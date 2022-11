La recrue du Wisconsin, Justin Taylor, marque 2 touchés, Nazareth dépasse Morgan Park en quarts de finale – Shaw Local

LA GRANGE PARK – Justin Taylor se souvient de ce qu’il a ressenti la saison dernière lorsque Fenwick a battu son équipe de football de Nazareth en quarts de finale.

«Je me souviens d’eux en train de célébrer sur notre terrain. Ce sentiment nous a donné de la détermination pour ce match », a déclaré Taylor après que les Roadrunners aient blanchi la visite de Morgan Park 29-0 lors du quart de finale de classe 5A de samedi.

Taylor, une recrue du Wisconsin, a fait sa part avec une paire de touchés précipités. Il s’est assuré de donner du crédit aux gars responsables.

“Nous voulions descendre le plus vite possible”, a déclaré Taylor à propos de l’accent mis sur l’attaque précipitée. “La ligne offensive s’est levée et a fait le travail.”

Morgan Park (10-2) est entré dans le match avec une attaque dynamique et surpuissante capable de marquer à volonté. Mais la défense de Nazareth a plus que relevé le défi, limitant les Mustangs à 113 verges d’attaque totale, dont seulement 16 verges au sol.

“Nous avons un excellent personnel d’entraîneurs et ils nous ont bien préparés cette semaine”, a déclaré l’ailier défensif de Nazareth Gabe Kaminski, qui a réussi deux plaqués pour une défaite et un sac. “Nous avons joué ensemble en équipe.”

Lors de la possession d’ouverture du match, Lesroy Tittle de Nazareth a limogé et dépouillé le quart-arrière de Morgan Park Marcus Thaxton (9 sur 20, 97 verges) du ballon, qui a été récupéré par Brendan Flanagan. Mais les Roadrunners (8-4) n’ont pas pu encaisser car un essai de 34 verges de Zach Hayes a été court.

Un court botté de dégagement des Mustangs le prochain entraînement a donné le ballon à Nazareth au Morgan Park 20. Mais une fois de plus, les Roadrunners ont été refusés alors que Logan Malachuk (6 sur 8, 49 verges) a été intercepté dans la zone des buts par Kendall Griffin.

Les choses ont finalement commencé à tourner en faveur de Nazareth à la fin du premier quart quand un claquement a navigué au-dessus du parieur de Morgan Park et hors de la zone des buts pour une sécurité. Puis prenant le relais au 42 des Mustangs après le coup franc, l’achèvement de 24 verges de Malachuk à James Penley a mis en place la course de touché de 8 verges de Taylor à 11:55 du deuxième quart et une avance de 9-0 des Roadrunners.

Tard dans la mi-temps, Morgan Park a raté une occasion en or lorsqu’un Chris Durr ouvert a laissé tomber une réception de touché probable. Nazareth a fait payer cher les Mustangs lorsque Jake Pinckney a renvoyé un botté de dégagement de 56 verges pour préparer la course de touché de 6 verges d’Alex Angulo et un avantage de 15-0 à la mi-temps.

Les Roadrunners ont ensuite pris le coup d’envoi de la seconde mi-temps et ont effectué un entraînement de 10 jeux et 58 verges qui a pris quatre minutes et demie. Taylor l’a couronné avec un TD de 5 verges éclaté au milieu.

“Nos gars étaient un peu nerveux et incertains d’eux-mêmes offensivement en première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Nazareth, Tim Racki. “A la mi-temps, nous les avons calmés et avons dit que nous avions besoin d’eux, et vous avez vu une ligne offensive et un jeu de course différents en seconde période.”

L’attaque de Morgan Park a pris vie lors de la possession suivante, soutenue par de solides courses de Jovan Clark. Les Mustangs se sont rendus au Nazareth 1, mais Clark a perdu un mètre à chacune de ses deux courses suivantes. Puis quatrième et but du 3, Thaxton a été repris par Penley dans la zone des buts.

“Cela fait partie du jeu”, a déclaré l’entraîneur de Morgan Park, Chris James. «Cinq ou six jeux déterminent généralement le résultat; vous ne savez jamais quand ils vont se présenter.

Le retour de 55 verges de Penley a aidé à préparer le dernier touché de Nazareth, une course de sept verges par Angulo avec 7:04 à faire en temps réglementaire.

“[Nazareth defensive coordinator] Keith Lukes a proposé un plan de match formidable », a déclaré Racki. “Nous savions qu’ils avaient le plus de vitesse que nous ayons vu depuis Kankakee [in Week 1]. Nous devions jouer vite et c’était une performance défensive incroyable. Je ne pensais pas que nous les exclurions.

Bien que déçu de la fin de saison de Morgan Park, James pense que sa jeune équipe sortira de cette expérience.

“Nous avons sept élèves de deuxième année qui commencent le troisième tour des éliminatoires de l’État”, a-t-il déclaré. « Je me sens bien dans mon groupe. Cela fait partie du processus que les jeunes gars doivent traverser, et nous serons meilleurs pour cela.

Pendant ce temps, Nazareth – qui s’est amélioré à 29-4 dans les matchs éliminatoires de l’État sous Racki – se qualifie pour les demi-finales 5A. Les Roadrunners vont à la tête de série du North Bracket, Sycamore (12-0) – un vainqueur 28-0 sur Sterling en quart de finale.

“Nous ne regardons vraiment pas le record ou ce qu’une équipe a”, a déclaré Taylor. “Notre état d’esprit est de jouer le meilleur football possible.”