La redécouverte de l’Amérique : pourquoi il est vital de mettre en lumière l’histoire amérindienne

Fnos siècles après l’arrivée des captifs africains sur le rivage de la Virginie, l’histoire de l’origine de l’Amérique a été refondue par le projet 1619 avec l’esclavage et la contribution des Afro-Américains dans son cœur. C’était un correctif attendu depuis longtemps aux récits eurocentriques blancs. Mais ce n’était pas le dernier mot.

La grande idée : pourquoi vous ne pouvez pas laisser le climat en dehors de l’histoire En savoir plus

« Les chercheurs en sont venus récemment à considérer l’esclavage afro-américain comme un élément central de la fabrication de l’Amérique, mais peu ont vu les Amérindiens sous un jour similaire », écrit Ned Blackhawk, historien à l’université de Yale et membre de la tribu Te-Moak de Western Shoshone. « Les visions binaires, plutôt que multiraciales, dominent les études du passé où l’esclavage représente le péché originel de l’Amérique ou l’antithèse de l’idée américaine.

« Mais peut-on imaginer un Eden américain qui ne soit pas cultivé par ses premiers gardiens ? Exilés de l’histoire d’origine américaine, les peuples autochtones attendent le récit d’une histoire continentale qui les inclut. Ce sont leurs jardins natals, après tout, qui ont donné naissance à l’Amérique.

Dans son nouveau livre, La redécouverte de l’Amérique : les peuples autochtones et la destruction de l’histoire des États-Unis, Blackhawk tente de raconter cette histoire continentale sur cinq siècles, de l’exploration coloniale espagnole à la montée de l’autodétermination indienne. Les Amérindiens ont joué un rôle fondamental dans la formation de la démocratie constitutionnelle américaine, soutient-il, alors même qu’ils ont été assassinés et dépossédés de leurs terres.

Pris avec le projet 1619 de Nikole Hannah-Jones, il rappelle le danger d’une seule histoire lorsque l’histoire est mieux comprise comme un multivers de perspectives.

Le journaliste Jonathan Capehart, interviewant Blackhawk pour un événement récent du Washington Post Live, a observé : « Je suis assez vieux pour me souvenir des encyclopédies ou des livres de biologie où vous avez la page principale et puis vous avez ces superpositions en plastique – vous en posez une et vous voyez un ensemble d’organes ; vous en posez un autre, vous en voyez plus, mais vous les voyez tous. Et en regardant La redécouverte de l’Amérique et après avoir regardé le projet 1619, c’est ce que j’ai ressenti.

Blackhawk, 51 ans, qui enseigne l’histoire amérindienne depuis 1999, plaide en faveur d’un paradigme de «rencontre» plutôt que de «découverte» dans lequel les Européens et leurs communautés de colons ne sont pas les seuls sujets d’enquête. Il désigne une génération d’érudits qui ont montré que « les Indiens d’Amérique ont joué un rôle central dans chaque siècle de développement historique des États-Unis », en particulier à l’époque de la révolution américaine.

Ned Blackhawk Photographie : Dan Renzetti

Un tournant a été les retombées de la guerre de sept ans entre la Grande-Bretagne et la France, qui a commencé comme un différend sur les revendications territoriales nord-américaines dans la région autour de Pittsburgh et s’est terminé en 1763 avec la France cédant le Canada à la Grande-Bretagne.

S’exprimant depuis un bureau à domicile tapissé de livres à New Haven, dans le Connecticut, Blackhawk déclare : « Que se passe-t-il à l’été 1763 ? Un groupe d’Indiens n’est pas content que les Français aient été expulsés et que les nouveaux seigneurs britanniques des parties intérieures de l’Amérique du Nord imposent essentiellement des régimes autoritaires unilatéraux.

Dirigés par Pontiac, un chef d’Odawa (Ottawa), les Amérindiens ont pris les armes contre les Britanniques dans ce qui est devenu connu sous le nom de La rébellion de Pontiac. Un conflit a éclaté qui allait enflammer les tensions entre la couronne britannique et ses propres sujets et semer la chute de l’empire britannique en Amérique du Nord.

Blackhawk explique : « Les colons se sont déplacés vers l’intérieur après la guerre de Sept Ans et ont commencé à construire de petites fermes et des vergers et à élever du bétail et des porcs. À la fin des années 1750 et au début des années 1760, ils sont prêts à gagner plus de terres intérieures. Les Amérindiens résistent à cela et la couronne britannique décide qu’une autre guerre est trop coûteuse à l’intérieur et ils adoptent donc une proclamation royale de 1763 pour empêcher leurs colons de s’installer à l’intérieur.

« Les colons défient l’autorité britannique. L’une des façons dont ils le font est de tuer des Indiens qui, selon eux, alimentent le commerce avec les alliés de Pontiac dans des endroits comme Detroit et de l’autre côté d’une route entre Philadelphie, qui est un port maritime, et Pittsburgh, qui a récemment été colonisée et renommée d’après le Premier ministre britannique. ministre William Pitt.

« Le long de cette route de 300 milles connue sous le nom de Route Forbes, les groupes de miliciens commencent essentiellement à marauder non seulement les communautés indiennes qu’ils craignent de commercer avec Pontiac, mais aussi les trains de ravitaillement britanniques parce que les Britanniques tentent de faire la paix avec Pontiac. Ce ne sont pas des voleurs. Ce sont des rebelles. Ce sont des insurgés qui ont une sorte de psychologie politique visant à déloger les allégeances avec les Indiens de l’intérieur.

L’auteur ajoute : « C’est là que la révolution trouve une partie de son carburant le plus formateur. L’idée d’une frontière attaquée par des « sauvages indiens impitoyables » est inscrite dans la déclaration d’indépendance des États-Unis. D’où vient cette idée ? Les historiens américains ont été incapables d’expliquer suffisamment les origines et la généalogie de cette langue, de cette idéologie et essentiellement de cette histoire qui envahira la jeune république.

« Ce n’est pas une coïncidence s’il n’y a pas de tribus reconnues au niveau fédéral dans les États de l’Ohio et de la Pennsylvanie où ces conflits sont les plus prononcés. »

La menace perçue des Amérindiens était cruciale, affirme Blackhawk, pour la formation d’un gouvernement central capable d’étendre son autorité sur les préoccupations nationales. Une constitution fédérale est élaborée pour unir les 13 États et gérer leur expansion territoriale.

Tejonihokarawa (baptisé Hendrick). Nommé Tee Yee Neen Ho Ga Row, Empereur des Six Nations, 1710. Photographie : Bibliothèque et Archives Canada /Collection John Petre

« Les affaires indiennes sont l’un des rares domaines dans lesquels les rédacteurs de la constitution sont généralement d’accord sur le fait qu’un système fédéraliste, une structure politique centralisée et plus puissante, est nécessaire pour gérer les relations de la nouvelle république avec les Amérindiens. Les articles de la confédération ne l’ont pas fait.

« L’une de ces nouvelles autorités consiste à faire des traités la loi suprême du pays, car ils ne figurent pas dans la constitution. Le gouvernement fédéral signe immédiatement des traités avec les Amérindiens et poursuit une pratique qui remonte à la fin de la période britannique des relations bilatérales avec les nations autochtones reconnues. Ce sont les premiers traités que le Sénat américain ratifie.

Blackhawk lui-même a pu aller à l’université au Canada à la suite du traité Jay de 1794, qui prévoyait que les Amérindiens pouvaient voyager librement à travers la frontière internationale. « Ces histoires ne se limitent pas au passé. Ils ont des héritages, des réalités et des significations en cours que nous, en tant qu’historiens des États-Unis, avons été négligents d’identifier.

Blackhawk analyse également le rôle négligé des Amérindiens dans la guerre civile de 1861-1865. Dans l’Oklahoma, la Confédération les a essentiellement forcés à renoncer à leur loyauté envers le syndicat, à signer des traités en tant qu’alliés et à former des bataillons qui se sont battus pour le sud. En Californie, le gouvernement fédéral n’a pas été en mesure de respecter ses obligations conventionnelles, ce qui a incité les Amérindiens à prendre les armes; cela les a mis en conflit avec des colons blancs qui, financés par le gouvernement, ont tué des milliers d’Autochtones.

«Il y a cette incroyable histoire sous-racontée de la guerre civile en pays indien impliquant la Confédération. Vous ne pouvez vraiment pas comprendre l’héritage ultime de la guerre civile en dehors d’une compréhension non seulement des conflits autochtones qui se sont produits pendant la guerre, mais aussi du pouvoir croissant du gouvernement fédéral par la suite.

C’était sous la surveillance du président Abraham Lincoln, dont les discours sont cités à l’infini, dont le monument se dresse sur le National Mall à Washington et dont l’héritage est toujours vénéré. Blackhawk réfléchit : « Il est difficile de ne pas le voir comme nous le faisons actuellement, mais il est président des États-Unis à une époque où ses armées, ses chefs militaires et ses politiciens instituent des politiques et des pratiques extrêmement préjudiciables aux Amérindiens.

« Certains appellent cela un génocide – soit un génocide sans État en Californie, soit même des initiatives dirigées par l’État dans des endroits comme Sand Creek, au Colorado, la guerre du Dakota au Minnesota, le massacre de Bear River à la frontière entre l’Idaho et l’Utah, et les meurtres aveugles de femmes, d’enfants et d’enfants innocents ». les personnes âgées qui sont célèbres dans l’étude des massacres et de la guerre indiens. Lincoln en était conscient; n’avait pas d’espace, de temps ou d’énergie pour y remédier potentiellement, et offrirait simplement des platitudes de conseils qui avaient une traction réelle très limitée pour eux.

Carte publiée par le général Thomas Gage en 1767, montrant la répartition des forces britanniques en Amérique du Nord en 1766. La carte désigne les terres à l’ouest des Appalaches comme des « terres réservées aux Indiens », conformément aux frontières politiques établies par la Proclamation royale de 1763. . Photographie : William L. Clements Library, Université du Michigan

Blackhawk écrit sur la juxtaposition inconfortable des efforts de Lincoln pour mettre fin à l’esclavage à la fin de 1862 et au début de 1863 – en même temps, le territoire du Minnesota procédait essentiellement à un nettoyage ethnique du peuple Dakota le long de la rivière Minnesota. Trente-huit hommes du Dakota ont été pendus à Mankato, Minnesota, à la suite d’un soulèvement de six semaines du peuple Dakota contre les colons blancs après que le gouvernement a rompu sa promesse de livrer de la nourriture et des fournitures en échange de la cession des terres tribales. Ce fut la plus grande exécution de masse de l’histoire américaine.

Mais c’est aussi une histoire de courage, de résilience et de créativité. Le chapitre 12 du livre s’intitule « De la résiliation à l’autodétermination ». Il raconte comment, au XXe siècle, il y a eu une autre tentative d’assimiler les Amérindiens au corps politique et de «mettre fin» aux gouvernements tribaux. Mais une idéologie connue sous le nom de Red Power s’est formée dans les années 1960 et 1970, améliorant l’autonomie et les infrastructures dans les réserves.

« Nous vivons encore dans une ère connue sous le nom d’autodétermination qui a vu des expressions dramatiquement résurgentes de la politique amérindienne, du développement économique, des mouvements sociaux et culturels intéressants. »

Blackhawk cite le Smithsonian National Museum of the American Indian sur le National Mall, l’adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la nomination par Joe Biden de Deb Haaland au poste de secrétaire de l’intérieur, faisant d’elle la première Amérindienne à servir de cabinet. secrétaire.

« Cela s’est produit ces dernières années et cela ne vient pas du néant. Pour comprendre le moment contemporain, il faut ce genre de compréhension historique. De toute urgence, pour comprendre les menaces qui sont dirigées contre la souveraineté des Amérindiens, il faut aussi ce genre de perspective historique.

« Les questions sur la race, le caractère distinctif et la souveraineté sont des questions quotidiennes dans la pratique du droit indien fédéral. Si nous ne pouvons pas éduquer nos citoyens et nos enfants et nos juges et dirigeants politiques sur ces questions, nous serons probablement confrontés à des menaces que nous ne pouvons pas encore pleinement identifier.