Une recrue de LIFEBOAT a fait 19 appels canular Mayday dans le but d’être appelé à de faux sauvetages.

Leon Marandola, 20 ans, a admis aujourd’hui le complot d’alertes bizarres alors qu’il faisait partie d’un équipage de la RNLI.

Marandola a fait d’étranges appels à des canulars alors qu’elle faisait partie de l’équipage de la RNLI

Marandola a été forcée de quitter l’équipage à Buckie, Moray Crédit: © JASPERIMAGE

Le volontaire de l’embarcation de sauvetage tordu a vu ses faux appels 999 se retourner contre lui – alors qu’il n’était pas envoyé pour des missions de sauvetage inutiles.

Marandola a bombardé les garde-côtes avec 19 fausses déclarations en deux mois selon lesquelles des navires coulaient.

Les alertes ont conduit au brouillage des hélicoptères car on craignait que des vies ne soient en danger.

Un corps retrouvé à la recherche d’une femme Moray disparue après que les équipes d’urgence ont passé au peigne fin près de la rivière

Mais la recrue a été forcée de quitter l’équipage dans sa ville natale de Buckie, Moray, après avoir été retrouvé par des flics.

Et un initié a raconté comment Marandola a mis au point son plan bizarre dans le but de passer plus de temps en mer.

La source a déclaré: «Il était tellement impatient de monter sur l’embarcation de sauvetage qu’il ne s’est pas arrêté pour penser au chaos qu’il causait.

Marandola au tribunal où il a admis avoir fait des appels de canular Crédit: © JASPERIMAGE

Il a bombardé les garde-côtes avec des appels que les navires coulaient Crédit: © JASPERIMAGE

«Leon pensait que s’il inventait des tas de« désastres », il serait appelé. Mais c’était tout pour rien. Il n’a pas été envoyé une seule fois.

«Pour sortir en cas d’urgence avec le bateau, il faut de l’expérience. Et il n’avait pas ça.

Elgin Sheriff Court a appris que Marandola avait rejoint l’équipage de Buckie RNLI en mai 2019.

Marandola a déjà remporté des prix pour son travail caritatif

Mais du 17 juin au 25 août de cette année-là, il a signalé une série de fausses urgences maritimes.

Son principal moyen de sonner l’alarme était d’abuser de son accès d’initié à une radio VHF, utilisée par les exploitants de bateaux.

Des équipes de sauvetage et de garde-côtes de près et de loin ont été appelées à plusieurs reprises pour rien.

Mais après que le nombre croissant d’appels de canular ait suscité des inquiétudes, les flics ont lancé une enquête pour tenter de retrouver leur source.

On pense que 999 appels ont été remontés au téléphone de Marandola.

Il n’était pas au tribunal aujourd’hui car son avocat Kevin Anderson a déclaré qu’il plaide coupable.

Marandola, qui a remporté des prix pour son œuvre caritative, sera condamnée en juin.

Le RNLI a déclaré: «Des appels comme celui-ci gaspillent les ressources et mettent en danger la vie de ceux qui pourraient avoir besoin de nos services. Cette personne n’est plus bénévole avec nous. »

Le détective John Riddell a ajouté: «Marandola a abusé de sa position.

«Il a coûté des dépenses considérables aux organisations et a exposé le personnel et les bénévoles à des risques inutiles. Les appels de canular coûtent des vies. »

