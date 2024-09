La reconstruction de Sheetz est presque terminée, apportant de nouvelles fonctionnalités à l’emplacement de Bethléem | Manger, siroter, magasiner

BETHLEHEM, Pennsylvanie – Alors que Sheetz continue de développer son empreinte dans la région de Lehigh Valley, la chaîne populaire de dépanneurs et de stations-service modernise l’un de ses emplacements de longue date dans la région avec une toute nouvelle installation, dotée d’un service au volant et d’un lave-auto.

Sheetz, basé dans le comté de Blair, avec plus de 700 sites répartis dans sept États, continue de progresser sur un plan visant à reconstruire son site situé au 3201 Schoenersville Road à Bethléem avec de nouvelles fonctionnalités.

L’installation d’origine du site a fermé début juin et a ensuite été démolie avant la reconstruction.

Le plan final d’aménagement du territoire, qui a été approuvé par la Commission de planification de Bethléem en mai 2023, comprend une entrée au volant qui se trouvera sur le côté nord de la propriété, entre Sheetz et le Starbucks dans le centre commercial adjacent.

Une voie menant à un nouveau lave-auto sera située à côté du service au volant.

Les travaux continuent d’avancer et la réouverture du nouveau magasin Sheetz est provisoirement prévue pour fin novembre ou début décembre, a déclaré lundi le porte-parole de Sheetz, Harry Hammel, à 69 News.

En juin, le responsable des relations publiques de Sheetz, Nick Ruffner, a déclaré que la société était ravie d’apporter des fonctionnalités améliorées au site de Schoenersville Road.

« Sheetz est ravi d’offrir à nos fidèles clients de Bethléem un nouveau magasin sur ce site qui comprendra un nouveau design de magasin, une expérience de style restaurant avec des bornes libre-service et des sièges supplémentaires à l’intérieur et à l’extérieur du magasin », a déclaré Ruffiner dans une déclaration écrite.

« Le magasin, qui comprendra également un lave-auto, 12 postes de ravitaillement en carburant et un service au volant pour les clients en déplacement, devrait ouvrir au public à l’automne. »

Les employés de Sheetz du magasin de Schoenersville Road se sont vu proposer d’autres emplois temporaires dans l’entreprise, pendant que la reconstruction est en cours, a déclaré Ruffner.

La reconstruction du site de Schoenersville Road, ouvert en 2006, intervient à un moment où Sheetz étend rapidement sa présence dans la région avec de tout nouveaux sites.

Le huitième site de la société à Lehigh Valley a ouvert en mai sur East Fourth Street, dans le South Side de Bethléem, et d’autres nouveaux sites ont ouvert sur Lehigh Street à Allentown, Trexlertown Road à Upper Macungie Township, Golden Key Road à Weisenberg Township et Trolley Line Drive à Palmer Township au cours des quatre dernières années.

D’autres sites de Lehigh Valley opèrent sur Nazareth Road à Palmer et MacArthur Road à Whitehall Township.

Sheetz, fondée par Bob Sheetz en 1952 à Altoona, dans le comté de Blair, vise à offrir « une commodité améliorée tout en étant plus qu’un simple dépanneur », selon la description de l’entreprise.

« Sheetz est la Mecque des gens en déplacement », poursuit la description. « Si vous avez besoin de faire le plein de votre voiture ou de vous rafraîchir, nous avons ce qu’il vous faut pour vous permettre de continuer à avancer vers ce qui vous attend. »

« Les travailleurs de la route. Les ouvriers du bâtiment. Les mères de famille. Ils ont tous une place spéciale chez Sheetz. Nous savons que vous n’avez pas le temps de courir partout en ville pour trouver les choses dont vous avez besoin. Sheetz a ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. Et nous sommes là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Même le jour de Noël. »

Sheetz est connu pour ses plats préparés sur commande, notamment des hamburgers, des sandwichs au poulet, des burritos et des apéritifs, ainsi que des boissons de spécialité telles que du café infusé à froid, des lattes, des smoothies et des milkshakes.

L’entreprise exploite plus de 700 sites en Pennsylvanie, en Caroline du Nord, en Virginie, en Virginie-Occidentale, en Ohio, dans le Maryland et au Michigan, tous ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Elle prévoit également de s’étendre au Michigan au cours de l’année prochaine.

De plus, la commission de planification de Hellertown a voté à l’unanimité en juillet pour recommander l’approbation conditionnelle d’un plan d’aménagement du territoire pour un nouveau Sheetz à construire au 85 Kichline Ave. et 1706, 1730 et 1740 Main St.

Le site proposé pour Sheetz se trouve sur le côté ouest de Main Street, juste au nord de Kichline Avenue, près des bretelles d’accès et de sortie de l’Interstate 78 Est sur la route 412. Actuellement, il abrite un concessionnaire de voitures d’occasion Star Pre-Owned et s’étend sur quatre parcelles.