La Reddick Mansion Association d’Ottawa accueillera une soirée quiz rétro – Shaw Local

Joignez-vous à la fête à 19 h le samedi 14 janvier au manoir Reddick, 100, rue W. Lafeyette, Ottawa, avec Steve Novario, membre du conseil d’administration du manoir et expert en jeu-questionnaire, alors qu’il anime la soirée Retro Trivia.

Les portes ouvrent à 18h30 au niveau de l’entrée du manoir. Les candidats participeront à 10 séries de questions avec 10 questions par tour, et chaque tour est centré sur un thème créatif. L’équipe gagnante recevra 100 $.

“En tant qu’amoureux des jeux-questionnaires, je suis ravi de ramener nos soirées-questionnaires populaires”, a déclaré la présidente de la Reddick Mansion Association, Lorraine McCallister. “C’est un événement qui peut plaire aux personnes de tous âges.”

Les équipes sont limitées à entre cinq et 10 personnes et le coût est de 10 $ par personne. Chaque équipe peut également acheter trois ou six mulligans.

L’espace est limité. Appelez le Reddick Mansion au 815-433-6100 pour réserver une table. Les personnes sans rendez-vous sont les bienvenues.

Du café, des sodas, de l’eau et des collations sont disponibles à l’achat tout au long de la soirée, mais les équipes peuvent également apporter leurs propres collations et boissons pour adultes.

Tout l’argent récolté va à la préservation et à la rénovation du Manoir Reddick.