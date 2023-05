La recrue des Bears a trouvé le moyen le plus simple de toucher le cœur des fans: détester les Packers

La recrue des Bears de Chicago, Zacch Pickens, est déjà un favori des fans, car il a exprimé son mépris pour le rival le plus détesté de l’équipe, les Packers de Green Bay.

Les Bears de Chicago ont la chance de grimper au classement après avoir terminé avec le pire bilan de la NFL la saison dernière. Ils avaient le plus d’espace de cap dans la ligue et ils ont fait venir des joueurs de renom comme le secondeur Tremaine Edmunds et le receveur large DJ Moore. Sans oublier qu’ils ont ajouté 10 joueurs via le repêchage de la NFL. Mais une recrue, en particulier, s’est déjà fait aimer de la base de fans.

L’ancien joueur des Bears Spice Adams a eu une conversation avec le choix de repêchage de troisième ronde et le plaqueur défensif Zacch Pickens et lui a dit à quel point la rivalité entre les Bears et les Packers de Green Bay est passionnée. Ensuite, Pickens a déclaré: « Je ne les aime pas, tout ce que j’ai besoin de savoir. »

Zacch Pickens devient un favori des fans des Bears en déclarant qu’il n’aime pas les Packers

Et juste comme ça, Pickens est devenu un favori des fans à Chicago.

En 2023, le paysage de la rivalité va radicalement changer. Depuis qu’il a pris la relève en tant que quart-arrière partant des Packers, Aaron Rodgers « possédait » les Bears. Plus précisément, Rodgers détient un dossier de 24-5 contre Chicago. À partir de la saison prochaine, il y aura un nouveau quart partant en Jordan Love, après que Rodgers ait été échangé aux Jets de New York. Maintenant, les fans des Bears espèrent qu’ils auront l’avantage sur leurs rivaux passionnés.

Pickens a été sélectionné avec le 64e choix au total dans le repêchage après avoir passé quatre ans dans le cadre du programme de football des Gamecocks de Caroline du Sud.

La saison dernière, Pickens a enregistré 42 plaqués au total (22 en solo, 20 assistés), quatre plaqués pour perte, trois passes défendues et 2,5 sacs.

Dans l’ensemble, Pickens a enregistré 131 plaqués au total (69 en solo, 62 assistés), 11,5 plaqués pour perte, 7,5 sacs, quatre passes défendues et deux récupérations d’échappés.

Pickens a la chance de faire savoir aux Packers ce qu’il pense d’eux, alors que les Bears les accueillent lors de la semaine 1 le dimanche 10 septembre à 16 h 25 HE.