La recrue doit faire de ce personnage la prochaine recrue du Mid-Wilshire

La recrue La saison 7 apportera quelques changements et de nouveaux acteurs. Acteurs Déric Augustin et Patrick Keleher rejoignez le casting de la série plus tard dans la saison 7 en tant que nouvelles recrues de la division Mid-Wilshire du département de police de Los Angeles. Malheureusement, Tru Valentinoqui incarne l'officier Aaron Thorsen, quittera la série dans la saison 7, bien que les détails de son départ soient vagues. Avec La recrue En changeant d'acteurs, la série devrait envisager de faire Skip Tracer Randy (Flula Borg) une série régulière. Avoir John Nolan (Nathan Fillion) accueillir Randy en tant que nouvel agent de probation serait un excellent moyen d'améliorer le personnage global de Nolan dans la série et de présenter des scénarios comiques potentiels. Skip Tracer Randy est la meilleure personne pour concrétiser cette idée. Il est temps de faire de Randy le prochain flic débutant sur ABC. La recrue.









Skip Tracer Randy est l’un des meilleurs personnages récurrents de The Rookie

La légende de Skip Tracer Randy a commencé avec un arc en plusieurs épisodes avant même qu’il ne fasse sa première apparition officielle dans La recrue. La série a adopté une approche progressive et lente avant que Randy n’apparaisse en chair et en os. Il est mentionné pour la première fois par Nyla Harper (Mekia Cox) dans l’épisode de la saison 4, « Breakdown », puis il n’est entendu que comme voix au téléphone dans « Heart Beat » et « End Game ». Randy apparaît enfin en personne pour la première fois dans la saison 4, épisode 14, « Long Shot ». Randy n’est apparu que dans trois épisodes réels, et ils sont parmi les meilleurs de la série jusqu’à présent. Il est apparu pour la dernière fois dans l’épisode de la saison 6, « The Hammer », prenant la place du demi-frère de Nolan, Pete (Pete Davidson), chez Nolan et Bailey (Jenna Dewan) mariage, depuis qu’il a arrêté Pete pour sa litanie de contraventions de stationnement impayées.





Randy de Flula Borg affiche toujours une personnalité enthousiaste et contagieuse. Son charisme naïf, bon enfant et plein d’humour apporte toujours un rayon de soleil à La recrue. C’est quelque chose que la série pourrait utiliser plus souvent et qui animerait le format global de la série. De plus, faire de Randy un joueur régulier de La recrue servirait également à mettre en valeur le personnage dans des scénarios plus dramatiques. Jusqu’à présent, les apparitions de Randy ont largement fait partie des intrigues les plus comiques de la série, donc cela donnerait à Borg une chance d’étirer ses muscles d’acteur et de prouver ses talents dramatiques.

Randy s’est révélé doué pour le travail de police et de détective

Lors de sa première apparition live, « Long Shot », Randy a prouvé qu’il possédait un fort talent pour le travail de police et d’enquête. Au cours de l’épisode, Nolan et Harper font équipe à contrecœur avec Randy pour retrouver la madame d’Hollywood, Ivy Flynn (Erin Cummings), qui a pris la fuite. Randy est récemment devenu un chasseur de primes et cherche à dénoncer Flynn pour récupérer la récompense. Lors de sa première rencontre avec Nolan, Randy révèle qu’il a effectué une vérification complète des antécédents de Nolan depuis qu’il l’a pris comme client. De plus, Randy découvre comment localiser Flynn et qu’elle envoyait des messages à ses contacts via un jeu vidéo. Randy peut paraître inoffensif et naïf, mais il possède de solides compétences de détective, ce qui donne du crédit à l’idée qu’il ferait un bon détective un jour.

Bien que Randy ait le don de s’attirer des ennuis, il joue également un rôle déterminant en aidant Nolan et Harper à traduire Flynn en justice. Plus tôt dans la série, Randy aide Nolan et Bailey dans leurs tentatives pour retrouver l’ex-mari violent de Bailey, Jason Wyler (Steve Kazée). Bailey se lie rapidement d’amitié avec Randy grâce à son aide, il se révèle donc être un ami fidèle et digne de confiance pour Nolan, Bailey et Harper. Harper a régulièrement utilisé les services de Randy comme traceur de sauts tout au long de sa carrière dans les forces de l’ordre, et c’est elle qui l’a recommandé à Nolan. Harper est une personne stricte et pragmatique, et elle ne continuerait pas à employer Randy s’il n’était pas un courtier en informations compétent. Depuis que Randy s’est essayé au traçage des sauts, suivi de la chasse aux primes, la prochaine étape logique est de tenter un véritable travail de police en rejoignant le LAPD.





Skip Tracer Randy devenant la nouvelle recrue de John Nolan serait une comédie d’or

Maintenant que les premiers flics débutants de la série ont obtenu leur statut probatoire, la série a besoin d’une porte tournante continuelle de nouveaux policiers débutants pour La recrue conserver sa prémisse générale et son titre. Nolan est passé d’agent probatoire à officier de patrouille et est maintenant officier de formation, affrontant Celina Juarez (Lisseth Chávez) comme son premier stagiaire. Celina obtiendra sans aucun doute son diplôme d’officier de formation et finira par devenir patrouilleuse, ce qui signifie que Nolan aura bientôt besoin d’une nouvelle recrue pour s’entraîner.





Considérant que Flula Borg et Nathan Fillion ont déjà une formidable alchimie et s’affrontent incroyablement bien, ce serait formidable pour Randy d’être le futur stagiaire de Nolan. Randy, devenant le nouveau stagiaire de Nolan, fournirait de l’or potentiel à la comédie et représenterait différentes facettes du personnage. De plus, Nolan engageant un stagiaire tel que Randy offrirait au personnage un nouveau défi intéressant dans la série. Nolan travaille potentiellement avec les diverses particularités de Randy tout en le transformant en un meilleur policier correspond au sweet spot avec La recrue équilibre unique entre comédie et drame.

De plus, Randy n’a jamais réellement partagé du temps d’écran avec Quigley Smitty (Brent Huff). La série doit montrer une sorte de équipe ultime entre Randy et Smitty ensemble dans un prochain épisode; cela produirait sûrement des résultats amusants. Randy et Smitty défendant une affaire ensemble constitueraient le point culminant ultime de leurs arcs de personnages. Randy rejoignant le LAPD garantit que le personnage partagerait du temps à l’écran avec le légendaire Smitty, et le duo pourrait fournir un matériel comique infiniment hilarant.





« The Rookie » apporte de nouveaux personnages dans la saison 7

Pour le moment, Skip Tracer Randy devenant un habitué de la série ne semble pas être envisagé pour la série à succès. La recrue La saison 7 présentera Patrick Keleher comme l’une des nouvelles recrues du LAPD, Seth. Entre-temps, Déric Augustin jouera un transfert du Texas pour le LAPD nommé Miles. Même si Skip Tracer Randy ne rejoint pas le casting en tant que personnage régulier de la série, nous espérons que les scénaristes le ramèneront pour d’autres apparitions similaires aux saisons 5 et 6. La recrue La saison 7 débutera plus tard l’année prochaine avec dix-huit nouveaux épisodes.

Les six saisons de La recruey compris toutes les merveilleuses apparitions de Flula Borg dans le rôle de Randy, sont désormais diffusés sur Hulu aux États-Unis.

