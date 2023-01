La récupération neurologique de Damar Hamlin atteint un «tournant»

La capacité de Damar Hamlin à communiquer avec le personnel médical et les membres de sa famille après un arrêt cardiaque lundi soir est de bon augure pour la récupération de son cerveau, selon les médecins qui le soignent et des experts médicaux extérieurs.

“Cela marque un très bon tournant dans ses soins continus”, a déclaré le Dr William Knight IV, directeur de la médecine d’urgence au centre médical de l’Université de Cincinnati, qui traite M. Hamlin depuis qu’il s’est effondré sur le terrain lors d’un Buffalo Bills. – Match des Bengals de Cincinnati. “Mais il a encore des progrès significatifs à faire.”

Alors que les experts ont des raisons d’anticiper que M. Hamlin pourrait être sur la bonne voie pour la récupération neurologique, des questions subsistent quant à la santé de ses autres organes, y compris ses poumons.

Lors d’une conférence de presse jeudi, le Dr Knight et le Dr Timothy A. Pritts ont déclaré que M. Hamlin était toujours gravement malade, était en soins intensifs et était toujours sous sédation légère et sous ventilateur, et donc incapable de parler. Mais il peut maintenant communiquer en secouant la tête et en hochant la tête. Il a même écrit une question sur un bloc de papier, demandant à son infirmière qui avait gagné la partie.