La reconstruction de Man United par Erik Ten Hag est mal engagée, mais le club doit aider en comblant les trous de l’équipe

MANCHESTER, Angleterre – “Aujourd’hui, nous commençons une nouvelle saison et une nouvelle histoire”, a écrit Erik ten Hag dans ses notes de programme avant son premier match officiel en tant que manager de Manchester United. Sauf que ce n’était pas du tout une nouvelle histoire. En fait, c’était plus la même chose. Après avoir terminé la saison dernière avec sept défaites lors de ses 12 derniers matchs pour sombrer au sixième rang du classement de Premier League, Man United a commencé la nouvelle campagne avec une autre; cette fois 2-1 à domicile contre Brighton.

Après la positivité de ce premier été sous le Néerlandais, ce fut une dure confrontation avec la réalité pour ceux qui se sont présentés à Old Trafford dans l’espoir d’assister au début d’une nouvelle ère de succès. Ten Hag peut encore ramener les trophées dont les supporters rêvent, mais Brighton a averti qu’il allait être malmené.

“C’est un sacré travail”, a-t-il déclaré après être devenu le deuxième manager après la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 à perdre son premier match en charge. Il ne plaisante pas non plus – après une première mi-temps chaotique contre Brighton au cours de laquelle Pascal Gross a marqué deux fois, Brentford absent le week-end prochain semble soudainement très intimidant pour un manager et une équipe recrue qui semblent avoir la confiance d’un poisson à vélo.

Ten Hag a fait allusion à cette idée par la suite, insistant sur le fait que la confiance en soi de ses joueurs s’était évaporée après ce qu’il pensait avoir été une ouverture décente contre l’équipe de Graham’s Potter, bien que cette observation ait ignoré comment Leandro Trossard avait raté une bonne chance pour les visiteurs à l’intérieur de 15 ans. secondes.

“Je pense que c’était un bon début, puis après avoir baissé d’un niveau, nous avons perdu confiance”, a déclaré Ten Hag. “Je peux comprendre cela après l’année dernière, mais ce n’est pas nécessaire, car ce sont de bons joueurs. La confiance en soi vient de vous-même, amenez-la sur le terrain. Je savais que cela pouvait arriver, mais je pense que nous aurions dû faire mieux, c’est clair , mais cela ne viendra pas du jour au lendemain.”

Ten Hag a dit et fait toutes les bonnes choses depuis son arrivée en tant que manager cet été, mais le club doit lui apporter plus de soutien sous la forme ou plus de signatures si cette reconstruction doit décoller. Ian Hodgson/PA Images via Getty Images

Il ne faut peut-être pas s’étonner que United ait semblé aussi vulnérable que la saison dernière étant donné qu’il s’agit en grande partie de la même équipe. Nouvelles recrues Christian Erikson et Lisandro Martinez commencé contre Brighton avec un troisième, Tyrell Malacia, sur le banc, mais Ten Hag est toujours à court d’options au milieu de terrain et à l’avant. United a fait Frenkie de Jong leur meilleur objectif de milieu de terrain cette intersaison, mais l’international néerlandais est toujours à Barceloneet en son absence, Ten Hag a été contraint de choisir Fred et Scott McTominay en tant que duo au milieu de terrain. Les deux ont eu des jours à oublier – McTominay en particulier a peut-être eu la chance d’échapper à un carton rouge pour un défi en première mi-temps – et les deux ont été remplacés en seconde mi-temps.

En attaque, Eriksen a été poussé à l’action en tant que faux n ° 9 avec Antoine Martial soignant une blessure aux ischio-jambiers dans la loge des réalisateurs et Cristiano Ronaldo pas assez en forme pour commencer.

On a demandé à Ten Hag lors de sa conférence de presse d’après-match s’il regrettait le système qu’il avait choisi, mais il a répondu ostensiblement: “Si un attaquant était disponible, je l’aurais joué.”

C’est un bon entraîneur – son record à l’Ajax en est la preuve – mais ce n’est pas un magicien. Alors que Manchester City, Arsenal se sont tous renforcés au cours de l’été, vous pouvez affirmer que l’équipe de United est maintenant plus faible – en particulier en termes de nombre – après les départs de Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Mátic et Juan Mata. Quand United avait besoin d’un but contre Brighton, Ten Hag a dû se tourner vers un joueur de 18 ans Alejandro Garnacho.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait eu des pourparlers pour signer l’ancien attaquant de Stoke et West Ham Marko Arnautovic de Bologne après que Ten Hag ait identifié le besoin d’un attaquant qui se contenterait d’être utilisé comme option hors du banc. Ten Hag connaît l’international autrichien de leur temps ensemble à FC Twente et est fan du caractère et de la présence du joueur de 33 ans dans le vestiaire. Des négociations sont également en cours avec Red Bull Salzburg concernant l’attaquant de 19 ans Benjamin Seskoet il est vital qu’au moins un attaquant arrive avant la date limite de transfert du 1er septembre.

D’ici là, United espère avoir conclu la signature de De Jong, mais le Néerlandais reste enfermé dans une bataille pour récupérer les salaires différés de Barcelone. De même, il y a des rumeurs persistantes de son côté selon lesquelles il préférerait rejoindre Chelsea, Paris Saint Germain ou Bayern Munich s’il est finalement expulsé au Camp Nou.

“Je n’entre pas dans les noms”, a déclaré Ten Hag lorsqu’on lui a demandé s’il avait besoin de nouveaux joueurs. “Je pense que dans cette pré-saison, peut-être 250 joueurs sont liés à Man United.”

Cependant, juste un ou deux avant la date limite feraient l’affaire.

Ten Hag a accepté la tâche d’écrire la prochaine histoire à succès de United, mais il ne peut pas le faire seul. Avec les mêmes joueurs que la saison dernière, il a rencontré les mêmes problèmes rencontrés par Ralf Rangnick et Ole Gunnar Solskjaer avant lui et, peut-être comme on pouvait s’y attendre, a dû répondre à des questions sur un résultat familier.

Des questions, cependant, doivent être posées au club qui l’entoure et pourquoi, à quelques semaines de la fermeture de la fenêtre de transfert, ils sont toujours à la recherche de joueurs. Sans eux, la nouvelle ère de United attend toujours son décollage.