La recrue des Bears de Chicago, RB Roschon Johnson, « peut presque être secondeur » dans les équipes spéciales – Shaw Local

LAKE FOREST – Richard Hightower savait que les Bears en avaient réussi un bon. Le coordinateur des équipes spéciales des Bears a les textes pour le prouver.

Lorsque les Bears ont sélectionné le porteur de ballon texan Roschon Johnson avec le 115e choix au total lors du repêchage de la NFL la semaine dernière, Hightower a reçu des SMS de plusieurs entraîneurs d’équipes spéciales de la ligue qui étaient déçus d’avoir raté Johnson.

Johnson, le porteur de ballon de 22 ans qui était coincé derrière All-American Bijan Robinson au Texas, semble être le type de joueur de football polyvalent que les entraîneurs des équipes spéciales adorent. En tant que recrue cette saison, Johnson pourrait être coincé derrière les demi offensifs vétérans Khalil Herbert et D’Onta Foreman sur le tableau des profondeurs, mais cela lui donnera la chance de se faire un nom dans les équipes spéciales.

« Quand vous voyez ce gars jouer au football, il est aussi violent que possible », a déclaré Hightower. « Il peut presque être secondeur. La façon dont il couvre certains coups de pied est exceptionnelle.

Les Bears ont fait l’éloge de Johnson depuis qu’il l’a repêché au quatrième tour la semaine dernière. Pas seulement pour ses capacités sur le terrain, mais aussi pour son comportement et son leadership en dehors du terrain. Le dépisteur des Bears, John Syty, a déclaré la semaine dernière que Johnson était « câblé différemment ». Les entraîneurs du Texas ont fait l’éloge de son caractère élevé. Hightower a déclaré qu’après une réunion des équipes spéciales vendredi lors du minicamp des recrues, Johnson est resté quelques minutes après la réunion pour nettoyer les ordures et vider les bouteilles d’eau.

« Cela vous montre simplement qu’il veut les choses comme il le veut », a déclaré Hightower. «Il veut que les choses soient bien rangées et il va tenir les gars responsables. Alors quand j’ai vu ça, c’est juste qui il est. Il n’aimait pas l’aspect de la pièce.

Au Texas, Johnson a récolté en moyenne six verges par course la saison dernière alors qu’il jouait derrière Robinson, que les Falcons d’Atlanta ont repêché au huitième rang. Johnson a couru plus de 550 verges au cours de chacune des deux dernières saisons avec un peu plus de 90 courses chaque saison. Pour un porteur de ballon remplaçant sortant du banc, il était incroyablement efficace.

Avec Robinson parcourant plus de 1 100 verges au cours de chacune de ces deux saisons, Johnson aurait pu envisager un transfert, mais cela n’a jamais vraiment été une priorité pour lui.

« J’ai eu de bons entraîneurs qui m’ont dit de continuer à faire confiance au processus et de tirer le meilleur parti de mes opportunités et quelqu’un le verra », a déclaré Johnson. « Alors j’ai juste mis ma confiance en eux et ce qu’ils me disaient et je me suis mis à fond et, finalement, cela m’a conduit ici. »

Maintenant, ce processus signifie un rôle clé dans les équipes spéciales. Johnson gagnera probablement quelques chances de courir cette saison. Mais à moins qu’Herbert ou Foreman ne se blesse – ce qui est tout à fait possible à la position brutale de porteur de ballon – ces chances pourraient être limitées. Les équipes spéciales sont un domaine où Johnson peut se faire un nom en attendant son tour de porteur de ballon.

Johnson a de l’expérience en tant que bloqueur sur retour de coup de pied et en tant que plaqueur dans la couverture de coup de pied.

« Il est naturellement talentueux, grand, fort, physique, il a bien attrapé le ballon », a déclaré Hightower. « C’est pourquoi nous l’aimons beaucoup. Il peut jouer le retour de coup d’envoi, il peut jouer en arrière [on punts].”

Johnson sera probablement en compétition avec Trestan Ebner, un choix de sixième tour l’an dernier, et Travis Homer, un ajout d’agent libre, pour une place sur la liste au poste de porteur de ballon. Homer est un autre joueur considéré comme un as des équipes spéciales. Ebner a renvoyé 10 coups d’envoi la saison dernière, mais a été utilisé avec parcimonie.

En tant que porteur de ballon, Johnson est un coureur physique qui essaie de passer à travers les tacles et en a brisé beaucoup à l’université. La façon dont il l’a décrit, Johnson utilise son « corps comme une arme » lorsqu’il court. Il apporte ce même physique aux équipes spéciales.

« Nous aimons avoir des gars qui peuvent faire autant de choses différentes que possible », a déclaré le coordinateur offensif Luke Getsy. «Et donc il nous donne vraiment beaucoup de flexibilité vraiment cool aussi. C’est un gars qui ne se laisse pas vraiment impressionner.

Transactions: Les Bears devraient signer l’ailier serré Stephen Carlson, selon un rapport du NFL Network. Carlson s’est entraîné avec l’équipe au minicamp des recrues ce week-end. Il a passé trois saisons avec les Browns de 2019 à 21, puis a raté la majeure partie de la saison dernière avec un ACL déchiré. Il a disputé 25 matchs en carrière dans la NFL et a capté six passes.