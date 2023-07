La recrue des Vikings WR Jordan Addison citée pour avoir conduit 140 dans une zone de 55 mph

Le choix de premier tour des Vikings du Minnesota, Jordan Addison, a été cité tôt jeudi pour excès de vitesse et conduite imprudente, après qu’un soldat de l’État l’ait chronométré à 140 mph dans sa voiture de sport dans une zone de 55 mph.

La patrouille de l’État du Minnesota a déclaré qu’Addison avait été arrêté sans résistance dans une Lamborghini Urus à 3 h 07 par un soldat qui se dirigeait également vers l’est sur l’autoroute Interstate. 94 à St. Paul à environ un mile du centre-ville. Addison, 21 ans, était la seule personne impliquée, selon le rapport de la patrouille d’État. Une enquête sur l’incident était en cours.

Les Vikings ont déclaré qu’ils étaient au courant de la situation et qu’ils « rassemblaient des informations supplémentaires ». Les recrues doivent se présenter dimanche pour le camp d’entraînement.

Addison a été sélectionné hors de l’USC avec le 23e choix au total dans le repêchage de la NFL, à la suite de la décision de réduire les coûts pour libérer le receveur vétéran Adam Thielen. Addison a été le quatrième receveur large consécutif pris après qu’aucun n’ait été sélectionné dans les 19 premières places, après Jaxon Smith-Ngjiba (Seattle) de l’Ohio State, Quentin Johnston (Los Angeles Chargers) du TCU et Zay Flowers (Baltimore) du Boston College.

Lauréat du prix Biletnikoff 2021 pour le meilleur receveur large du pays à Pittsburgh, Addison a été transféré à l’USC pour sa dernière saison universitaire. Il a réussi 59 attrapés pour 875 verges et huit touchés en 2022 pour les Troyens. En deux ans avec les Panthers, Addison a récolté 2 259 verges sur réception.

Addison a participé au minicamp des recrues avec les Vikings, mais n’était qu’un observateur pour la plupart des entraînements hors saison sur le terrain en mai et juin en raison d’une blessure non divulguée.

Derrière la superstar Justin Jefferson, les Vikings ont déplacé le receveur large de quatrième année KJ Osborn dans un rôle plus important même avec l’ajout d’Addison.

Osborn a fait la une des journaux lors d’un incident routier plus rédempteur plus tôt cette année, lorsque lui et trois autres personnes ont aidé à sauver un homme d’une voiture en feu qui venait de s’écraser à Austin, au Texas.

Reportage de l’Associated Press.