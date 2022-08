La Red Bird Brewery de Kelowna organise un festival de musique de trois jours

Red Bird Brewing de Kelowna organise son premier festival de musique à partir d’aujourd’hui (4 août).

Il n’y a pas de pénurie de musique live dans la brasserie récemment rénovée car ils accueillent des musiciens trois à quatre soirs par semaine, mais ce week-end est différent car ils amènent 22 actes différents à jouer au cours des trois prochains jours dans ce qu’ils sont. appelant “Nestfest”.

Le festival célèbre le cinquième anniversaire de la brasserie, qui a ouvert ses portes le 5 août 2017. Au cours des quatre dernières années, ils ont organisé des centaines de soirées musicales. Alors qu’il a ouvert il y a cinq ans, ils ont emménagé dans leur espace récemment rénové à côté en mars, qui comprend deux scènes (une intérieure, une extérieure). Il dispose également d’un plus grand patio et de sièges à l’intérieur et à l’extérieur.

En juillet dernier, la brasserie a confirmé les 22 artistes du Nestfest.

Et une semaine plus tard, a publié le calendrier.

Le premier Nestfest de Red Bird se déroule du 4 au 6 août. Des laissez-passer d’une journée et des laissez-passer de trois jours sont disponibles à l’achat sur le site Web de Red Bird.

