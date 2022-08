La recrue du Wisconsin Chris Terek, Glenbard West, part en course lors de la première journée d’entraînement – Shaw Local

GLEN ELLYN – Des perles de sueur brillaient sous le casque de Chris Terek lors d’une pause lundi.

Terek et ses coéquipiers de Glenbard West ont reçu une introduction plutôt en sueur à la première journée officielle d’entraînement de football d’automne.

Sous un ciel nuageux et avec un train de banlieue qui grondait périodiquement en arrière-plan, les Hilltoppers ont couru plus d’une heure de sprints sur le terrain en gazon. Terek, le joueur de ligne offensive All-State de Glenbard West et une recrue du Wisconsin, l’a balayé.

“Ce n’était certainement pas amusant, mais nous nous en sommes sortis et nous en avons tiré des leçons”, a déclaré Terek. “Ça nous a rendus meilleurs.”

Cette barre est haute. Glenbard West vient de terminer une saison 8-3 2021 qui s’est terminée par une défaite en séries éliminatoires au deuxième tour contre l’éventuel champion de classe 8A Lockport. Pour 95% des programmes de football dans l’Illinois, c’est le genre de saison sur laquelle crier et s’appuyer.

Ce n’est pas le cas, selon l’estimation de Terek. Et pas pour un programme avec 10 saisons de victoires à deux chiffres et deux titres d’État depuis l’arrivée de l’entraîneur-chef Chad Hetlet en 2007.

“Ce n’est pas comme ça que ça marche ici”, a déclaré Terek. “Notre devise cette saison est ‘Retour à la gloire.’ Nous sommes en panne depuis quelques années. Il est temps de ramener le football Hitter.

Les joueurs de Glenbard West effectuent des exercices lors de la première journée d’entraînement officielle à Glen Ellyn le lundi 8 août 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

Ce retour devrait commencer avec les grands garçons à l’avant.

Glenbard West retourne toute sa ligne offensive, ancrée par Terek, et ajoute le prometteur junior Eric Lonvick dans ce qui serait la plus grande ligne O des 16 saisons de Hetlet. Terek, qui a perdu 30 livres mais enregistre toujours à 305, dirige un groupe qui compte en moyenne 250 personnes dans tous les domaines.

“250, athlétiques et ils peuvent courir”, a déclaré Hetlet. “Tous ces gars vont devoir contribuer à la défense également.”

C’est sans Danny Coffey, qui a commencé sur la ligne défensive en deuxième année, mis à l’écart jusqu’à la semaine 3.

Hetlet est tout aussi optimiste quant à son groupe de compétences, dirigé par le retour du coureur de 1 000 verges Joey Pope qui détient une offre de l’armée.

“Nous sommes aussi qualifiés que jamais”, a déclaré Hetlet. “Il n’y a pas un type Sam Brodner, mais Pope est un enfant aussi rapide que nous n’en avons jamais eu, il court un 4.3 40. Ju Ju Ellens, il a commencé pour nous en première année, il sera receveur et jouera quelques courses retour, [senior quarterback] Korey Tai a quelques offres, il a couru un 4,5 40 à North Central et l’autre gars est Filip Maciorowski, retournant bout serré. C’est un récepteur irréel et super physique, un gars que personne ne regarde mais c’est un mec.

Le quart-arrière de Glenbard West, Korey Tai, organise des exercices avec son équipe lors de la première journée officielle d’entraînement à Glen Ellyn, le lundi 8 août 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

Tai, qui a fait son premier départ universitaire il y a deux saisons en deuxième année à Hinsdale Central, est de retour pour sa troisième saison universitaire. L’aîné qui détient des offres de Dayton et du Dakota du Nord a connu une intersaison chargée à plusieurs égards.

« Jeter à mon entraîneur QB [Jeff] Christensen, travaillant sur le jeu de jambes, fait sortir le ballon plus rapidement, essayant de grandir en tant que leader », a déclaré Tai. “Je dois m’assurer que je suis sur mon jeu ‘A’, être un leader, faire tout ce que j’ai à faire.”

De l’autre côté, Hetlet a un groupe très jeune, une défense qui pourrait démarrer six juniors menés par le secondeur central senior Jack Oberhofer.

L’entraîneur-chef de Glenbard West, Chad Hetlet, dirige son équipe lors de la première journée d’entraînement officielle à Glen Ellyn, le lundi 8 août 2022. (Sandy Bressner – [email protected])

C’est un groupe junior sur lequel Hetlet est élevé, un complément solide à la classe senior. Cinq ont joué à l’université en deuxième année, et l’équipe de deuxième année est toujours allée 8-1 avec une défaite serrée contre York.

“C’est un groupe sans prétention”, a déclaré Hetlet. “Ce sont des obturateurs de trous parfaits pour nos seniors.”

Glenbard West sera testé dès la sortie de la chute, avec un match sur la route à Marist le 27 août. La préparation pour cela a commencé avec le premier entraînement de lundi et tout cela en cours d’exécution.

“Je dois les remettre en forme, les réveiller”, a déclaré Hetlet. «Ils ont eu deux semaines de congé, dormi. Plus que tout, c’est la force mentale. Les premiers jours où vous ne pouvez pas frapper, défiez-les mentalement. En termes de conditionnement, je pense que nous sommes en assez bonne forme, et c’est un bon indicateur de cela. C’est voir si tu veux faire partie de ça.