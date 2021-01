Le président Donald Trump et son assaut contre notre capacité à mettre en place une réponse à la pandémie de coronavirus ont été vaincus le 3 novembre. Mais ses catalyseurs, et les personnes qui s’opposent à vaincre solidement ce virus – la majorité républicaine au Sénat américain – sont toujours en liberté. Une réponse dynamique et réussie au COVID-19 nécessite autant d’avirons que possible dans la même direction. Jusqu’à présent, le Congrès ne parvient pas à assumer son rôle vital en soutenant le public, les États, les petites entreprises et la distribution de vaccins, et en donnant aux Américains ce dont ils ont besoin pour subvenir aux besoins de leurs familles et s’isoler en toute sécurité.

Il y a une chance de changer cela et d’augmenter les chances de la nouvelle administration Biden de limiter les pertes en vies humaines. Cette chance est en Géorgie lors du second tour des élections de mardi, où les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock défient les sénateurs républicains en exercice. Non seulement le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a fait preuve d’obstruction au scrutin, mais les choses que les Américains apprécient le plus: la santé de leur propre famille et les meilleures chances du pays de préserver et de développer les emplois.

Pour nous tous, une réponse fructueuse à la pandémie et la meilleure opportunité de relance financière figurent au scrutin de la Géorgie mardi.

Les dirigeants doivent se rassembler en cas de crise

Certains souscrivent à la théorie selon laquelle le gouvernement que nous devrions vouloir est un gouvernement divisé, un gouvernement où les excès d’un parti peuvent tous être contrôlés par l’autre. Mais c’est une théorie, si vous y souscrivez, pour une époque où nous ne sommes pas en proie à la plus grande crise nationale depuis un siècle. Cela peut être une théorie pour quand nous ne sommes pas en guerre. Une théorie pour un temps Les Américains ne devraient pas avoir à se demander si l’inaction du gouvernement signifie qu’ils n’auront pas assez d’argent pour manger ou garder leur maison s’ils sont au chômage.

Mais un Sénat McConnell qui s’est engagé à un échec de Biden, ou même à des échanges prolongés d’une négociation un pour vous, deux pour moi, nous ralentirait lorsque nous avons besoin d’urgence et d’unité pour tirer. nous sortir d’un fossé. Les pandémies ne sont pas facilement contrôlées – et une administration Biden compétente et compétente n’est que le début.

Le Congrès doit fournir suffisamment de ressources pour qu’un vaccin puisse être distribué sans délai, et doit prévoir des restaurants et d’autres petites entreprises afin qu’ils puissent s’accrocher pendant les mois dont nous aurons besoin pour réduire la propagation du virus. Le salaire de combat de notre personnel médical de première ligne est indispensable. Il en va de même pour les congés médicaux payés et d’autres éléments du filet de sécurité dont les Américains ont besoin pour survivre à la période la plus difficile de leur vie.

Le Sénat, sous la direction de McConnell, n’a agi avec urgence sur rien de tout cela. Les gouverneurs ont été contraints de faire le «choix de Sophie» d’ouvrir suffisamment l’économie pour sauver une poignée de petites entreprises ou de la maintenir fermée pour essayer de sauver plus de vies. Avec le soutien du Congrès, l’Amérique peut faire ce qui se fait en Allemagne et dans le monde, c’est-à-dire faire les deux.

Un Congrès étroitement aux mains des démocrates ne serait pas prometteur pour une attaque législative de changements à long terme et controversés. Mais ce n’est pas ce qui est le plus important en ce moment. Un Sénat et une Chambre démocratiques permettraient au président élu Joe Biden de dire au public: «Nous vous soutenons. Nous vous protégerons pendant ce chaos. » Comme l’ont montré des pays du monde entier, lorsque ce pacte est établi et maintenu, le public est beaucoup plus en mesure et disposé à suivre les recommandations de base en matière de santé publique.

COVID, COVID et COVID: Top 10 des façons dont Joe Biden peut diriger les soins de santé et pourquoi il devrait

La candidature de Biden à la présidence concernait une idée simple plus que toute autre: guérir et unifier une nation en payant le prix après des années de négligence, des centaines de milliers de morts inutiles, et enregistrer des emplois et des pertes dans les petites entreprises. Son programme – mettre fin à la pandémie le plus rapidement possible, réinvestir dans l’économie, promouvoir la justice raciale et prendre des mesures pour préserver le climat – est soutenu par la grande majorité des Américains.

Un gouvernement divisé n’est pas la réponse

Mais ce que Biden peut accomplir dépend en grande partie de ce qui se passe dans les deux courses au Sénat de Géorgie. S’il était minoritaire, la politique obstructionniste de McConnell passerait au second plan pour une action urgente sur des solutions potentielles à nos défis nationaux. Avec une seule marge de vote, le Sénat serait tout sauf un tampon pour Biden. N’importe quel sénateur pourrait faire dérailler n’importe quel texte de loi, et les nombreuses règles du Sénat offrent une garantie, pour le meilleur et pour le pire, contre un programme hautement activiste.

Nous ne nous inquiétons pas du sort politique d’un parti ou d’un autre. Nous sommes bien au-delà de la nationalisation d’une élection locale et de l’argent versé en Géorgie. Nous sommes à un endroit où nous devons reconnaître que se rassembler et vaincre le virus nous prendra tous. McConnell a démontré qu’indépendamment de ce que vous pensez de lui, nous ne pouvons pas compter sur lui pour faire tout ce qu’il peut pour accélérer la réponse de la nation et protéger ceux qui sont le plus à risque.

Géorgie, si vous écoutez: Ignorer les conservateurs colportant des hallucinations socialistes au Sénat

Pour Biden, il ne s’agit pas de diriger le parti minoritaire. Il a démontré lors des campagnes électorales primaires et générales qu’il comprend clairement notre nation divisée. Son rôle en tant que président pourrait être le plus proche de celui du président Abraham Lincoln: soigner des blessures profondes, écouter et inclure les voix de ses rivaux – comme il l’a fait à gauche politique en contactant le sénateur Bernie Sanders et ses partisans. Si les démocrates contrôlaient le Sénat, l’instinct de Biden d’être magnanime et inclusif aiderait non seulement à vaincre la pandémie, mais apporterait également lentement un ton plus constructif à notre politique.

Notre meilleure chance de sortir rapidement des crises qui déchirent notre pays est avec une majorité étroite mais unifiée du Sénat démocrate, capable et désireuse de travailler ensemble pour répondre aux besoins urgents de l’Amérique. C’est ce qui est inscrit sur le bulletin de vote mardi en Géorgie.

Andy Slavitt est président du conseil d’administration de United States of Care, animateur du podcast «In the Bubble» et membre du conseil des contributeurs de USA TODAY. Ancien cadre du secteur des soins de santé, il a dirigé la loi sur les soins abordables et les Centers for Medicare et Medicaid Services de 2015 à 2017. Suivez-le sur Twitter: @ASlavitt