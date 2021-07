La récupération d’un toxicomane reconstruit la vie de l’itinérance à la paternité

INDIANAPOLIS – La toxicomanie de John Asher a commencé à l’adolescence.

« J’étais accro à tout ce à quoi vous pouviez penser », a déclaré Asher. « C’est ce qui arrive lorsque vous vivez dans la rue, vivez avec un parent qui ne se soucie pas vraiment de ce que vous faites. »

Lorsqu’il avait 41 ans, sans abri et séparé de son ex-femme et de ses enfants, Asher a été arrêté pour avoir vendu de la méthamphétamine à un agent infiltré et condamné à six ans de prison et quatre ans de probation.

Aujourd’hui âgé de 49 ans, Asher a obtenu son diplôme GED, possède deux véhicules, loue une maison pour la première fois et se prépare à devenir le principal soignant de son fils de 17 ans, qui ne parle pas.

« Si je n’étais pas là où je suis en ce moment, je serais probablement un sans-abri, un toxicomane, en prison », a déclaré Asher. « Je suis super fier de moi. Je n’aurais jamais pensé être aussi loin, jamais. »

Mode de vie menant à « la mort ou au pénitencier »

À la maison en grandissant, Asher vivait seul avec son père, qui était accro à la drogue – sa mère et son frère vivaient hors de l’État et n’étaient pas sur la photo. Au moment où il était adolescent, Asher s’est retrouvé à tomber dans les mêmes habitudes que son père.

Asher s’est marié et a eu deux enfants, mais ses dépendances ont persisté, créant un fossé entre lui et sa famille. Il s’est séparé de sa femme et, pendant quatre ou cinq ans, Asher a déclaré qu’il « s’était fait un devoir » de ne pas rendre visite à ses enfants. Il ne voulait pas qu’ils le voient en proie à la dépendance.

« Je n’ai jamais été leur père », a déclaré Asher. « Je les ai mis au monde et je les ai essentiellement abandonnés. »

Il a commencé à vendre de la méthamphétamine pour rester plané et se droguer gratuitement, a déclaré Asher. Il avait l’impression d’avoir déjà perdu sa femme, ses enfants et ses parents, et il n’y avait plus rien pour quoi se battre, a-t-il déclaré.

Finalement, cependant, ce style de vie a vieilli. À 41 ans, il s’est fait prendre en train de vendre de la drogue à un flic infiltré.

« J’avais l’habitude de dire ‘J’aimerais qu’il y ait un moyen de s’en sortir' », a déclaré Asher. « Eh bien, j’ai réussi à m’en sortir: je suis allé en prison. J’ai couru avec et je n’ai jamais regardé en arrière. »

Il a été condamné à 10 ans de prison, dont quatre de probation. Mais moins d’un an après sa condamnation, Asher a demandé que le reste de son temps soit purgé de probation. À sa grande surprise, le juge a accédé à sa demande.

Le 9 octobre 2014, avec rien d’autre que les vêtements qu’il portait, Asher est sorti de la prison. Il a emprunté un téléphone pour appeler un ami dont il avait mémorisé le numéro, et cet ami est venu le chercher et a laissé Asher s’écraser chez lui pendant quelques jours.

Encore une fois, Asher était sans abri. Il « courait partout, ne prenait pas de drogue, mais je buvais beaucoup », a déclaré Asher. Quelque chose devait changer, se dit-il.

« Ce style de vie, je l’avais fait pendant des années, j’ai regardé mon père le faire », a déclaré Asher. « Je savais en quoi consistait ce mode de vie : la mort ou le pénitencier. Je ne voulais ni l’un ni l’autre. Je voulais avoir quelque chose que je pourrais appeler le mien. Je voulais que mes enfants soient fiers de moi. »

Route vers la rentrée

Carolyn Leffler a rencontré Asher alors qu’il était sans abri et dormait à l’extérieur d’un organisme local de services sociaux, Southeast Community Services, où elle travaille comme coach de carrière.

Asher a grandi à un quart de mile du centre, alors quand il a décidé qu’il voulait obtenir son diplôme GED, le Sud-Est était une option aussi bonne que n’importe quelle autre.

En 2020, 506 détenus ont obtenu leur diplôme GED dans un établissement du département de l’Indiana, selon le département. Le nombre de personnes éligibles pour obtenir l’équivalence d’études secondaires fluctue quotidiennement avec la population carcérale, mais le 1er juillet 2021, plus de 5 000 détenus étaient éligibles pour les cours GED, a indiqué le département.

Le Département de la correction ne suit pas les criminels condamnés qui obtiennent des diplômes GED après leur libération.

Ce qui a immédiatement frappé Leffler, c’est qu’Asher était « incroyablement honnête », a-t-elle déclaré.

« Il me disait : ‘Ecoute, j’ai peur ici, j’ai peur de rechuter, j’ai peur de retourner en prison, j’ai juste peur' », a déclaré Leffler. Elle a dit à Asher : « Si tu es honnête avec moi, je t’aiderai de toutes les manières possibles. »

En plus des cours GED, Leffler a invité Asher à se joindre à son cours de préparation à la carrière. Ce n’est que lorsqu’elle a mentionné que les participants recevaient un déjeuner tous les jours qu’Asher a accepté d’y assister.

Alors qu’Asher travaillait sur les cours de Southeast, le centre a hébergé Asher dans une chambre d’hôtel lorsque le financement le permettait et lui a donné des bons de bonne volonté pour acheter des vêtements, a déclaré Leffler. Il avait besoin d’un emploi, mais plusieurs contraventions pour non-port de ceinture de sécurité avaient suspendu son permis de conduire et il n’avait pas de voiture pour repasser le test de conduite.

Leffler l’a laissé emprunter sa voiture, « ce qui était effrayant », a-t-elle dit, mais Asher est décédée. Plus tard dans la journée, il a sauté dans une ligne de bus et a obtenu un emploi chez AMVETS, une organisation de services aux anciens combattants, conduisant un camion et collectant des dons.

Peu de temps après, une opportunité d’emploi dans la construction s’est ouverte. Asher a même refusé d’envisager le poste, pas une, mais deux fois. Il était « à l’aise » de travailler pour l’AMVETS, a-t-il déclaré, se fondant sur sa cohérence et sa routine.

Ce qui a finalement convaincu Asher de donner une chance au nouvel emploi chez Riley Area Development, c’est le filet de sécurité du sud-est étendu si le travail ne réussissait pas. Il travaille pour la société de développement depuis environ cinq ans maintenant, gérant l’entretien des logements abordables, des petites entreprises et d’autres bâtiments de l’entreprise.

« (Asher) avait juste besoin d’une opportunité d’être un gars debout », a déclaré Leffler. « Il avait juste besoin d’une opportunité, et il l’a saisie. Nous ne la lui avons pas donnée, il l’a saisie. »

Redevenir père

Pendant qu’Asher était en prison, l’un des principaux facteurs motivant sa réhabilitation était ses deux enfants : une fille et un fils, maintenant âgés de 18 et 17 ans, respectivement.

Pendant une grande partie de la vie de ses enfants, ni Asher ni sa femme n’étaient présents. Le rôle de gardien est tombé sur l’ex-beau-père d’Asher, qui a récemment subi une opération cardiaque et ne veut plus avoir la responsabilité de s’occuper du fils d’Asher, a déclaré Asher. « Little John », qui est non verbal et autiste, serait probablement allé aux services de protection de l’enfance si Asher n’avait pas revendiqué son rôle de parent, a déclaré Asher.

Se préparant à ce que son fils vive avec lui, Asher s’attend à emménager dans une maison de deux chambres dans le sud-est d’Indianapolis d’ici la fin du mois.

« Pour être honnête avec vous, je suis littéralement mort de peur », a déclaré Asher. « Puis-je m’occuper d’un enfant handicapé mental ? Je ne peux pas dire oui ou non. Mais ce que je peux dire, c’est que je vais tout donner. Il mérite une chance. »

Avec sa fille, Asher a déclaré que c’était « encore un peu rocheux ». Il était à peine là quand elle grandissait, et maintenant qu’elle est adulte, elle « fait son propre truc », a-t-il déclaré.

Sa fille n’a pas pardonné à Asher son absence pendant son enfance, a-t-il déclaré. Asher essaie de lui rappeler qu’il est son père et qu’il l’aime, bien qu’il ait à peine été un parent pour elle auparavant.

« Je regrette toujours de ne pas être là », a déclaré Asher. « J’ai raté beaucoup de choses que je ne récupérerai jamais. »

Asher est sobre depuis plus de six ans et il n’a plus envie de consommer de la drogue. Depuis sa sortie de prison, il s’est constitué un compte d’épargne et aspire à devenir un jour propriétaire d’un logement qu’il pourra transmettre. Il supervise l’entretien de plus de 300 immeubles résidentiels et de trois immeubles commerciaux, et il s’arrête toujours régulièrement dans le sud-est pour aider aux distributions de nourriture ou discuter avec Leffler.

Pourtant, Asher a déclaré qu’il devait être vigilant chaque jour pour s’occuper. Asher pense qu' »un esprit oisif est le terrain de jeu du diable », a-t-il déclaré.

« Être mauvais, faire la mauvaise vie pour moi, c’est super facile », a déclaré Asher. « Être bon et faire ce que je fais aujourd’hui, c’est très, très dur, mais je le fais. »

