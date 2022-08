La recrue Braxton Jones est en tête pour le poste de tacle gauche – Shaw Local

LAKE FOREST – Les équipes de la NFL ne font rien sans raison pendant les entraînements.

Ainsi, lorsque le choix de repêchage de cinquième ronde des Bears, Braxton Jones, a commencé à prendre des représentants au tacle gauche avec l’attaque de la première équipe pendant les OTA, cela aurait dû déclencher des sonnettes d’alarme.

À l’époque, l’entraîneur-chef Matt Eberflus a déclaré qu’ils testaient simplement des gars à différents endroits. Eh bien, plusieurs mois plus tard, tester Jones au tacle gauche est devenu Jones de départ au tacle gauche.

Les ours libérés leur premier tableau de profondeur non officiel tard mardi, et Jones est répertorié comme le tacle gauche de départ. Cela a été évident dans la pratique ces derniers jours, mais le tableau de profondeur l’a confirmé. Selon le tableau de profondeur, la ligne offensive ressemble à ceci : Jones au tacle gauche, Cody Whitehair au garde gauche, Lucas Patrick au centre, Michael Schofield au garde droit et Riley Reiff au tacle droit. Avec Patrick absent en raison d’une blessure à la main, Sam Mustipher est probablement le centre de départ pour le moment.

Alors que le premier match de pré-saison approche samedi, la recrue du FCS Southern Utah semble susceptible de commencer à la position la plus importante sur la ligne offensive. À 6 pieds 5 pouces et 310 livres, Jones a la taille et la longueur que les entraîneurs adorent à ces positions de tacle.

“En tant que recrue, c’est difficile, mec”, a déclaré Reiff, un vétéran de 11e année. « Mais c’est bien de prendre ces morceaux maintenant. Il tient le coup. Le plafond est super haut avec ce gamin. Long, peut bouger, intelligent. C’est juste voir des choses mentales, voir beaucoup de représentants.

Reiff a signé un contrat d’un an quelques jours seulement avant le début du camp. Il a joué à la fois à droite et à gauche au cours de sa carrière. En dehors des premiers jours de camp, lorsqu’il jouait des deux côtés, Reiff était principalement du côté droit.

Si Jones s’avère capable de protéger le côté aveugle de Justin Fields, il sera la première grande trouvaille de repêchage de l’ère Ryan Poles. Lors du premier repêchage des Polonais, l’équipe a sélectionné quatre joueurs de ligne offensifs le jour 3. Jones a été le plus haut sélectionné du groupe au 168e choix au total.

La recrue impressionne le lanceur de passes du Pro Bowl Robert Quinn, qu’il a dû affronter à l’entraînement.

“Athlétisme”, a déclaré Quinn. « Vous ne pouvez pas vraiment coacher ça. Donc, pour pouvoir avoir cela comme une capacité en tant que jeune recrue, cela ne peut que monter à partir d’ici. Prenez ses points d’entraîneur et utilisez ses talents doués par Dieu et mélangez-les d’une manière ou d’une autre, je pense qu’il y a beaucoup d’avantages à cela.

Autres observations sur la carte des profondeurs : Au receveur, Equanimeous St. Brown est dans une position de départ, tandis que Byron Pringle et Velus Jones Jr. sont répertoriés avec la deuxième équipe.

Défensivement, il n’y a pas eu de surprise. Le demi de coin recrue Kyler Gordon et la sécurité Jaquan Brisker sont dans la formation de départ. Dans la défensive de base 4-3, Joe Thomas est le troisième secondeur avec Roquan Smith et Nicholas Morrow.

Le porteur de ballon Khalil Herbert est le retourneur de coup de pied de la première équipe, tandis que le receveur Dazz Newsome est le principal retourneur de botté de dégagement.

Présence: Les Bears n’avaient pas une longue liste de joueurs lors de l’entraînement mercredi. Le receveur N’Keal Harry (cheville), le centre Lucas Patrick (main), le demi de coin Tavon Young (non divulgué), l’ailier rapproché Ryan Griffin (non divulgué) et le receveur David Moore (non divulgué) n’étaient pas présents à l’entraînement.

De nombreux joueurs étaient présents mais ne participaient pas : le demi de coin Gordon, le receveur Jones., le receveur Pringle, le demi de coin Duke Shelley, le demi de coin Kindle Vildor, le demi de coin Thomas Graham Jr., la sécurité Dane Cruikshank, le secondeur Noah Dawkins, le plaqueur Julie’n Davenport, l’ailier rapproché James O ‘Shaughnessy, l’ailier rapproché Cole Kmet, le plaqueur défensif Angelo Blackson et l’ailier défensif Mario Edwards Jr.

Eberflus n’était pas disponible pour commenter les blessures mercredi.

Dans les hautes herbes : Kicker Cairo Santos était moins que ravi des conditions de terrain à Soldier Field lors de la fête de la famille mardi. Le stade a accueilli un concert d’Elton John au cours du week-end, et l’herbe a été visiblement battue.

Santos a déclaré que s’occuper de l’herbe naturelle n’était qu’une partie des coups de pied à Soldier Field. Lorsqu’on lui a demandé comment il se préparait pour cela, Santos a ri et a raconté une histoire. Pendant l’intersaison, il a passé beaucoup de temps à donner des coups de pied dans un lycée de Floride. Il donnait des coups de pied sur le terrain de football en gazon et faisait beaucoup de coups de pied.

“[It] était parfait », a déclaré Santos. “C’était presque comme, ‘OK. Je deviens trop à l’aise.

Il a trouvé un terrain de football en ville avec de l’herbe des Bermudes qui ressemblait à la surface de jeu de Soldier Field.

“C’est très long”, a déclaré Santos à propos de l’herbe en Floride. “J’étais comme, ‘OK. C’est plus comme ça.’ Ouais, la balle vole différemment.

Un élément clé du coup de pied à Soldier Field consiste à évaluer l’endroit avant un panier et à déplacer le titulaire de quelques centimètres à gauche ou à droite si nécessaire. Les Bears ont mis à niveau le parieur recrue Trenton Gill en tant que nouveau titulaire de l’unité de placement. Santos avait des choses élogieuses à dire sur Gill dans ce rôle.