La rédemption de Mancini avec l’Italie est loin des superstitions, des guêtres et de la folie des boulettes de viande à Man City

Pour Roberto Mancini, le chemin de la rédemption promet de se terminer là où tout a commencé. Si l’Italie a battu l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 dimanche, le Azzurri l’entraîneur connaîtra le point culminant de sa carrière de manager sur la même ligne de touche où il a enduré son nadir.

En mai 2013, Mancini a été limogé en tant que manager de Manchester City après avoir vu son équipe perdre contre le relégué Wigan Athletic lors de la finale de la FA Cup à Wembley. Huit ans plus tard, après avoir emprunté un chemin détourné pour revenir au sommet, le joueur de 56 ans a la possibilité de sortir du même stade qu’un champion d’Europe après avoir supervisé le remarquable renouveau de l’Italie en tant que force majeure depuis sa prise de fonction à la suite de la l’échec de l’équipe à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

Mais alors que Mancini a transformé l’Italie depuis qu’il a succédé à Gian Piero Ventura il y a trois ans, il s’est également réinventé après une série de retombées avec les joueurs, le personnel et la haute direction de City qui ont provoqué son limogeage à l’Etihad, un an jour pour jour après avoir dirigé le club. à son premier titre de champion depuis 44 ans.

Des sources de City ont déclaré à ESPN que Mancini était « difficile », « difficile » et un « caméléon » au cours de ses quatre ans à la tête du club et que, alors qu’il charmait les médias et les supporters avec sa personnalité publique, son comportement derrière les scènes étaient celle d’une « diva » conflictuelle et tumultueuse qui a perdu le soutien de joueurs influents.

Pourtant, à l’Euro 2020, les seuls bruits émanant du camp italien à propos de Mancini sont positifs. Marco Verratti et Federico Bernardeschi ont attribué à l’ancien entraîneur de l’Inter Milan le mérite d’avoir redonné « l’enthousiasme » à l’équipe nationale, tandis que le défenseur Leonardo Bonucci a déclaré: « C’est un entraîneur de haut niveau lorsqu’il s’agit de soulager la pression des joueurs et d’apporter de l’enthousiasme. et de la légèreté à l’équipe. Cela nous permet d’avoir beaucoup de confiance. «

La décision de Mancini de solliciter l’opinion de joueurs seniors tels que Bonucci et Giorgio Chiellini est un autre indicateur de son évolution du manager intransigeant qui a apporté le succès et l’acrimonie à City en un entraîneur plus collégial qui est maintenant à une victoire d’inspirer l’Italie à son premier titre européen depuis 1968.

Gagner à Wembley, huit ans après la défaite de Wigan, permettra cependant à Mancini de boucler la boucle, après avoir vu sa réputation ternie par son départ de City.

Bien qu’il ait remporté une FA Cup et une Premier League à l’Etihad, il ne s’est pas rapproché d’un emploi dans le football anglais depuis – il a même inscrit sa fille dans une école de fin d’études à Londres à un moment donné dans l’espoir qu’une offre se présente – – et il n’a obtenu le poste en Italie que lorsqu’aucun autre candidat crédible ne s’est présenté.

Des périodes infructueuses à la tête de Galatasaray et du Zenit Saint-Pétersbourg, de part et d’autre d’un séjour infructueux de deux ans à l’Inter, ont laissé entendre que la carrière de Mancini s’éloignait dans le désert, mais l’Euro 2020 a fait de lui à nouveau une star de l’entraînement.

Roberto Mancini a changé sa carrière avec l’Italie. Getty

Alors, comment cela s’est-il si mal passé à City après un tel succès initial et pourquoi a-t-il fallu si longtemps à Mancini pour revenir au sommet ?

ESPN a parlé à ceux qui ont travaillé avec lui à City et a découvert que les excentricités, les superstitions et les exigences de Mancini envers le club ont finalement conduit à son limogeage et à son retour sinueux vers la notoriété.

« Roberto était certainement très nerveux », a déclaré un ancien collègue de City. « Il a apporté le succès au club et a signé certains des meilleurs joueurs que City ait jamais eu, mais à la fin, il s’était brouillé avec trop de monde et s’était fait trop d’ennemis. »

Il y a eu des disputes publiques très médiatisées avec Carlos Tevez et Mario Balotelli – « Carlos putain de détestait Mancini », a déclaré une source à ESPN – tandis que son indulgence envers Balotelli a mis en colère de nombreux joueurs seniors qui étaient exaspérés par l’échec continuel du joueur. livrer. Bien qu’il ait été photographié en train de se battre avec Balotelli sur le terrain d’entraînement, Mancini a tout de même donné à l’attaquant d’innombrables chances de se racheter alors que ses coéquipiers l’avaient longtemps abandonné.

Des joueurs vedettes tels que Samir Nasri, Vincent Kompany et Joe Hart ont fait les frais des critiques du public, alors qu’il a surnommé le défenseur blessé Micah Richards « Swarovski » parce qu’il était « fragile comme du cristal ».

Mancini n’a pas non plus pensé à critiquer la hiérarchie de City dans les médias, remettant en cause la compétence du directeur du football de l’époque, Brian Marwood, pour n’avoir pas signé Robin van Persie d’Arsenal après la victoire au titre en 2012. Van Persie a signé pour Manchester United à la place et ses buts ont ensuite livré le titre à Old Trafford un an plus tard.





Les superstitions de Mancini ont également soulevé des questions sur son approche du travail et si elles devenaient trop une distraction.

« Roberto avait une superstition pour tout », a déclaré une source de City. « Il ne voulait rien de violet dans le club, il insistait pour utiliser une petite cabine pour les conférences de presse, plutôt qu’un grand chapiteau, parce qu’il sentait que c’était une chance – il a même insisté pour qu’une conférence de presse en demi-finale de la FA Cup ait lieu dans la cabine, même s’il fait très chaud dehors.

« Il y a eu une occasion où il a insisté pour que les joueurs mangent des boulettes de viande sur le vol de retour d’un match de Ligue des champions contre le Real Madrid parce que c’est ce qu’ils avaient après le dernier match européen avant de remporter le prochain match de championnat.

« Nous avons passé une journée et demie à Madrid, à essayer de trouver des boulettes de viande pour le vol de retour. Quand on nous a dit que nous ne pouvions pas simplement commander à la carte pour un repas en vol, Roberto a suggéré de faire une grande cuve de boulettes de viande et le donner aux joueurs pour qu’ils transportent dans l’avion. Je ne pense pas qu’il ait réussi avec celui-là. «

À une autre occasion, après un match de Ligue Europa contre la Juventus à Turin, Mancini a refusé de rentrer à Manchester immédiatement après le match en raison des températures négatives et des inquiétudes concernant la glace sur les ailes. Le vol a été reporté au lendemain matin, obligeant les joueurs et le personnel à regagner leur hôtel à 1 heure du matin.

jouer 1:44 L’Italie et l’Angleterre s’affronteront en finale de l’Euro 2020. Découvrez comment chaque côté s’est mis au bord de la gloire.

Mais bien que Mancini puisse faire rage contre le personnel et les joueurs dans les coulisses, il était une présence souriante et plaisante avec les médias. Il livrerait des expressos aux journalistes lors de ses points de presse et emporterait le dossier de presse de Manchester pour le déjeuner à Cicchetti, un restaurant italien préféré de la ville.

Et les fans de City l’adoraient pour avoir porté un foulard bleu et blanc sur la ligne de touche et être le premier manager de club à posséder l’attitude et la confiance nécessaires pour s’engager dans des batailles verbales avec Sir Alex Ferguson à United.

Mancini savait comment jouer au jeu des relations publiques, mais ce n’était pas toujours ce qu’il semblait. Il se rendait souvent à vélo au terrain d’entraînement du club, sachant que les photographes attendraient en route, mais le personnel du club révélait qu’il avait un chauffeur qui le suivait en cas de pluie ou s’il voulait simplement couper court à la ruse. quelques occasions.

Il était également perspicace quant à sa durée de vie en tant que directeur de la ville. Son style abrasif était ce dont le club avait besoin pour accélérer son développement en vainqueurs dans les premières années après la prise de contrôle d’Abu Dhabi en 2008, mais il savait que cela ne pouvait durer que si longtemps.

Interrogé sur son enthousiasme pour les plans du club pour un nouveau terrain d’entraînement de classe mondiale, il ne s’attendait pas à y mettre les pieds. « Cela ne sert à rien de me demander quelles plantes je veux mettre dans mon bureau », a-t-il déclaré. « Ce ne sera pas mon bureau quand il ouvrira. »

Le succès de Mancini avec l’Italie suggère cependant qu’il pourrait encore décrocher un autre poste en Premier League. Les Italiens sont invaincus en 33 matchs avant la finale de dimanche – une séquence remontant à septembre 2018 – et il a incontestablement insufflé une nouvelle vie à l’une des grandes nations du football.

Son avenir avec l’Italie semble assuré à long terme après la signature d’un nouveau contrat en mai qui le lie au poste jusqu’après la Coupe du monde 2026, mais il sera à nouveau très demandé dans le jeu de club après l’Euro 2020.

La préoccupation immédiate pour Mancini, cependant, est de gagner dimanche. Rien d’autre ne peut avoir d’importance pour le moment. Mais si les Italiens arrivent en retard pour le match, ne vous inquiétez pas.

« Lorsque City a battu United en demi-finale de la FA Cup à Wembley en 2011, le bus de l’équipe a emprunté un itinéraire vers le stade contre l’avis de la police », a déclaré une source de City à ESPN. « Mais parce que nous avons gagné ce jour-là, Roberto a insisté pour que nous allions par le même chemin à Wembley pour la finale contre Stoke, même si la police a clairement indiqué que nous ne serions pas escortés au sol.

« Roberto est resté fidèle à ses armes et le bus a suivi le même itinéraire que précédemment – ​​et nous avons heurté la circulation, avons été retardés et sommes arrivés à Wembley moins d’une heure avant le coup d’envoi. Les joueurs n’ont même pas eu le temps de se promener sur le terrain avant le match. Mais nous avons gagné la FA Cup ce jour-là, donc Roberto dira toujours qu’il avait raison. »