La recrue des Braves, AJ Smith-Shawver, a-t-elle gagné une autre chance au rôle de cinquième partant?

Les Braves d’Atlanta pourraient avoir quelque chose en AJ Smith-Shawver en tant que partant.

Bien qu’il n’ait pas pris en compte la décision, le droitier recrue des Braves d’Atlanta AJ Smith-Shawver avait l’air bien lors de son premier départ en carrière dans la grande ligue vendredi soir.

Smith-Shawver a fait ses débuts dans la Ligue majeure depuis l’enclos des releveurs d’Atlanta le 4 juin contre les Diamondbacks de l’Arizona. Il a lancé 2,1 manches, n’accordant aucun coup sûr, une marche, tout en en retirant trois. Avec Michael Soroka revenant en option à Triple-A Gwinnett après la série sur route d’Atlanta avec les Snakes, il semblait inévitable que Smith-Shawver jetterait un coup d’œil sérieux à leur cinquième place de rotation.

Vendredi soir contre les Nationals de Washington, Smith-Shawver a lancé 5,1 manches, accordant trois coups sûrs, deux points non mérités et deux buts sur balles, tout en en retirant deux. Atlanta a gagné le match 3-2 après avoir été retiré, mais les Braves ont maintenant remporté six victoires consécutives avec cinq victoires par derrière.

Tous ceux qui ont regardé le match de vendredi sont repartis impressionnés par la sortie de Smith-Shawver.

Étant donné qui les Braves ont sur leur calendrier à venir, Smith-Shawver devrait prendre un autre départ.

La recrue des Braves d’Atlanta AJ Smith-Shawver a définitivement mérité un autre départ

Jusqu’à ce que les Braves récupèrent Max Fried et Kyle Wright de l’IL, les deux dernières places de la rotation sont à gagner. Nous savons ce que nous obtenons la plupart des nuits lorsque Bryce Elder, Charlie Morton et Spencer Strider s’emballent. Ils ont peut-être des soirées déprimées, mais nous savons de quoi cette infraction est capable. Bien que Smith-Shawver n’ait affronté Washington, il a bien lancé.

Et je pense que c’est exactement la raison pour laquelle Smith-Shawver fera son deuxième départ avec les Braves à un moment donné au cours de la semaine prochaine. Il suffit de regarder qui les Braves ont à leur disposition au milieu de leur programme de juin. S’il devait lancer cinq jours de repos, Smith-Shawver repartirait mercredi après-midi contre les Tigers de Detroit le jour de l’escapade. Après cela, c’est quatre contre l’humble Colorado.

Même si une série à domicile contre les Phillies de Philadelphie après l’arrivée des Rocheuses en ville pourrait être difficile, Smith-Shawver n’affrontera pas une équipe en lice comme il l’a fait lors de ses débuts en MLB avec l’Arizona. Selon la façon dont Jared Shuster fait ses débuts au cours de sa saison recrue également, il pourrait y avoir encore plus de marge de manœuvre à Smith-Shawver ayant une réelle endurance dans la rotation.

Tout dépend d’Alex Anthopoulos et de Brian Snitker, mais j’aime les chances de Smith-Shawver de rester debout.