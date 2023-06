La reconstruction du barrage en ruine de Nova Kakhovka en Ukraine oppose l’histoire à la réalité économique

Au milieu des terres agricoles gâchées et des récoltes détruites, des maisons gorgées d’eau et des vies ruinées, la tragédie désormais au ralenti qu’est l’assèchement du réservoir de Kakhovka fait également remonter le temps sur un aspect presque oublié de l’histoire ukrainienne.

La décrue des eaux a révélé les vestiges d’une ancienne colonie que les habitants des environs, au bord du lac artificiel, appellent la « prairie cosaque ».

Andriy Seletskiy, le maire de Novovorontsovka – une ville le long du fleuve Dnipro, à environ 97 kilomètres en amont du barrage en ruine de Nova Kakhovka – considère la vidange du réservoir comme un événement marquant et une opportunité à considérer pour le gouvernement de Kiev.

« Dans le réservoir de Kakhovka, nous avons plus de 2 000 objets archéologiques et historiques », a déclaré Seletskiy à CBC News dans une interview cette semaine.

La découverte crée une énigme pour le gouvernement du président Volodymyr Zelenskyy. Il a misé une grande partie de sa marque politique et de l’existence du comté sur la préservation et le renforcement de la culture et de l’identité ukrainiennes, y compris son histoire, qu’il a accusé la Russie d’essayer d’effacer avec la campagne de bombardement des bibliothèques et des centres culturels de Moscou.

La reconstruction du barrage devrait prendre des années

La volonté de préserver les sites devra être mise en balance avec l’urgence sociale et économique de reconstruire à terme le barrage.

La centrale de l’ère soviétique est une importante source d’énergie pour le sud de l’Ukraine. C’est aussi la source d’eau potable pour 700 000 personnes, selon les Nations Unies, et c’est la pierre angulaire des agriculteurs de la région qui en dépendent pour irriguer leurs cultures.

« Pour l’Ukraine, nous n’avons pas besoin [such a] grand réservoir. Nous avons besoin d’eau. Nous avons besoin de lieux pour l’agriculture, mais nous avons aussi besoin de notre mémoire historique », a déclaré Seletskiy, qui s’est spécialisé en histoire.

Andriy Seletskiy, le maire de Novovorontsovka, considère la vidange du réservoir comme un événement marquant et une opportunité que le gouvernement devrait envisager en raison de son importance historique. (Stephanie Jenzer/CBC)

Lorsque le barrage a été construit dans les années 1950, a-t-il dit, il était destiné à desservir l’ensemble de l’Union soviétique et le gouvernement communiste se souciait peu de la préservation de l’histoire ukrainienne.

« Ils ont juste inondé ces souvenirs des temps anciens et n’ont même pas pris de photo », a déclaré Seletskiy.

La « prairie » – avec son mélange de collines ondulantes, de prairies et de forêts – avait été un refuge sûr pour les cosaques pendant des siècles avant d’être inondée.

Semi-nomades et semi-militarisés, les Cosaques ont une longue et riche place – certains diraient romancée – dans l’histoire en tant que peuple multiethnique et démocratique qui a reçu une grande autonomie sous les dirigeants polonais, lituaniens et russes. Ils ont été embauchés comme troupes irrégulières et ont développé une réputation féroce.

Un haut responsable du bureau de Zelenskyy a déclaré mercredi que le gouvernement ukrainien avait l’intention de reconstruire le barrage détruit, mais cela prendra des années.

Rostyslav Shurma a déclaré aux médias locaux que la reconstruction aura lieu après la fin de la guerre – qui a commencé en février 2022, avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les résidents locaux prennent des bateaux le long d’une rue inondée à Kherson, en Ukraine, le 8 juin alors qu’ils évacuent d’une zone inondée après la destruction du barrage de Nova Kakhovka deux jours plus tôt. (Vladyslav Musiienko/Reuters)

« Kakhovka HPP est une centrale hydroélectrique qui était un élément important du système énergétique », a déclaré Shurma à une publication en ligne, notant comment la campagne aérienne et de missiles de la Russie a conduit à des coups répétés sur le réseau énergétique ukrainien.

Seletskiy a déclaré qu’il reconnaissait que les chances de convaincre le gouvernement ukrainien de préserver les colonies cosaques n’étaient pas en sa faveur.

« Je comprends que l’économie [is] supérieur à la mémoire historique », a-t-il déclaré. « C’est triste, mais je le comprends. »

Les communautés le long du fleuve Dnipro luttent

Les personnes les plus touchées par la perte du barrage ont peu de temps pour les souvenirs historiques.

Au sud de Novovorontsovka, dans la ville durement touchée de Mykolaïv, les gens font la queue quotidiennement au coin d’une rue avec des cruches et des barils en plastique tandis que des bus urbains bleus, équipés d’une vessie en plastique géante, distribuent de l’eau potable. Au début de la guerre, les bombardements russes ont détruit le système de filtration de l’eau.

La destruction du barrage n’a fait qu’aggraver la situation.

Une femme remplit une cruche d’eau dans une station mobile de secours à Mykolaïv, en Ukraine. Les gens font la queue quotidiennement avec des cruches et des barils en plastique alors que les bus de la ville, équipés d’une vessie en plastique géante, distribuent de l’eau propre. Au début de la guerre, les bombardements russes ont détruit le système de filtration de l’eau. (Murray Brewster/CBC)

« S’il vous plaît, dites ceci au monde », a déclaré à CBC News Larysa Dorhalis, une résidente visitant l’un des sites de distribution du coin. « Dites-leur ce qui se passe ici en Ukraine. »

À la gare voisine de Mykolaïv, Alina Stasko a encore moins de temps pour penser au passé. Elle a été chassée par les inondations de sa maison dans une banlieue de Kherson.

Son évasion de la montée des eaux avec son mari et leurs deux amis, ainsi que leurs chats, s’est faite sur un pont de chemin de fer alors que les forces russes sur la rive opposée leur tiraient dessus.

« Nous marchions et avons entendu le sifflet [of the shell and] nous sommes tombés dans des buissons, puis boum », a déclaré Stasko. « Et ce malheur n’était pas qu’une fois…. Ils bombardaient lourdement.

Avec l’aide de bénévoles, elle et sa famille ont été transportées dans un internat à la périphérie de Mykolaïv qui a été transformé en centre pour personnes déplacées.

Là, au milieu des dortoirs recouverts de linoléum, elle s’est installée dans la chambre n° 35 pour dormir et un destin incertain.

Alina Stasko, qui a été chassée de chez elle par les inondations dans la banlieue de Kherson, attend une chambre dans un refuge pour personnes déplacées à Mykolaïv qui était un internat. (Murray Brewster/CBC)

Dans le village de Hrushivka, au nord-ouest de Mykolaïv, Denys Myronenko s’interroge lui aussi sur son sort. Il possède une ferme qui cultive des fraises et des raisins et dépend de l’eau du réservoir.

« Si nous irriguons avec seulement ce que la nature nous donne, cela ne poussera pas », a-t-il déclaré à CBC News un jour de pluie cette semaine. « Parce que maintenant il fait frais et il pleut ici, mais en été le climat est très sec, il fait très chaud, et donc [the harvest] ne sera même pas là du tout.

Il a dit que le mot dans la communauté des affaires locale était que « une fois que les Russes ont été expulsés », il y avait un plan pour bloquer au moins temporairement la rivière et restaurer le réservoir.

« Pour l’instant, alors qu’ils [the Russians] sont ici — à 20 kilomètres de nous — le gouvernement ne veut pas faire ça parce qu’évidemment ils pourraient bombarder et il y aura des victimes », a déclaré Myronenko. « Nous aimons vraiment ce réservoir d’eau. Ça donne de la vie. Nous dépendons tous de cette eau.

Energoatom, la compagnie d’électricité nucléaire ukrainienne, a averti cette semaine que tous les consommateurs d’électricité du pays paieraient des factures plus élevées avec la destruction de la centrale hydroélectrique de Nova Kakhovka.

La centrale nucléaire voisine de Zaporizhzhia, qui a été sous occupation russe, dépend de l’eau du réservoir.

Le président d’Energoatom, Petro Kotin, a déclaré qu’il travaillait sur des sources d’eau alternatives, mais l’absence de la centrale hydroélectrique, qui a été utilisée pour équilibrer et compenser à des moments où le réseau énergétique était attaqué, se fera vivement sentir.