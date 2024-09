La recrue du Washington Spirit, Croix Bethune, souffre d’une blessure au genou qui met fin à sa saison en lançant le premier lancer des Nats

La saison recrue de Croix Bethune a pris fin brusquement lorsqu’elle a subi une déchirure du ménisque alors qu’elle lançait le premier lancer lors d’un match des Nationals de Washington la semaine dernière.

La blessure nécessitera une intervention chirurgicale et placera Bethune sur la liste des blessés de fin de saison, a déclaré mercredi le Washington Spirit.

L’entraîneur des Spirit, Jonatan Giráldez, a déclaré que la blessure s’était produite lors du premier lancer cérémonial.

« Elle avait du mal à faire le premier lancer dans le match de baseball », a-t-il déclaré, selon le Presse associée« Elle ne sera pas disponible cette saison. Cela fait partie de la vie. Il faut continuer. »

Croix Bethune manquera le reste de la saison 2024 en raison d’une blessure. Nous te souhaitons un bon rétablissement, Croix ! Nous t’envoyons tout notre amour et notre soutien 🫶https://t.co/6gn2kqiIC1 — Esprit de Washington (@WashSpirit) 4 septembre 2024

La joueuse de 23 ans a accompli plus de choses au cours de son premier semestre en tant que professionnelle que de nombreuses joueuses n’en ont réussi à accumuler dans une carrière complète. Bethune a été sélectionnée troisième lors de la draft 2023 de la NWSL, Washington ayant échangé la défenseuse Sam Staab pour obtenir le choix. Cela a rapidement porté ses fruits puisqu’elle est devenue titulaire instantanément après le départ d’Ashley Sanchez via un échange le même jour. Bethune a remporté les honneurs de la recrue du mois de la NWSL en mars/avril, mai et juin ; aucune autre joueuse n’avait auparavant remporté ce prix deux mois de suite, et encore moins trois mois de suite.

La forme solide de son club lui a permis d’intégrer l’équipe nationale féminine des États-Unis, d’abord en tant que joueuse d’entraînement pour le premier camp d’Emma Hayes en juin et en faisant ses débuts lors d’un match amical de préparation en juillet avant d’être nommée remplaçante pour les Jeux olympiques de 2024. Une blessure de Jaedyn Shaw a vu Bethune être promue dans l’équipe de 18 joueuses, où elle a fait une apparition depuis le banc alors que l’USWNT revenait au rang de médaille d’or.



Malgré cette blessure au genou, Bethune se présente toujours comme la favorite pour remporter le titre de recrue de l’année de la NWSL – si la litanie des honneurs mensuels n’était pas suffisante à ce stade – et se bat pour un honneur de meilleur XI.

En 1 389 minutes de saison régulière, elle a marqué cinq buts et enregistré 10 passes décisives. Ses 15 buts la placent au 5e rang de la ligue au 4 septembre 2024. Ces 10 passes décisives sont loin devant les six de Sophia Smith et Temwa Chawinga, classées deuxièmes ex-aequo, et la placent à égalité avec l’icône de l’USWNT Tobin Heath pour le record de la NWSL sur une saison, établi par Heath en 2016.

Le Spirit adoptera naturellement une approche prudente concernant la rééducation de Bethune. La milieu de terrain a subi trois déchirures du ligament croisé antérieur au cours de ses années au lycée et à l’université, un fait qui peut expliquer pourquoi deux équipes l’ont ignorée lors du repêchage de 2024. En annonçant sa blessure, Washington a précisé qu’elle resterait avec l’équipe tout au long de sa convalescence, en travaillant en étroite collaboration avec le Département Spirit Performance, Médical et Innovation.

