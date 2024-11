La reconstruction du stade Aloha est en bonne voie avec la sélection du développeur

STAR-ADVERTISER / 2023 L’ouverture prévue du nouveau stade Aloha est toujours fixée au mois d’août 2028.

Aloha Halawa District Partners a satisfait aux exigences de l’État et a reçu l’approbation en tant que développeur principal du nouveau quartier de divertissement du stade Aloha, l’ouverture prévue d’un nouveau stade en août 2028 étant toujours intacte.

Un comité d’évaluation de l’État « a terminé ses travaux la semaine dernière », a déclaré le directeur du stade Ryan Andrews lors de la réunion mensuelle de l’Autorité du stade jeudi.

L’AHDP, l’État et d’autres parties prenantes entrent désormais dans une phase dite de « diligence et discussion », en vue d’un contrat final en juin.

La diligence et la discussion incluent une grande variété de tâches, a déclaré le directeur adjoint du stade Chris Sadayasu. Ils comprennent la finalisation des plans de financement et de développement, y compris des réunions de coordination avec les responsables de la ville et de l’État, des enquêtes sur l’état du site et l’élaboration de processus d’autorisation. les accords de licence et les plans de gestion de projet, y compris les plans d’engagement des parties prenantes et de la communauté.

Lorsque le contrat sera signé, la destruction de l’installation de 50 000 places à Halawa et la construction de celle de remplacement d’une capacité d’au moins 25 000 places pourront commencer.

L’équipe de football de l’Université d’Hawaï a disputé ses matchs à domicile au stade Aloha d’origine depuis son ouverture en 1975 jusqu’en 2020, date à laquelle il a été fermé pour des raisons de sécurité. Les Rainbow Warriors ont depuis disputé leurs matchs à domicile sur le campus du Ching Athletic Complex, qui était autrefois le terrain d’entraînement de football de l’UH.

Même si le nouveau stade polyvalent constitue la pièce maîtresse, les enjeux du NASED sont bien plus importants ; le projet comprend également l’aménagement de 78 acres entourant les 20 acres couverts par le stade.

Une fois l’accord final conclu, les sociétés composant l’AHDP recevront 450 millions de dollars autorisés par la législature de l’État pour construire et gérer le stade, et en échange pourront profiter d’autres développements du NASED. Si le partenariat public-privé fonctionne comme prévu, les contribuables ne supporteront aucun coût supplémentaire pour le stade et des logements et autres biens immobiliers seront construits dans la zone.

« Le gouverneur (Josh Green) a clairement indiqué qu’il était important pour notre État de disposer d’un stade de qualité », a déclaré jeudi le directeur des affaires, du développement économique et du tourisme, James Kunane Tokioka, dans un communiqué de presse de la NASED. « J’attends avec impatience la prochaine phase où nous serons en mesure de finaliser les détails de la proposition de l’AHDP et de poursuivre nos progrès vers la création d’un nouveau stade formidable, de logements résidentiels indispensables et d’un développement axé sur le transport en commun à usage mixte pour revitaliser la communauté environnante. .»

AHDP est un groupe d’entreprises locales, nationales et internationales, dont Development Ventures Group Inc., Stanford Carr Development LLC, Ameresco Inc. et Aloha Stadium Community Development LLC (The Cordish Co.) en tant que principaux membres du capital ; RMA Architects, Populous, SB Architects, Henning Larsen, Alakea Design Group et WCIT Architects en tant qu’équipe de conception ; Hawaiian Dredging Construction Co. Inc. et AECOM Hunt en tant qu’équipe de construction ; et Castle & Cooke Hawai ‘i et Wilson Okamoto Corp. comme autres membres de l’équipe.

Le groupe étant toujours en procédure de passation de marchés avec l’État, l’AHDP n’a pas le droit de commenter sa proposition.

Mais plus d’informations sur les projets de l’AHDP pour le stade, y compris les rendus, seront probablement disponibles avant la fin de cette année, a déclaré Andrews. D’autres détails de la proposition de l’AHDP seront rendus publics grâce à la sensibilisation de la communauté pendant la phase de diligence et de discussion, selon le communiqué de presse de la NASED.