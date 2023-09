La « reconstruction douloureuse » de Mauricio Pochettino à Tottenham s’est concrétisée sous Ange Postecoglou

L’ancien patron de Tottenham, Mauricio Pochettino, a averti les fans que leur reconstruction serait « douloureuse » des mois avant son limogeage..

Il n’avait pas tort. Et quatre ans plus tard, les Spurs ont enfin une équipe qui mérite d’être enthousiasmée et le nouveau manager Ange Postecoglou en récolte les fruits.

Retour en mai 2019 et Pochettino a déclaré aux fidèles des Spurs qu’ils étaient sur le point de traverser une période « douloureuse » dans sa tentative de créer un nouveau chapitre au club.

À peine un mois plus tard, il a emmené Tottenham en finale de la Ligue des champions où ils ont perdu contre Liverpool, avec les fans convaincus qu’ils rassembleraient une équipe de stars pour devenir des puissances européennes régulières.

Mais Pochettino a reçu Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso, Jack Clarke et Ryan Sessegnon et les étoiles chancelantes sont restées invendues – cela lui a finalement coûté son poste.

Un match nul 2-2 à domicile contre Sheffield United en novembre a laissé les Spurs à la 14e place de la Premier League, conduisant le joueur de 51 ans à être rapidement limogé.

C’est une décision qui a rendu les fans furieux avec le recul, les nominations ultérieures de Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo et Antonio Conte se terminant de manière spectaculaire.

Les arrivées des vainqueurs en série Mourinho et Conte étaient censées mettre fin à la disette des Spurs, mais ils ont tous deux échoué – alors que leur style de jeu défensif était totalement contraire à la philosophie offensive du club.

Les Spurs ont finalement opté pour une nouvelle approche lorsqu’ils ont trouvé le successeur de Conte : un chef de projet dont le but est de garantir un succès à long terme plutôt qu’une solution miracle.

Le président Daniel Levy n’a peut-être pas grand chose à dire aux yeux de ses partisans, mais sa nomination de Postecoglou a rajeuni la base de fans.

Alors que les fans rivaux se moquaient de l’embauche de l’ancien patron du Celtic, Levy était convaincu qu’il était l’homme idéal pour ramener les bons moments.

Mais avec la vente du recordman de tous les temps Harry Kane au Bayern Munich, les experts ont prédit des difficultés pour Tottenham, Michael Owen déclarant qu’ils termineraient la saison à la neuvième place.

Cependant, avec le départ de Deadwood et la signature de jeunes talents qui ont commencé immédiatement, ils occupent actuellement la deuxième place du classement après avoir récolté dix points sur les 12 possibles proposés.

Les transferts d’été James Maddison, Micky van de Ven, Guglielmo Vicario et Manor Salomon ont tous joué le rôle principal, tandis que l’arrivée le jour limite Brennan Johnson pourrait s’avérer être un énorme succès dans le nord de Londres.

C’est le type d’été dont Pochettino aurait rêvé en 2019 – avec les Spurs faisant appel à un gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain, un ailier et un attaquant.

Et les Spurs ont également expédié un certain nombre de leurs joueurs marginaux, Postecoglou ayant également le luxe de mettre sur le banc ceux qui sont susceptibles de commettre des erreurs après leur impressionnante fenêtre estivale.

Les Londoniens du nord accueillent Sheffield United au stade Tottenham Hotspur ce week-end, quatre ans après avoir mis la hache à Pochettino.

Un seul joueur de l’équipe ce jour-là, le skipper Heung-Min Son, devrait être nommé dans le onze de départ de samedi.

Pochettino n’a jamais eu le temps nécessaire pour achever sa reconstruction, les Spurs ayant payé le prix ces dernières saisons pour son licenciement prématuré.

Mais ses objectifs à long terme pour le club semblent se concrétiser sous la tutelle de l’ancien manager australien Postecoglou.

Ce n’est plus une équipe en désarroi, les supporters peuvent enfin envisager l’avenir avec une équipe dont la trajectoire n’est qu’en hausse.