La rediffusion de la FA Cup de Wrexham sera diffusée aux États-Unis

La rediffusion de la FA Cup de Wrexham mardi est diffusée en direct aux téléspectateurs des États-Unis d’Amérique.

Après le tirage passionnant de samedi aux Blyth Spartans, la rediffusion du quatrième tour de qualification de la FA Cup de Wrexham est diffusée en direct mardi sur ESPN + à 14 h 45 HE. Ainsi, les téléspectateurs à travers les États-Unis peuvent voir le Wrexham AFC jouer devant leurs fans au Racecourse Ground. En conséquence, c’est un stade que les téléspectateurs de la série à succès Welcome to Wrexham connaissent déjà trop bien.

La FA Cup de Wrexham rejoue un autre avantage pour ESPN

Le match nul de samedi entre Blyth Spartans et Wrexham sur ESPN2 était un pour les téléspectateurs aux États-Unis. C’était le premier match du tour de qualification de la FA Cup jamais diffusé à la télévision américaine.

Impressionnant, ESPN a embauché sa propre équipe de talents pour appeler le match et fournir des analyses d’avant-match, à la mi-temps et d’après-match. Avec les commentateurs Guy Mowbray et Alan Smith appelant le jeu exclusivement pour le public aux États-Unis, ils ont été aidés par le talent du terrain avec l’animateur Angus Scott. Il a été rejoint par les analystes Steve Watson et Hal Robson-Kanu.

L’égalisation tardive des Blyth Spartans signifiait qu’une rediffusion était nécessaire pour déterminer un vainqueur. Cependant, le tirage au sort de la FA Cup de lundi pour le premier tour révélera qui jouera le vainqueur de Wrexham-Blyth au prochain tour. Une victoire de Wrexham contre Blyth améliore certainement leurs chances d’être à nouveau présentés par ESPN.

Connexion de Wrexham à ESPN

La connexion d’ESPN à Wrexham AFC est un rêve marketing, aidant les deux sociétés à se promouvoir mutuellement.

D’abord, il y a le Bienvenue à Wrexham série sur Hulu (la saison 2 a été éclairée en vert), qui est disponible dans le cadre du Disney Bundle. Deuxième, Bienvenue à Wrexham diffusé en Europe sur Disney+. Troisièmement, les téléspectateurs sont attirés par les jeux Wrexham sur ESPN + en raison de la popularité des propriétaires de Wrexham Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Quatrièmement et enfin, ESPN + fait la promotion de bon nombre de ses autres programmes de football pendant les matchs de Wrexham. Par exemple, le match Blyth-Wrexham de samedi a promu El Clásico, ainsi que la Coupe DFB-Pokal.

Le plus important, cependant, est l’aspect narratif. Bienvenue à Wrexham a fait un travail incroyable en nous racontant les histoires des joueurs, du personnel, des bénévoles et des fans impliqués dans le club. Et ils l’ont fait d’une manière si attachante. Nous nous sentons pour la communauté Wrexham. En même temps, la série nous a également aidés à nous sentir membres de la communauté elle-même.

Que cela continue longtemps.

Crédit photo : IMAGO / Pro Sports Images