La Red Bull Soapbox Race revient en Inde après 8 ans

La Red Bull Soapbox Race, de renommée internationale, aura lieu en Inde pour la troisième fois en mars 2024. Préparez-vous à assister à un spectacle plein d’adrénaline qui allie vitesse, créativité et beaucoup de plaisir. La Red Bull Soapbox Race, née en 2000 à Bruxelles, en Belgique, a été organisée dans plus de 52 pays, 95 villes (138 événements), avec plus de 4,5 millions de spectateurs, dont des pays comme l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France et l’Allemagne. autres. Depuis 2000, la course Soapbox a présenté d’innombrables variantes de créativité, telles que Le Joker, Donald Trump, Le Mans et la livraison de nourriture.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

Prévue le 3 mars 2024 au Inorbit Mall de Cyberabad à partir de 10h, la troisième édition s’annonce encore plus grande et meilleure qu’avant. Un peu d’humour et beaucoup d’innovation transparaîtront dans la Red Bull Soapbox Race. Un large éventail de participants concevront et construiront leurs propres véhicules porte-savon non motorisés. L’événement promet une journée remplie de rires, d’action à indice d’octane élevé et de pure joie de créativité sur roues. Cette année, il est temps pour Hyderabad d’assister à ce prochain niveau. Les éditions précédentes de la Red Bull Soapbox Race en 2012 et 2016, toutes deux organisées à Mumbai, ont vu des véhicules créatifs qui ont reçu une formidable reconnaissance de la part du public.

Les candidatures pour participer à la Red Bull Soapbox Race sont désormais ouvertes. La Red Bull Soapbox Race met au défi les équipes les plus intrépides, les plus amusantes et les plus téméraires de prototyper et de créer les manèges les plus farfelus. Prêt à ça ? Préparez-vous ensuite à propulser votre voiture jusqu’à la ligne d’arrivée en espérant que la gravité soit de votre côté. Bienvenue au summum du hors-course automobile !

La seule condition requise pour participer à une Red Bull Soapbox Race est d’avoir une imagination farfelue, folle et hors du commun et la volonté d’incorporer ces idées dans une voiture caisse à savon. Comme pour toutes les autres courses, les équipes doivent veiller à respecter trois règles importantes. 1. Les freins doivent fonctionner pleinement ainsi que la direction. 2. La créativité pour construire un chariot porte-savon est essentielle et transcende également ses équipes. 3. Le plus rapide à terminer la course dans le véhicule sera considéré comme favorable à la victoire de la course.