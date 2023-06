La recrue des Dodgers Bobby Miller fournit une réponse au personnel de lanceurs assiégé

LOS ANGELES – Il a géré la pression de ses débuts dans les ligues majeures avec aplomb. Il a contrôlé les émotions de ses débuts à domicile avec expertise. Ainsi, lorsque la recrue des Dodgers Bobby Miller a été alignée pour faire son troisième départ en carrière le Sunday Night Baseball contre les Yankees devant 52 816 fans au Dodger Stadium, son manager n’a pas hésité à lui donner le ballon.

Dave Roberts était convaincu que le lanceur de flammes de 24 ans pouvait gérer les projecteurs intenses et les nerfs associés au concours très attendu.

« Parfois, lorsque vous arrivez ici, la concentration augmente ou se rétrécit encore plus », a déclaré Roberts avant le match en caoutchouc au Dodger Stadium. « Et je pense que jusqu’à présent avec Bobby, c’est ce que nous avons vu. »

Cela a continué d’être le cas dimanche, malgré les Yankees qui ont remporté la série avec une victoire de 4-1. Les quatre points ont marqué après le départ de Miller contre un enclos des releveurs des Dodgers qui n’avait jusqu’à présent pas la fiabilité des itérations passées. Alors que les releveurs de Los Angeles recherchent la cohérence, sa rotation traverse ses propres épreuves et blessures, ce qui rend l’émergence de Miller d’autant plus importante.

Dimanche, Miller a étouffé les chauves-souris des Yankees en six cadres sans but. Le seul coup sûr qu’il a accordé est venu avec deux retraits en cinquième manche, lorsque son compatriote recrue Anthony Volpe a réussi un simple.

« Je ne peux pas en dire assez sur ce que Bobby a fait pour nous », a déclaré Roberts.

Alors que Miller a rejoint Kenta Maeda en tant que seuls lanceurs des Dodgers à avoir disputé au moins cinq manches autorisant un ou aucun point lors de chacune de leurs trois premières apparitions en carrière, il a également démontré sa capacité à s’adapter au niveau des grandes ligues.

L’espoir de 6 pieds 5 pouces savait que les équipes se préparaient pour sa balle rapide, alors il a commencé à mettre davantage l’accent sur ses secondaires. Miller a effectué un ajustement entre les départs sur son curseur, le lançant de plus en plus fort dans le but de le rendre plus indiscernable de sa balle rapide, qui peut atteindre trois chiffres. Idéalement, cela donnerait plus de swings et de ratés.

Dimanche, les Yankees ont reniflé 11 fois sur 19 coups contre le curseur de Miller.

« Tout son maquillage, sa compétitivité », c’est impressionnant », a déclaré le receveur Will Smith. « Être si jeune, faire ça bien et ne reculer devant personne, c’est impressionnant. »

Les Dodgers savaient que cette opportunité se présenterait à un moment donné cette année pour Miller, le meilleur espoir de lancer de leur système, et Gavin Stone, un autre espoir très apprécié sélectionné dans le repêchage 2020 raccourci. Ils ne pouvaient pas s’attendre à ce que cela se produise si tôt.

Actuellement, Miller renforce une rotation de LA qui manque Julio Urías (tension des ischio-jambiers) et Dustin May (tension de l’avant-bras) et attend que Noah Syndergaard retrouve sa forme.

Les blessures sont survenues à un moment où les partants des Dodgers avaient également du mal à travailler en profondeur dans les matchs, taxant davantage un enclos déjà en difficulté. Au moment des débuts de Miller le 23 mai, les lanceurs partants des Dodgers avaient enregistré neuf sorties consécutives de cinq manches ou moins. Miller, qui a disputé cinq manches à Atlanta lors de ses débuts dans les ligues majeures, puis a limité les Nationals à un point en six manches lors de ses débuts à domicile, a contribué à stabiliser le groupe.

« La façon dont Bobby lance, nous allons continuer à le faire courir là-bas », a déclaré Roberts. « Il s’agit de saisir les opportunités. »

Ce fut un départ beaucoup plus propice pour lui que pour Stone, qui a été renvoyé en Triple-A après avoir accordé 17 points (16 mérités) lors de ses trois premiers départs. Stone aura une autre opportunité à un moment donné. Miller, qui arbore une MPM de 1,06 lors de ses trois premiers départs, ne visitera probablement pas Oklahoma City de si tôt.

Roberts a déclaré cette semaine que Miller et Michael Grove, 26 ans, avaient une opportunité devant eux. La cinquième place de la rotation est à gagner même après le retour d’Urías, ce qui pourrait arriver dès le week-end prochain, donc chaque départ est une audition. Grove a accordé quatre points en cinq manches samedi avant la performance sans but de Miller dimanche.

JD Martinez des Dodgers lance un circuit en solo contre les Yankees

Contrairement à Grove, Miller a pu éviter Aaron Judge, qui était hors de la formation des Yankees dimanche après son attrapé extraordinaire la nuit précédente. Le juge s’est blessé au gros orteil droit en percutant – et à travers – la clôture du champ droit. Il est actuellement au jour le jour et les Yankees espèrent qu’il pourra éviter la liste des blessés.

Sans le MVP en titre, Miller a bloqué la formation des Yankees, en retirant sept et en marchant deux – les deux en première manche. Miller a contourné les passes gratuites, en retirant trois dans le cadre d’ouverture pour garder les Yankees hors du tableau.

En entrant cette année, il a estimé que sa capacité à séquencer les lancers et à exploiter ses émotions sur le monticule étaient les dernières étapes nécessaires de sa croissance. Sa maturation continue dans les deux domaines pourrait le garder à Los Angeles dans un avenir prévisible.

« J’ai l’impression d’être prêt », a déclaré Miller. « Mais exécuter tous mes pitchs, rester calme là-bas, va leur montrer que je suis prêt. »

Rowan Kavner couvre les Dodgers et NL West pour FOX Sports. Il était auparavant rédacteur en chef des publications numériques et imprimées des Dodgers. Suivez-le sur Twitter à @RowanKavner .