La recrue du Wisconsin, Justin Taylor, marque 3 touchés, Nazareth déroute Montini pour garder les espoirs des séries éliminatoires vivants – Shaw Local

LOMBARD – Après avoir disputé un calendrier principalement de classe 7A au cours de ses six premiers matchs, l’équipe de football 5A Nazareth de Tim Racki avait besoin de victoires vendredi soir contre Montini et la semaine prochaine à Benet pour devenir éligible aux séries éliminatoires.

Nazareth a montré ce sentiment d’urgence derrière trois touchés de Justin Taylor dans une déroute 42-7 de Montini dans le jeu de la Chicago Catholic League / East Suburban Catholic Conference.

Les Roadrunners (4-4, 1-2 CCL/ESCC) n’ont jamais laissé de doute après des touchés consécutifs de 13 jeux et 15 jeux, respectivement, pour commencer l’affaire de vendredi soir.

“Je pense que lorsque vous jouez le calendrier et la compétition que nous avons disputés cette saison, cela se voit dans des matchs comme ce soir”, a déclaré Racki. « Vous ne pouvez pas renoncer ou perdre confiance dans ce que nous essayons d’accomplir ici. Je pense que nous avons essayé de prendre du recul par rapport à toute cette pression ou à être dans l’ombre de ‘nous devons faire ceci ou cela’. Je pense que nous avons juste essayé, moi y compris, de nous amuser davantage parce que c’est un jeu auquel nous jouons pour nous amuser.

L’engagement du Wisconsin, Taylor, a couronné chacun de ces deux premiers entraînements avec des touchés – un au sol (un mètre) et l’autre dans les airs (prise de cinq mètres).

Alors que Taylor et son compatriote senior Zach Hayes ont traversé une situation similaire de devoir terminer une saison avec des victoires pour se qualifier pour les séries éliminatoires du programme pérenne d’après-saison, ils ont discuté de prendre un état d’esprit loin de ce succès mais aussi de comprendre une nouvelle année et nouveau équipe.

“Nous devons avoir le même état d’esprit d’arriver affamés”, a déclaré Taylor qui a terminé avec 64 verges au total. «Je pense que vous arrivez maintenant à un point où vous comptez les jours d’entraînement qu’il vous reste peut-être avec vos frères. Cela fournit toute la motivation dont vous avez besoin, sachant que vos jours pourraient être comptés ensemble. Je pense que nous sommes sortis en swing ce soir et ça s’est vu.

“L’urgence est là et nous la prêchons tous les jours”, a déclaré Hayes, qui a eu l’une des trois interceptions de Nazareth dans la nuit. “Nous ne voulons pas rentrer à la maison, et cela commence non seulement par chaque match, mais par chaque jeu chaque soir et chaque jour à l’entraînement.”

Alors que l’attaque de Nazareth s’appuyait sur Taylor et le porteur de ballon Alex Angulo (104 verges, course de touché), la défense des Roadrunners a poursuivi sa saison stellaire avec quatre plats à emporter, dont une interception de 60 verges retournée pour un touché par Al Reese.

Cet effort défensif continue de soulager la pression du quart-arrière Logan Malachuk, a déclaré l’offensive des Roadrunners avec un concours littéral de victoire ou de retour à Benet vendredi prochain.

« Ils sont géniaux et ils l’ont été toute la saison », a déclaré Malachuk à propos de la défensive de son équipe. “L’état d’esprit et l’énergie avec lesquels ils sortent tous les soirs, c’est vraiment génial… Nous savons ce que signifie la semaine prochaine, nous avons la même mentalité que cette semaine et nous arrivons à gagner.”

Brady Gorman a eu l’autre interception de Nazareth et a également récupéré un échappé dans la victoire, tandis que Malachuk a terminé la soirée 16 sur 23 en passant pour 176 verges et son propre score au sol.

Le seul score de Montini est venu d’une passe de Cole Teschner à Mingo Nixon au troisième quart. Les Broncos (3-5, 1-3) ont été limités à seulement 66 verges via leur attaque par la passe. Alex Marre (124 verges) a rythmé l’attaque précipitée de Montini.

“Chaque équipe que nous avons eu ici à Nazareth est différente”, a déclaré Racki. « Le simple fait qu’il y ait eu des championnats d’État dans le passé ne garantit rien pour chaque équipe à l’avenir. Je l’ai dit à ce groupe. Il est maintenant temps pour ce groupe de laisser sa marque.