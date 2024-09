La recrudescence de la coqueluche incite à rappeler la vaccination

En raison de la résurgence d’une maladie évitable par la vaccination au Canada, le service de santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard encourage tout le monde à s’assurer que ses vaccins sont à jour. La vaccination est un moyen simple, sûr et efficace de vous protéger, vous et votre famille, contre de nombreuses maladies évitables et potentiellement graves, dont la coqueluche, qui circule actuellement dans la région.

La coqueluche est une infection des voies respiratoires causée par la bactérie de la coqueluche. Les symptômes peuvent inclure un écoulement nasal, des éternuements, une légère fièvre et éventuellement une légère toux au début, ressemblant à un rhume. Cependant, au lieu de se résorber au bout de quelques semaines comme prévu, la toux peut durer des semaines, ce qu’on appelle parfois la « toux des 100 jours ». Le son typique de « coqueluche » après une quinte de toux ne se produit pas chez tout le monde, en particulier chez les adultes. Certaines personnes peuvent vomir après des épisodes de toux ou se sentir épuisées après avoir toussé, mais semblent plutôt bien par ailleurs. Les complications graves sont rares chez les adultes, mais les jeunes enfants et surtout les nourrissons de moins d’un an sont plus à risque. Dans de rares cas, la coqueluche peut entraîner une pneumonie, des convulsions et même la mort.

En 2024, les taux de coqueluche ont augmenté partout au Canada, y compris dans la région sanitaire de l’Île-du-Prince-Édouard. En date d’août 2024, dans la région sanitaire de l’Île-du-Prince-Édouard, 17 personnes étaient malades; la majorité d’entre elles n’étaient pas vaccinées.

La vaccination est recommandée pour les nourrissons, avec une dose de rappel avant la maternelle (de 4 à 6 ans) et une autre en 9e année (de 14 à 16 ans). Il est recommandé que tous les adultes reçoivent au moins une dose du vaccin Tdap, qui protège contre la coqueluche ainsi que contre la diphtérie et le tétanos.

Les femmes enceintes doivent se faire vacciner à chaque fois qu’elles sont enceintes, idéalement entre 27 et 32 ​​semaines. Cela permet de protéger le nourrisson pendant la période la plus vulnérable, avant ses premiers vaccins à l’âge de deux mois.

Les vaccins sont disponibles dans les centres de santé locaux et dans certains cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes. Les adultes et les enfants de cinq ans et plus peuvent également se faire vacciner dans certaines pharmacies.

Il est important pour tout le monde de rester à jour avec toutes les vaccinations recommandées, et il est facile de consulter les vaccinations passées grâce à Passerelle de santé.

Trouvez votre unité de santé locale sur la page Emplacements des unités de santé.

Vous ne savez pas quels vaccins vous ou votre enfant devez recevoir ? Vérifiez les dossiers de vaccination sur le site Passerelle de santé