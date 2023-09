La recrue des Mariners, Bryan Woo, offre un départ de rebond impressionnant contre les Rangers

Cinq jours plus tôt, après un autre départ misérable au Texas, Bryan Woo quittait le monticule du Globe Life Field la tête baissée, les épaules affaissées, sa frustration visible aux yeux de tous.

Comparez cela avec la réception qu’il a reçue vendredi soir chez lui au T-Mobile Park : la foule à guichets fermés se levait, les serviettes de rallye tournoyaient, les décibels montaient.

La recrue de 23 ans a reçu une ovation debout en quatrième manche après que son départ sans but ait aidé à maintenir les chances des Mariners en séries éliminatoires pour une autre journée.

Face à une formation des Rangers qui l’avait illuminé à deux reprises cet été, Woo a lancé un blanchissage de 3-2/3 pour aider les Mariners à prendre une avance de 8-0 vendredi soir.

Woo avait une fiche de 0-2 avec une MPM de 20,25 lors de deux départs précédents contre les Rangers, tous deux au Texas. Dimanche, il a été frappé pour six points en seulement 3,1 manches alors que les Rangers complétaient un balayage de trois matchs contre les Mariners.

Cinq jours plus tard… quel revirement.

Les Mariners avaient tellement besoin de leurs deux recrues cette saison – Woo et Bryce Miller – et Woo leur a donné à peu près tout ce qu’ils pouvaient raisonnablement espérer vendredi soir.

Avec toutes les implications des séries éliminatoires en jeu, ce fut la performance la plus importante de la saison de Woo.

« Ce sera une très bonne expérience pour lui ce soir », a déclaré le manager des Mariners Scott Servais avant le match. « Nous ne lui demandons pas d’en faire trop. Gardez-nous dans le jeu. Donnez-nous une chance.

Il a fait plus que cela.

Woo a retiré le côté dans la première manche, contournant les buts sur balles vers Corey Seager et Adolis Garcia en retirant Nathaniel Lowe sur une frappe de contrôle trois pour terminer la manche.

Dans un match sans but en troisième manche, les Rangers ont rempli les buts avec deux retraits.

Mais Woo s’est à nouveau échappé lorsqu’il a demandé à Josh Jung de s’envoler doucement vers le champ gauche pour terminer la manche. Woo a poussé un cri primal dans son gant après que Jarred Kelenic ait réussi l’attrapé pour ce dernier retrait.

« Les deux premières manches sont toujours les plus difficiles (pour un lanceur), pour entrer dans votre jeu, entrer dans vos lancers secondaires », a déclaré Servais avant le match. « Et peut-être (c’est) un peu plus difficile parfois pour un jeune lanceur, à cet endroit pour la première fois. Mais c’est agréable de pouvoir lancer chez soi, dans un environnement familier.

Ty France et Josh Rojas ont réussi des circuits en solo contre le partant texan Nathan Eovaldi en fin de troisième manche, et Eugenio Suarez a réussi un doublé retentissant pour marquer JP Crawford et donner aux Mariners une avance de 3-0.

Ce coussin a permis à Servais de renvoyer Woo, à 73 lancers, pour la quatrième manche. Servais avait reconnu avant le match que Woo serait tenu en laisse courte dans un match dont les Mariners avaient besoin pour gagner.

Woo a demandé à Jonah Heim de s’envoler et à Leody Taveras de s’envoler pour les deux premiers retraits de la quatrième manche.

Et c’était tout pour Woo. Servais est sorti et a appelé le gaucher Tayler Saucedo hors de l’enclos des releveurs, alors que Woo a reçu l’ovation debout de la foule de 45 274 personnes lors de son retour à l’abri.

Dernière ligne de Woo : 3,2 manches, deux coups sûrs, trois buts sur balles, un frappeur et cinq retraits au bâton sur 82 lancers.

Saucedo a retiré la recrue texane Evan Carter sur des prises pour terminer le début de la quatrième manche.

En fin de quatrième, les Mariners ont marqué cinq points – obtenant un simple Rojas RBI et un grand chelem de Crawford.

Il s’agissait du troisième Grand Chelem en carrière de Crawford – et du deuxième cette saison. Il bat .688 (11 pour 16) avec 26 points produits en 17 apparitions au marbre avec les buts chargés cette saison.