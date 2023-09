La réduction de la fête du Travail sur le robot aspirateur Roomba i4 Evo offre près de la moitié de la réduction

Les robots aspirateurs sont un moyen simple de raccourcir votre liste de tâches hebdomadaires, et vous n’avez pas besoin de dépenser une tonne pour en mettre la main en cette fête du Travail. Roomba fabrique certains des meilleurs modèles du marché, et vous pouvez désormais en acheter un à un prix très réduit. Amazon propose actuellement le Roomba i4 Evo de milieu de gamme en vente pour seulement 210 $, ce qui vous permet d’économiser 190 $ par rapport au prix habituel. Cependant, il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Les aspirateurs robots Roomba sont parmi les meilleurs du marché, et le i4 Evo de milieu de gamme ne fait pas exception. Il possède de puissantes capacités de nettoyage et de nombreuses fonctionnalités avancées. Il est équipé de brosses en caoutchouc multisurfaces idéales pour éliminer la saleté, la poussière et les poils d’animaux sur les tapis et les planchers de bois franc, ainsi que d’une brosse de balayage des bords pour nettoyer les coins et autres coins et recoins difficiles d’accès. Il nettoie en lignes droites pour une efficacité maximale et génère même une carte de votre maison au fil du temps afin que vous puissiez le planifier pièce par pièce. Il peut fonctionner pendant environ 75 minutes avec une seule charge et reviendra automatiquement à sa station de base lorsque la batterie est faible.

Et si vous êtes à la recherche d’un modèle différent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de robots aspirateurs pour encore plus de bonnes affaires.