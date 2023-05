La recrue de Downers Grove South Karen Boakye à la quatrième place du triple saut à l’état – Shaw Local

Athlétisme filles

État

La recrue de Downers Grove South, Karen Boakye, a atteint un record personnel de 11,56 mètres (37 pieds, 11,5 pouces) lors du triple saut lors des préliminaires de vendredi à l’Eastern Illinois University à Charleston, la plaçant à la quatrième place du triple saut de classe 3A avant les finales d’État de samedi. .

L’étudiant de première année de York, Morgan Navarre, s’est qualifié pour la finale du 400 mètres de classe 3A, réalisant le huitième temps préliminaire le plus rapide de 58,13 secondes. La recrue de York Sophia Galiano-Sanchez, Mackenzie Gilbert de Glenbard West, Sarah Skora de Hinsdale Central et Ava Gilley de Downers Grove North ont tous avancé dans le 800 m. Catie McCabe de Hinsdale Central (4:58.28) et Bria Bennis (4:58.47) ont avancé dans le les quatrième et cinquième temps les plus rapides, respectivement.

Elyssa Chandler de Hinsdale Central s’est qualifiée pour la finale des deux courses de haies, réalisant le deuxième temps le plus rapide sur 300 (44,47 secondes) et le neuvième sur 100 (14,94). Hinsdale Central a avancé son relais 4×100 avec le sixième temps préliminaire le plus rapide de 48,19 secondes, Downers Grove North a avancé dans le relais 4×200 avec le cinquième temps le plus rapide de 1: 41,75, Hinsdale Central a avancé son relais 4×400 avec le troisième temps préliminaire le plus rapide de 3:58.52 et Downers Grove, Lyons et York ont ​​tous avancé leurs relais 4×200.

Dans les épreuves sur le terrain, Haylie Hinckley de Wheaton Warrenville South, Amelia Barrington de Willowbrook et Leila Arzon de York ont ​​toutes franchi 1,60 mètre pour avancer dans le saut en hauteur de classe 3A.

Dans la classe 2A, Louisa Diamond de Benet a couru le troisième temps de course de 1600 mètres de classe 2A le plus rapide en 5: 07,22 lors des préliminaires d’État de vendredi à l’Université Eastern Illinois à Charleston, menant les athlètes de la région aux finales d’État de samedi.

Gianna Huerta de Glenbard South a progressé dans les deux courses de haies, réalisant le sixième temps le plus rapide du 100 haies en 15,07 secondes et le quatrième temps le plus rapide du 300 haies en 45,39 secondes. Mia Menendez de Fenwick a avancé dans la classe 2A 800 avec le deuxième temps préliminaire le plus rapide de 2: 17,46. Nicole Grimes de Benet a avancé au saut à la perche, franchissant 3,27 mètres.