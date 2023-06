La recrue des Bears de Chicago, DT Gervon Dexter, se concentre sur les détails les plus fins – Shaw Local

LAKE FOREST – Les sacs ne sont pas particulièrement significatifs lors des entraînements de football du printemps, mais c’était encore remarquable la semaine dernière lorsque la recrue des Bears Gervon Dexter et l’ailier défensif vétéran Terrell Lewis se sont rencontrés au quart-arrière. Même si personne ne porte de coussinets et que les défenseurs ne peuvent pas frapper le QB, c’est toujours un bon signe pour le choix de repêchage n ° 53 au total.

Dexter devrait jouer un rôle important dans les plans des Bears pour aller de l’avant sur la ligne défensive. La recrue de Floride a déjà impressionné ses coéquipiers lors de la période d’entraînement printanière, qui s’est terminée par un minicamp vétéran la semaine dernière.

« Il a des mains vraiment, vraiment fortes, et je pense qu’il connaît le ballon », a déclaré le plaqueur défensif vétéran Justin Jones. « Je pense qu’il sait qu’il a un peu à apprendre et comment utiliser sa taille – vous savez, comme tout – mais il va être une force dans cette ligue. Je le crois vraiment.

Dexter a été l’un des deux plaqués défensifs pris lors de la deuxième journée du repêchage ce printemps. Zacch Pickens, de Caroline du Sud, est allé 64e au total avec le premier choix du troisième tour, 11 places après Dexter. Les deux sont des perspectives prometteuses, mais les travaux sont toujours en cours.

Ce qui impressionne le plus chez Dexter, c’est son athlétisme. Ce n’est pas seulement un gros corps que les Bears vont mettre au milieu pour occuper de l’espace. Il mesure 6 pieds 6 pouces, 312 livres et il peut bouger.

Le joueur de ligne défensive des Chicago Bears Justin Jones (à gauche) s’entretient avec le joueur de ligne défensive Andrew Brown et le joueur de ligne défensive Gervon Dexter lors de l’entraînement mardi à Lake Forest. (Nam Y. Huh/AP)

Jones est convaincu que Dexter pourrait gagner une course à pied contre à peu près n’importe qui sur la liste des Bears. Le quart-arrière Justin Fields aurait probablement quelque chose à dire à ce sujet.

« Je n’ai rien vu de tel depuis très longtemps », a déclaré Jones. « Je ne veux rien mettre dans une boîte avec lui, mais la personne la plus proche que je peux le voir est comme un Linval Joseph plus maigre. »

Joseph, un choix de deuxième ronde en 2010, est deux fois Pro Bowler et un ennemi de longue date des Bears avec les Vikings de 2014 à 2019. C’est un éloge venant de quelqu’un qui a joué aux côtés de Joseph quand les deux étaient avec les Chargers.

Utiliser pleinement les capacités athlétiques de Dexter est l’objectif principal du printemps.

Dexter a joué dans un système défensif en Floride qui est très différent du schéma 4-3 des Bears sous la direction de l’entraîneur-chef Matt Eberflus. Il a totalisé cinq sacs et 10,5 plaqués pour perte au cours de ses trois années avec les Gators.

L’entraîneur de la ligne défensive des Bears, Travis Smith, a déclaré que le processus d’enseignement avec Dexter commence par sa position.

« Avec lui, nous travaillons à commencer par, ‘Hé, où est notre poids? Est-ce entre nos mains ? Nos talons sont-ils baissés ? Sommes-nous sur la pointe des pieds ? Marchons-nous verticalement ? Sommes-nous en train de marcher? « , a déclaré Smith. « Il y a différentes choses qu’il faisait et dont nous perdons l’habitude. »

Smith a déclaré qu’il croyait en Dexter parce qu’il a une taille et des traits athlétiques rares et parce que Dexter aime le football.

« Je suis impatient, je suis un compétiteur », a déclaré Dexter ce printemps. « J’aime affronter les meilleurs, je pense que c’est ça le football. »

Eberflus a répété qu’il s’agissait d’un travail en cours pour Dexter. Jones et le plaqueur défensif vétéran Andrew Billings pourraient finir par être les plaqués défensifs de départ lorsque la semaine 1 arrivera. Même ainsi, Dexter et Pickens devraient être dans la rotation.

Eberflus a déclaré que les Bears demandaient à Dexter de faire du Pilates pour se rendre plus flexible dans le bas de son corps.

« Nous avons allongé un peu sa position pour l’aider à faire cela, et nous l’avons déplacé un peu », a déclaré Eberflus. « Il joue du nez [tackle]il joue le [3-technique]. Ce que j’aime le plus chez lui, c’est son agilité. Mec, il bosse. Il a ses chaussures de course et il court là-bas.

Eberflus, un entraîneur qui a dit à ses joueurs d’apporter leurs chaussures de piste le jour de son embauche, doit aimer ça.