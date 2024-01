La recrudescence de la rougeole suscite l’inquiétude : ce qu’en pensent les scientifiques

Les symptômes de la rougeole comprennent une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons et de taches rouge-brun.Crédit : Jim Goodson/CDC/Science Photothèque

Les services de santé britanniques luttent contre une épidémie de rougeole, ce qui inquiète un pays qui a éliminé la maladie en 2017.

Le 19 janvier, l’Agence britannique de santé et de sécurité (UKHSA), l’autorité de santé publique, a déclaré un incident national suite à l’augmentation des cas de rougeole. L’agence a enregistré plus de 200 cas depuis le 1er octobre 2023 (voir « Augmentation de la rougeole »).

Une baisse du recours au vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR), administré en deux doses, pendant la pandémie de COVID-19 a stimulé la propagation de la maladie en Angleterre et en Europe, tandis que de petites épidémies se sont produites dans une poignée de pays. États américains.

La rougeole est causée par un virus et est très contagieuse. Elle se transmet par la toux et les éternuements. Les symptômes comprennent de la fièvre, un écoulement nasal et des démangeaisons accompagnées de taches rouge-brun. «Elle est considérée comme l’une des infections respiratoires les plus infectieuses qui soient», déclare Helen Bedford, chercheuse en santé des populations à l’University College de Londres. Les personnes les plus exposées sont les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Nature explore la hausse des cas.

Pourquoi les cas de rougeole augmentent-ils au Royaume-Uni ?

Selon les chercheurs, le faible recours au vaccin contre la rougeole est un facteur clé des cas de rougeole au Royaume-Uni. Environ 85 % des enfants en Angleterre avaient reçu deux doses de vaccin ROR à l’âge de cinq ans, selon les données du National Health Service (NHS). Ce taux est inférieur au taux de vaccination d’au moins 95 % nécessaire pour atteindre « l’immunité collective » – ce qui réduit considérablement la propagation de la maladie – et est recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS ; voir « Vaccins nécessaires »).

Source : gouvernement britannique

“Il est inquiétant mais pas si surprenant de constater une nouvelle épidémie de rougeole au Royaume-Uni”, a déclaré le pédiatre Ronny Cheung de l’hôpital pour enfants Evelina de Londres dans une déclaration au UK Science Media Centre. « Il n’en demeure pas moins que la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans est désormais la plus faible qu’elle ait jamais été au cours des 10 dernières années », a-t-il déclaré.

La pandémie de COVID-19 a aggravé la situation, affirme Bedford. Pendant la pandémie, les cas de rougeole ont diminué en raison des mesures de distanciation sociale. Mais la vaccination a également diminué, contribuant à la dernière augmentation des cas, dit-elle.

De plus, la pandémie aurait pu amener les gens à remettre en question la sécurité des vaccins, ce qui aurait pu retarder leur adoption, explique Bedford. « Les gens ont davantage de questions qui, malheureusement, en raison des coupes dans le financement de la santé publique, ne sont pas toujours correctement traitées », dit-elle.

Comment le Royaume-Uni fait-il face à cette flambée ?

Le 22 janvier, le NHS a lancé une campagne de vaccination, exhortant des millions de parents et de soignants à prendre rendez-vous pour vacciner leurs enfants. Les services de santé contacteront tous les parents d’enfants non vaccinés âgés de 6 à 11 ans. « Si les parents et les jeunes réagissent à l’information et au message de se faire vacciner, nous pourrions l’arrêter net », déclare Bedford.

Les taux de vaccination sont les plus bas à Londres, où seulement 74 % des enfants ont reçu deux doses de vaccin. Deux doses sont efficaces à 97 % contre la rougeole. Un conseil local de la capitale a lancé une campagne de sensibilisation à la vaccination dans plusieurs langues pour toucher davantage de personnes.

Sans mesures supplémentaires, l’épidémie pourrait se propager plus largement à travers le Royaume-Uni, provoquant des décès, a déclaré Bedford.

À quand remonte la dernière fois qu’il y a eu une augmentation des cas au Royaume-Uni ?

En 2018, une épidémie de rougeole impliquant environ 900 cas s’est produite en Angleterre. Cela faisait suite à la déclaration de l’OMS en 2017 selon laquelle le Royaume-Uni avait éliminé la maladie, définie comme l’absence de rougeole circulante.

En réponse à l’épidémie, Public Health England, le prédécesseur de l’UKHSA, a conseillé aux gens de se faire vacciner par le ROR. « La seule chose que vous pouvez faire pour arrêter la propagation de la rougeole est de vous faire vacciner », explique Bedford. « Cela signifie rattraper les gens qui ne l’avaient pas, y compris ceux qui ne l’avaient pas il y a 20 ans », dit-elle.

Que se passe-t-il ailleurs ?

Ces dernières semaines, aux États-Unis, 23 cas de rougeole ont été confirmés en Géorgie, au Missouri, au New Jersey et en Pennsylvanie. De nombreux cas étaient liés à des voyageurs internationaux de retour dans le pays et reflètent une augmentation des cas de rougeole à l’échelle mondiale, selon un bulletin d’information envoyé par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) le 25 janvier. Aux États-Unis, 56 cas ont été signalés l’année dernière, contre 121 en 2022, indique le bulletin d’information. C’est bien moins que les plus de 1 200 infections aux États-Unis en 2019.

Mais l’Europe est confrontée à une situation plus alarmante. Les cas de rougeole ont été multipliés par 45 dans la région européenne de l’OMS entre 2022 et 2023. En 2023, les 40 États membres de la région ont signalé quelque 42 200 cas de rougeole, contre moins de 1 000 cas en 2022.

L’augmentation des cas est également le résultat de la baisse des taux de vaccination nationaux, qui sont passés de 92 % en moyenne en 2019 à 91 % en 2022, selon l’OMS.

À l’échelle mondiale, en 2022, les cas de rougeole ont augmenté de 18 % et les décès dus à la rougeole de 43 % par rapport à 2021, selon un rapport de l’OMS publié en novembre dernier.