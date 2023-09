La recrue exceptionnelle des Twins, Royce Lewis, atterrit en IL pour 10 jours avec une tension aux ischio-jambiers

Les Twins du Minnesota ont placé vendredi le joueur de troisième but Royce Lewis sur la liste des blessés de 10 jours en raison d’une élongation aux ischio-jambiers gauche, en espérant que la recrue remarquable pourra guérir à temps pour revenir pour le début des séries éliminatoires.

Les Twins ont annoncé cette décision, rétroactivement à jeudi, avant de débuter une série de trois matchs à domicile contre les Angels de Los Angeles.

Lewis a été retiré du match mardi lors de sa huitième manche au bâton après avoir ressenti des douleurs musculaires. Le premier choix global du repêchage de 2017 frappe .309 en 217 présences au bâton avec 15 circuits, 52 points produits et un .921 OPS.

Lewis a fait ses débuts dans la saison le 28 mai après s’être remis d’une déchirure du LCA au genou droit survenue à la même date en 2022. Il a également raté 36 matchs plus tôt cette année en raison d’une tension du muscle oblique gauche.

Les Twins ont rappelé le voltigeur Jordan Luplow pour remplacer Lewis sur la liste de 28 joueurs pour le reste de la saison régulière. Les Twins, leaders de la Ligue américaine centrale, comptent également sur le retour de l’arrêt-court Carlos Correa pour les séries éliminatoires. Il a été inscrit mercredi sur la liste des blessés à 10 jours avec une fasciite plantaire au pied gauche.

Reportage de l’Associated Press.

