La reconstruction de Man United ne sera pas facile, la protestation des propriétaires des fans suggère que cela n’arrivera pas tant que les Glazers ne seront pas partis

MANCHESTER, Angleterre – Sur le terrain samedi, Cristiano Ronaldo a maintenu les espoirs de Manchester United de se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine, mais en dehors de cela, la victoire 3-2 contre Norwich City s’est déroulée dans un contexte de troubles accrus chez les supporters.

La journée s’est terminée avec United trois points plus près des quatre premiers grâce au tour du chapeau de Ronaldo – ses 19e, 20e et 21e buts de la saison – et des défaites pour Tottenham Hotspur et Arsenal. Mais alors qu’Antonio Conte et Mikel Arteta étaient occupés à se tirer une balle dans le pied, les fans de United manifestaient devant l’entrée de la loge des réalisateurs à Old Trafford, scandant « nous voulons que les Glazers sortent » et « sack the board ». Les chansons anti-Glazer ont duré tout l’après-midi : « Lève-toi si tu détestes les Glazers » et d’autres versions avec plus de jurons.

« Nous travaillons dur pour créer les conditions d’un succès renouvelé sur le terrain, tout en renforçant notre engagement avec les fans », a déclaré un porte-parole de United dans un communiqué sur les manifestations. « Nous respectons le droit des supporters d’exprimer leurs opinions pacifiquement et nous continuerons à les écouter, dans le but de travailler ensemble pour ramener le club là où nous voulons tous qu’il soit : concourir pour des trophées. »

Les fans qui ont choisi de rester à l’extérieur pendant les 17 premières minutes – une minute pour chaque année de propriété de Glazer – ont raté le premier but de Ronaldo après sept minutes, mais ont vu son superbe coup franc s’écraser sur le poteau au milieu de la seconde mi-temps pour s’assurer que Ralf L’équipe de Rangnick a profité à peu près des dérapages de ses rivaux. Ce n’est pas tant une course pour terminer dans les quatre premiers, mais plutôt un crawl lent.

« Nous ne devrions pas avoir à compter sur Ronaldo », a déclaré Rangnick par la suite. « Défensivement, je n’étais pas content du tout. Les résultats ailleurs étaient bons mais cela n’a pas de sens de regarder d’autres résultats. Nous devons élever notre jeu.

« C’était très important que nous gagnions mais la façon dont nous avons joué n’était pas assez bonne. C’est une question d’intensité et de physique. Comme contre Tottenham, Ronaldo a été très crucial. Ce n’étaient pas des buts faciles, c’était juste exceptionnel. »

Les deux prochains matchs de United sont des voyages à Liverpool et à Arsenal.

« Si nous voulons marquer des points lors de ces matchs, nous devons élever notre niveau et jouer de notre mieux », a ajouté Rangnick.

Les fans de Manchester United ont protesté contre la propriété du club par la famille Glazer avant la victoire serrée de samedi contre Norwich. Jacob King/PA Images via Getty Images

Quoi qu’il arrive d’ici la fin de la saison, cet été promet une sorte de nouveau départ avec l’arrivée d’un nouveau manager – probablement Erik ten Hag – et plus d’argent injecté dans l’équipe, mais pour la majorité des supporters, il y a peut être pas de nouvelle ère jusqu’à ce que les Glazers partent.

Au cours des neuf années qui ont suivi la retraite de Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer ont tous essayé et échoué à rétablir le club en tant que force significative en Premier League et en Ligue des champions. La crainte est que Ten Hag rencontre les mêmes vieux problèmes, et dans un an ou deux, Joel Glazer sera à la recherche d’un autre nouvel entraîneur. Mourinho, en particulier, est arrivé avec un CV beaucoup plus impressionnant que Ten Hag et n’a toujours pas réussi à le faire fonctionner.

L’idée derrière la nomination du patron de l’Ajax sur, disons, Mauricio Pochettino, est qu’il est considéré comme ayant le talent pour devenir l’un des meilleurs au monde, mais il est peu probable que ce potentiel se réalise s’il se fait couper les ailes par un club. qui ne fonctionne pas de la bonne manière dans les coulisses. Il aura suffisamment de problèmes à gérer sur le terrain.

Les deux buts de Norwich, marqués par Kieran Dowell et Teemu Pukki, étaient si faibles qu’ils n’ont servi qu’à alimenter la rage qui couvait déjà à Old Trafford. Après que le but de Pukki ait porté le score à 2-2, certains supporters ont commencé à chanter « tu n’es pas apte à porter le maillot ».

La décision de remplacer Paul Pogba a d’abord été accueillie par de vives acclamations, puis des huées lorsque le Français a commencé à s’éloigner. Alors qu’il s’asseyait sur le banc, les fans ont commencé à scander « f — off Pogba », et vous pouvez comprendre la frustration d’un joueur qui a répété à plusieurs reprises qu’il voulait partir et qu’il est à six semaines d’un transfert gratuit. . À temps plein, il a réussi à aggraver les choses en tendant son oreille vers le Stretford End.

« Je ne l’ai pas entendu moi-même, mais j’ai été informé après le match », a déclaré Rangnick. « Je peux parfaitement comprendre que les fans soient frustrés, nous aussi, mais je ne pense pas qu’ils devraient affronter des joueurs individuels. Je ne pense pas que ce soit juste ou correct. »

Le trou déjà béant dans le milieu de terrain de United a été démontré par la décision de Rangnick de commencer par Pogba, Bruno Fernandes et Jesse Lingard. Pogba et Lingard sont en fin de contrat cet été et Nemanja Matic, qui est entré en seconde période, a annoncé vendredi qu’il partirait également à la fin de la campagne.

Ten Hag a besoin d’au moins un milieu de terrain en été, mais il ressent probablement la même chose pour l’arrière central, l’arrière et l’avant-centre. Ce ne sera pas une reconstruction facile et le chemin vers le sommet reste long. Pendant ce temps, la plupart des fans pensent que le voyage ne peut même pas commencer tant que les propriétaires ne sont pas partis.