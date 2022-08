La réduction de 235 millions de livres sterling de Liz Truss à l’Agence pour l’environnement “a doublé le rejet des eaux usées”

Liz Truss a présidé les coupes dans le financement de l’Agence pour l’environnement qui “ont doublé les rejets d’eaux usées”, a-t-on affirmé.

Selon l’analyse du Parti travailliste, les rejets d’eaux usées brutes ont plus que doublé depuis 2016, lorsque le candidat à la direction conservatrice était secrétaire à l’environnement.

Celui-ci est passé de 1,47 par débordement il y a six ans à 29,3 en 2021, selon l’analyse des chiffres officiels.

Cette augmentation a coïncidé avec la réduction de 80 millions de livres sterling de moniteurs d’égouts par Mme Truss dans le cadre d’une hache conservatrice de 235 millions de livres sterling au budget de l’EA, qu’elle a qualifié de «gains d’efficacité».

Cela vient au milieu d’un examen minutieux de la santé des eaux britanniques, avec de nouveaux chiffres montrant que les eaux usées brutes ont été rejetées dans l’environnement plus d’un million de fois au cours des cinq dernières années.

L’indépendant a également révélé que toutes les entreprises de traitement des eaux usées en Angleterre et au Pays de Galles n’avaient pas atteint leurs objectifs de pollution ou d’inondation des eaux usées l’année dernière.

L’Agence pour l’environnement travaille en étroite collaboration avec les compagnies des eaux pour s’assurer qu’elles surveillent étroitement et rendent compte de leurs activités de rejet.

En tant que secrétaire à l’environnement, Mme Truss a justifié les coupes en disant “qu’il existe des moyens de faire des économies en tant que département”, citant une meilleure utilisation de la technologie et du travail inter-agences.

Liz Truss a déjà occupé le poste de secrétaire à l’environnement (Jacob King / PA) (fil de sonorisation)

Mais le secrétaire fantôme à l’environnement, Jim McMahon, a déclaré: «Sous les conservateurs, le pays est confronté à une crise de notre approvisionnement en eau. Notre infrastructure hydraulique est au point d’éclatement, avec des milliards de litres d’eau gaspillés chaque jour et des eaux usées brutes déversées dans nos eaux.

“Le fait que Liz Truss ait été celle qui a coupé l’EA [Environment Agency] si sévèrement, démontre non seulement son manque de prévoyance mais aussi son manque de souci du détail, en reconnaissant la nécessité de s’adapter à la grave inondation qui venait de se produire sous sa surveillance.

“Le travail relèvera les défis de notre système d’approvisionnement en eau en renforçant la réglementation et en veillant à ce que les patrons des compagnies des eaux soient tenus responsables légalement et financièrement de leur négligence.”

Des manifestations ont eu lieu cette année pour demander la fin de la pollution des eaux usées (Ben Birchall/PA) (fil de sonorisation)

Un consultant senior de l’Agence de l’environnement a déclaré Le gardien à propos des coupes : « Elles ont chuté au point qu’il était impossible pour l’Agence pour l’environnement de savoir ce qui se passait.

«Ils n’avaient aucune capacité de contrôle ou de surveillance significative. Ils ont cédé le contrôle de la surveillance aux compagnies des eaux, qui ont fini par pouvoir noter leurs propres devoirs. Ils prélèvent leurs propres échantillons et évaluent s’ils sont conformes.

“Nous avons vu que cela ne fonctionnait pas – regardez ce qui s’est passé avec Southern Water, qui n’a pas déclaré ses incidents de pollution et a fini par se voir infliger une amende par l’EA lorsqu’ils ont été découverts.

Moment des gallons d’eaux usées se déversent dans la mer à Sussex forçant les plages à fermer pour la baignade

«Il y a des soupçons que cela pourrait se produire dans tous les domaines. Il a été laissé aux scientifiques citoyens qui surveillent et comblent les lacunes.

M. Lewis a ajouté: «Beaucoup de choses se seraient produites sous Liz Truss; elle était là quand certaines de ces coupes ont été faites. Elle était une pauvre ministre et l’Agence pour l’environnement a été réduite à néant, et elle ne peut ni surveiller ni réglementer efficacement.

L’analyse du travail intervient alors que des dizaines d’avertissements de pollution ont été émis pour les plages et les lieux de baignade en Angleterre et au Pays de Galles à la suite de fortes pluies qui ont submergé le système d’égouts.

Il y a eu une indignation croissante du public ces dernières années face au volume d’eaux usées brutes ou partiellement traitées pompées dans les rivières et les eaux côtières du Royaume-Uni.

Les entreprises de l’eau sont critiquées pour ne pas réinvestir d’argent dans l’infrastructure de l’eau obsolète du Royaume-Uni, avec une pression croissante sur les ministres pour qu’ils interviennent.

Ils ont également été accusés de “négligence grave” cette semaine après qu’il est apparu que les moniteurs d’égouts sur de nombreuses plages britanniques étaient défectueux ou manquants.

Les associations caritatives environnementales ont mis en garde contre les côtes polluées (Médias PA)

Lundi, le n ° 10 a déclaré qu’il était du devoir des entreprises de faire passer les clients avant les actionnaires, avec un porte-parole déclarant: «Nous avons clairement indiqué que l’incapacité des compagnies des eaux à réduire de manière adéquate les rejets d’eaux usées est totalement inacceptable.

“Ils ont le devoir de faire passer leurs clients avant les actionnaires et nous attendons d’eux qu’ils prennent des mesures urgentes sur cette question ou qu’ils encourent des amendes.”

Elle a ajouté : « Nous continuons à parler régulièrement avec eux. L’Agence pour l’environnement entreprend des mesures d’application et de surveillance, que nous avons intensifiées. »

Downing Street a également déclaré que les compagnies des eaux faisaient déjà face à des poursuites judiciaires de la part des régulateurs.

Les eaux usées brutes ont été rejetées dans l’environnement plus d’un million de fois au cours des cinq dernières années, selon les chiffres (Getty Images)

Le porte-parole a déclaré: “Depuis 2015, l’Agence pour l’environnement a intenté 48 poursuites contre des entreprises d’eau et d’assainissement, obtenant des amendes de plus de 137 millions de livres sterling.”

Elle a ajouté que depuis la privatisation, l’équivalent de 5 milliards de livres sterling avaient été investis pour moderniser les infrastructures hydrauliques, mais les entreprises doivent “continuer à agir”.

Sir Keir Starmer a accusé plus tôt le gouvernement d’avoir la tête dans le sable à cause de l’ampleur des eaux usées pompées dans les voies navigables britanniques.

Il a déclaré : « Je pense qu’il y a une énorme colère à propos de la situation des eaux usées, parce que nous voyons encore une fois des eaux usées pompées dans nos rivières et dans nos mers.

«Ce que cela montre, c’est que le gouvernement n’a pas été assez dur envers les compagnies des eaux et les mesures d’exécution contre les compagnies des eaux.

“Bien sûr, en même temps, ils ont réduit l’argent de l’Agence pour l’environnement.”

Un porte-parole de Mme Truss a déclaré: «Ces réductions de dépenses faisaient partie d’une campagne plus large du gouvernement central pour trouver des gains d’efficacité dans les budgets des départements et les agences gouvernementales. « Il est essentiel que nous maîtrisions la pollution de notre eau et que nous nous assurions qu’elle est propre et sûre pour le plaisir de tous. En tant que Premier ministre, Liz veillera à ce que les mesures nécessaires soient prises pour y parvenir. »

Reportage supplémentaire par Press Association