200 000 $ et les déclarants conjoints ayant des revenus allant jusqu’à 400 000 $.

Le paquet suspend également pendant un an la taxe de 1% sur les produits d’épicerie et met une pause de six mois sur l’augmentation inflationniste automatique de la taxe sur le carburant de l’État, estimée à 2,2 cents par gallon.

Le plan étend également de manière permanente le crédit d’impôt sur le revenu gagné de l’État de 18 à 20% du crédit fédéral tout en augmentant le nombre de ménages pouvant demander le crédit.

La mesure a également établi un crédit d’impôt sur le revenu pour les enseignants qui achètent des fournitures de classe à 250 $ pour l’année en cours et à 500 $ à compter du 1er janvier 2023.

Brenda Schory, journaliste du Shaw Local News Network, a contribué à ce rapport.