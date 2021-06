La recrue des Jets de New York, Elijah Moore, impressionne les entraîneurs par son éthique de travail | Nouvelles de la NFL

Elijah Moore lors de l’entraînement des Jets (AP Photo/Kathy Willens)

Elijah Moore a fait des prises après prises impressionnantes ce printemps pour les Jets de New York, détournant une partie de l’attention massive du gars qui lui lançait le ballon.

Ce n’est pas un mince exploit, surtout quand on compte sur Zach Wilson comme nouveau quart-arrière de la franchise. Mais le receveur recrue a toujours semblé le meneur de jeu rapide et sûr que les Jets ont projeté d’être Moore lorsqu’ils l’ont repêché au deuxième tour contre Ole Miss.

« Son éthique de travail est hors du commun », a déclaré l’entraîneur Robert Saleh. « Son état d’esprit est hors des charts. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec lui afin de le voir s’améliorer. »

La performance de Moore lors d’activités d’équipe organisées a certainement excité les Jets et ce n’est pas inattendu. Surtout pas à Moore.

« Le football, c’est le football », a-t-il déclaré la semaine dernière. « En fin de compte, je sais qu’évidemment, ça va se jouer à un niveau plus élevé ici, mais vous devez vous adapter. Vous savez, je suis ici pour une raison. »

Moore a suivi deux excellentes saisons au Mississippi avec une année junior record, lançant son nom dans les charts provisoires dans le processus. Il a établi la marque de l’école avec 86 attrapés en seulement huit matchs avant de se retirer pour le reste de la saison.

Moore a terminé avec 1 193 verges sur réception, dont un record scolaire de 238 contre Vanderbilt, et huit touchés. Il a été membre de la première équipe All-America et finaliste du prix Biletnikoff en tant que meilleur receveur du football universitaire.

Les Jets avaient Moore en haut de leur tableau avant le repêchage de la NFL et ont été stupéfaits qu’il soit toujours disponible au 34e rang au total. Le directeur général Joe Douglas a sauté sur l’occasion pour prendre Moore, qui était le sixième receveur large sélectionné.

« C’était un joueur que nous croisions tous les doigts et espérions qu’il pourrait d’une manière ou d’une autre être en position pour que nous le repêchions, et cela s’est simplement concrétisé », a déclaré Douglas quelques heures après avoir pris Moore. « Enthousiasmé par lui, sa capacité à jouer, d’avoir un autre joueur qui correspond au moule d’un grand personnage, un grand joueur, polyvalent, intelligent, dur. »

Tous ces attributs ont été pleinement exposés à travers le camp de recrues et les OTA.

Jamison Crowder n’a pas participé aux entraînements volontaires pendant que lui et les Jets négocient son contrat, et Corey Davis, agent libre, a raté un certain temps avec une épaule douloureuse. Cela a donné à Moore de nombreuses occasions d’établir une relation rapide avec Wilson.

« Nous apprenons tous les deux, nous essayons tous les deux de nous critiquer et c’est toujours quelque chose sur lequel nous devons travailler mieux que nous aurions pu faire », a déclaré Moore. « Il se critique constamment les uns les autres, s’il aurait pu mettre le ballon ici, si j’avais pu courir plus à plat là-bas. Étaient juste là-bas en train de travailler, de s’améliorer. »

Alors que Moore a principalement joué dans la machine à sous à Ole Miss, où DK Metcalf et AJ Brown faisaient également partie du corps de réception, ses capacités athlétiques globales ont excité les Jets.

Le coordinateur offensif Mike LaFleur a apporté avec lui le système de style Kyle Shanahan de San Francisco, et il est alimenté par de nombreux mouvements du quart-arrière et des meneurs de jeu autour de lui.

Cela fait de Moore potentiellement un ajustement idéal.

« C’est un jeune homme dynamique », a déclaré Saleh. « L’une des choses qui a vraiment été formidable pour lui, ce n’est pas que ce soit une surprise, mais pour voir cela se produire réellement, ce qui rend ces gars difficiles à défendre, c’est qu’il peut s’aligner en tant que Z, F ou X [receiver]. Il peut s’aligner où vous voulez et il va l’exécuter à un très haut niveau. »

Moore a fait cela tout au long du printemps, mais sans porter de coussinets ni faire face au contact. Mais il a déjà fait preuve d’un talent pour être capable de produire en exécutant divers itinéraires.

« Il montre sa capacité à être aussi polyvalent que possible », a déclaré Saleh. « En termes d’être à différentes parties du terrain, d’être à différentes positions, de comprendre ce qui doit être fait, alors quand le ballon arrive entre ses mains, il peut toujours faire ce qu’il fait le mieux, et c’est courir après attrapé. Cette partie est ce que rend très difficile la défense de ce type de joueurs. »

Le coordinateur des équipes spéciales, Brant Boyer, a été impressionné par l’éthique de travail de Moore, qui, avec la recrue de quatrième ronde Michael Carter, arrive à l’installation à 6 h 30 tous les jours pour obtenir du travail supplémentaire par eux-mêmes.

« Plus je passe de jours là-bas, plus je suis à l’aise pour parcourir les routes, m’adapter aux schémas, lire les défenses », a déclaré Moore.

« Chaque jour, j’essaie de créer. J’essaie de m’améliorer, de me concentrer sur cette seule chose et de faire de mon mieux, bien sûr. »