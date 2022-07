La recrue des Houston Texans John Metchie III diagnostiquée avec une forme de leucémie | Nouvelles de la NFL

John Metchie a admis qu’il raterait probablement sa campagne de recrue

Le receveur recrue des Houston Texans, John Metchie III, a annoncé dimanche qu’il avait reçu un diagnostic de leucémie promyélocytaire aiguë.

Le joueur de 22 ans, un choix de deuxième ronde de l’Alabama au repêchage de la NFL, a admis qu’il raterait probablement sa campagne de recrue alors qu’il se concentre sur son retour à la santé.

“Récemment, on m’a diagnostiqué une APL (leucémie promyélocytaire aiguë), la forme de leucémie la plus guérissable. Je reçois actuellement d’excellents soins médicaux, je suis de bonne humeur et je m’attends à me rétablir plus tard”, a déclaré Metchie dans une déclaration publiée par les Texans.

“À la suite de ce diagnostic, je ne jouerai probablement pas au football cette saison. Je me concentrerai principalement sur ma santé et mon rétablissement. Merci d’avance pour votre soutien et vos meilleurs vœux.”

Metchie a enregistré 96 attrapés pour 1 142 verges et huit touchés la saison dernière avant de déchirer son ACL lors de la victoire 41-24 de l’Alabama contre la Géorgie lors du match de championnat de la Conférence du Sud-Est.

Il aurait fait des progrès dans sa récupération de la blessure au genou.

Metchie a capté 155 passes pour 2 081 verges et 14 touchés en trois saisons avec le Crimson Tide.

Le vétéran Brandin Cooks mène les options de receveur large des Texans à l’approche de la nouvelle saison, avec Nico Collins et Phillip Dorsett également sur le tableau des profondeurs et l’ailier rapproché de deuxième année Brevin Jordan fournissant une autre cible de capture de passes pour Davis Mills.