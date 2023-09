La recrue des Yankees Jasson Domínguez subit une opération à Tommy John

Le voltigeur de centre recrue des Yankees de New York, Jasson Domínguez, a subi une opération chirurgicale à Tommy John au coude droit mercredi.

Le médecin de l’équipe des Texas Rangers, le Dr Keith Meister, a effectué une intervention à Arlington, au Texas, qui comprenait un appareil de renforcement interne, selon les Yankees. L’équipe a déclaré que le temps de récupération prévu de Domínguez était de neuf à dix mois.

Signé pour un bonus de 5,1 millions de dollars, le frappeur de 20 ans a réussi un circuit lors de ses débuts dans la grande ligue le 1er septembre. Il frappait .258 avec quatre circuits et sept points produits en huit matchs avant qu’un scan le 10 septembre ne révèle le larme.

Domínguez a déclaré qu’il avait ressenti une douleur pour la première fois le 3 septembre, mais qu’il ne se souvenait pas d’un lancer ou d’un swing spécifique qui avait causé la blessure.

Reportage de l’Associated Press.

Yankees de New York

Obtenez plus de la Ligue majeure de baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.