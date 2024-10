La Red Rock House est un dialogue architectural avec le désert

Au coeur de Summerlin, Nevada, Faulkner Architectes a conçu le Roche rouge résidence en collaboration avec Laboratoire d’éclairage conceptuel comme une extension de son environnement naturel. La maison répond aux contrastes spectaculaires de son environnement avec des vues sur le Strip de Las Vegas à l’est et sur le Red Rock Canyon accidenté à l’ouest. L’emplacement pittoresque, combiné au climat impitoyable du désert du Nevada, a posé des défis et des opportunités uniques qui ont façonné la conception de la maison. Le résultat est une résidence qui reflète la beauté austère du désert tout en offrant un refuge contre ses conditions extrêmes.

Située sur un terrain de trois quarts d’acre, la maison est conçue pour résister au climat désertique rigoureux. Les vents qui soufflent sur la région sont implacables, les hivers sont froids et secs et les étés sont extrêmement chauds, ponctués de tempêtes de mousson. Ces facteurs environnementaux ont nécessité une approche de conception qui donne la priorité à la protection contre les éléments tout en respectant la beauté du paysage. Dans le même temps, l’intimité et la durabilité étaient des préoccupations majeures, conduisant à une structure à la fois robuste et raffinée, minimaliste mais profondément expressive.

La maison adopte une philosophie de design minimaliste qui fait écho à la simplicité du désert. L’aménagement utilise une approche soustractive, découpant une cour abritée du vent sur le côté est de la propriété. Ici, un bassin d’eau surélevé reflète l’architecture, offrant une image miroir de l’espace de vie et faisant subtilement référence à l’horizon lointain de Las Vegas. Cette intégration de l’eau contraste avec le désert aride, symbolisant la relation fragile entre nature et développement urbain.

L’entrée de la maison est conçue pour être une expérience en soi. Les visiteurs passent par une ouverture étroite dans les murs de béton massifs qui, à la hauteur du bassin, attire le regard sur le reflet de la ville lointaine. Ce seuil mène à un couloir ombragé et fermé qui mène à une cour d’entrée privative. Ouvert sur le ciel, cet espace est adouci par un jardin vertical de plantes indigènes du désert, offrant une transition sereine entre le monde extérieur et l’intérieur de la maison. L’architecture joue le rôle de médiation entre le paysage désertique accidenté et l’environnement plus raffiné et contrôlé de la maison.

La palette de matériaux de la Red Rock House est intentionnellement restreinte et s’appuie sur des matériaux locaux qui relient le bâtiment à son environnement. L’utilisation de sable, de gravier et de cendres volantes d’origine locale pour créer du béton pour les sols et les murs donne à la structure une teinte chamois naturelle qui résonne avec les montagnes lointaines. Ces matériaux ont été choisis non seulement pour leurs qualités esthétiques mais aussi pour leur capacité à supporter les conditions désertiques. Sous la lumière intense du désert, le béton prend une teinte chaude et ensoleillée qui change au fil de la journée.

Les zones de couchage du niveau supérieur sont logées dans une charpente en acier patiné perforé. Cet écran protège non seulement l’intérieur du soleil, mais offre également une certaine intimité tout en permettant une ventilation naturelle. Les perforations dans l’acier créent un effet tacheté de lumière et d’ombre, ajoutant une qualité dynamique aux espaces intérieurs lorsque le soleil se déplace dans le ciel.

Dans un geste qui intègre davantage la maison à son environnement, plus de la moitié de la structure construite est située en sous-sol. Cela réduit non seulement l’impact visuel du bâtiment sur le site, mais fournit également une isolation naturelle contre les températures extrêmes. La lumière du soleil est introduite dans ces espaces souterrains par des ouvertures soigneusement placées, dont certaines sont immergées sous le niveau de l’eau du bassin, créant un jeu dramatique de lumière, d’ombre et de réflexion tout au long de la journée.

La maison est équipée d’une gamme de systèmes économes en énergie, notamment un générateur photovoltaïque de 45 kilowatts qui alimente la maison, des vitrages à haute efficacité pour réduire les gains de chaleur, ainsi que des systèmes mécaniques et d’éclairage conçus pour minimiser la consommation d’énergie. Le toit, hautement réfléchissant, contribue à atténuer la chaleur intense du désert, tandis que la conception du bâtiment lui-même maximise la ventilation naturelle et l’ombrage.

Sur le côté sud de la maison, une terrasse ombragée s’étend de la structure, offrant un endroit pour se détendre tout en étant à l’abri de la chaleur intense du soleil du désert. Le pont, qui est grillagé avec un treillis perforé, sert également à protéger la maison et les voitures garées en dessous des éléments. Cette intégration réfléchie de dispositifs d’ombrage et de systèmes de ventilation naturelle garantit que la maison reste fraîche et confortable même pendant les journées les plus chaudes de l’été.

Photographie par Joe Fletcher.