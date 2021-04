La première incursion de Redmi dans les téléphones de jeu est ici et elle s’appelle Redmi K40 Gaming Edition (ou Gaming Enhanced Edition, selon la version de la traduction automatique que vous voulez croire).

L’édition K40 Gaming couvre toutes les bases pour être considéré comme un smartphone de jeu sérieux – vous avez un écran 120 Hz avec une fréquence d’échantillonnage tactile de 480 Hz, des déclencheurs d’épaule physiques pour améliorer le contrôle et une batterie de 5000 mAh qui peut durer toute la journée et se recharger en 42 minutes avec le fourni 67W de charge.

La Redmi K40 Gaming Edition utilise un chipset de 6 nm Dimensity 1200, associé à 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM – les options de stockage sont 6/128 Go, 8/128 Go, 8/256 Go, 12/128 Go et 12/256 Go.

Le refroidissement est réalisé grâce à une combinaison de graphène, de graphite et d’une chambre à vapeur. Il n’y a pas de ventilateurs intégrés, ni d’accessoires pour ventilateurs ici.

Les visuels sont gérés par le panneau AMOLED de 6,67 pouces 2400 x 1080 pixels, qui contient des spécifications impressionnantes – couleurs 10 bits (1,067 milliard), prise en charge HDR10 +, couverture DCI-P3 et taux de rafraîchissement de 120 Hz susmentionné.

La triple caméra est flanquée d’un éclairage d’accentuation et d’un flash LED en forme de flash. Vous obtenez une caméra principale Quad-Bayer 64MP 1 / 2.0 pouces, une unité ultra-large 8MP et une caméra macro 2MP.

Le son est fourni par des haut-parleurs stéréo réglés par JBL en haut et en bas du Redmi K40 Gaming Edition. De plus, vous bénéficiez du support Hi-Res Audio et Dolby Atmos.

L’édition Gaming Redmi K40 sera lancée le 30 avril, au prix de 1999 CNY (310 $) pour la version de base 6/128 Go à 2199 CNY (340 $), 2399 CNY et 2699 CNY (420 $) pour l’édition 12/256 Go supérieure. Les autres configurations disponibles sont 8/128 Go, 8/256 Go et 12/128 Go.

Il existe également une édition spéciale exclusive de Bruce Lee avec un panneau arrière jaune, des accessoires jaunes et une mémoire maximale de 12/256 Go.