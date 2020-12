Sfeir est responsable d’une rue dans le quartier durement touché de Karantina, mais elle est obsédée par un endroit particulier: l’église chrétienne maronite détruite. Elle a été préoccupée par les détails de l’ancien monument à proximité pendant des semaines, de la meilleure façon de reconstruire les murs de grès à l’arche en bois complexe du plafond. Elle a essayé d’incorporer plus de lumière naturelle pour plus de spiritualité.

L’équipe de 30 personnes de Sfeir a promis de réparer l’église avant la veille de Noël.

Avec le retrait du gouvernement libanais de la responsabilité de reconstruire la ville, il n’y a pas de grand plan. Au lieu de cela, la vie est reconstruite brique par bloc. Depuis des mois, les organismes de bienfaisance fonctionnent 24 heures sur 24 et il y a des couvre-feux pour le coronavirus pour reconstruire des parties de la ville brisée, sécuriser les murs et ramener les résidents chez eux avant que les pluies d’hiver ne causent de nouveaux dégâts.

Immédiatement après l’explosion du 4 août qui a tué plus de 200 personnes, Sfeir et d’autres à travers le Liban se sont rendus à Beyrouth pour nettoyer les débris, remplacer les fenêtres, fournir des soins d’urgence et loger les quelque 300 000 personnes. , habillez-vous et nourrissez-vous. exclu. Ces travailleurs craignaient à juste titre que l’élite politique profondément ancrée du pays, dominée par d’anciens chefs de milice enrichis par le sectarisme et le butin de la guerre civile, ne vienne pas à la rescousse.

La confiance du public dans le gouvernement était particulièrement faible, Beyrouth reprochant aux autorités libanaises de ne pas avoir empêché la tragédie, bien qu’elles aient été averties à plusieurs reprises au fil des ans que 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium avaient été mal stockées dans le port.

Alors que les politiciens évitaient les rues, le gouvernement a chargé les militaires les plus populaires de coordonner les efforts de reconstruction. Mais au cours des quatre mois qui ont suivi l’explosion, ce sont des organismes de bienfaisance locaux et internationaux, dépendants des dons de l’étranger, qui ont poursuivi les efforts de redressement.

Lorsque l’explosion a éclaté, Sfeir a déclaré qu’elle l’avait ressentie dans sa ville natale de Qlayaat, à environ 25 kilomètres de Beyrouth. Elle était au chômage à l’époque et voulait quitter le Liban. Au lieu de cela, elle était en contact avec Offre Joie, une organisation caritative libanaise fondée pendant la guerre civile au Liban. Elle a décidé de rester à Beyrouth pour faire du bénévolat.

«Il y a des gens qui ne peuvent tout simplement pas se lever seuls», a-t-elle dit, au milieu du cliquetis et du cliquetis de la construction. « Nous les aidons à survivre. »

Les jours les plus difficiles, dit-elle, sont ceux où les matériaux de construction sont retardés. Ou lorsqu’il pleut, interrompre les travaux et exposer toutes les fissures qui restent à réparer. Parfois, Sfeir a besoin d’un jour de congé pour rester à la maison et redémarrer. Puis elle y revient.

«Les gens n’ont pas de fenêtres. Les gens n’ont pas de portes. Les gens ont des murs brisés. Les gens ont de l’eau du plafond », dit-elle. « Notre objectif est donc de travailler de plus en plus vite parce que la météo n’aide pas. »

Ses moments préférés sont ceux où les résidents s’arrêtent pour poser des questions sur les progrès de l’Église, lui rappelant la communauté au cœur de tout cela. Elle admire à quel point les gens sont dévoués à l’Église et s’enquiert avant d’avoir le statut de leur propre maison.

Et parfois elle panique: que se passe-t-il s’il y a une autre agitation dans la ville et qu’ils ne peuvent pas respecter la date limite la veille de Noël? « J’ai peur que quelque chose se produise hors de mon contrôle », a déclaré Sfeir.

La reconstruction de Beyrouth est un combat quotidien. Selon Jad Tabet, président de l’Ordre des ingénieurs et architectes de Beyrouth, dans les zones les plus touchées par l’explosion, environ 2 600 bâtiments ont été endommagés et un tiers d’entre eux gravement. Ces quartiers, représentant près d’un quart de la ville, comprennent de nombreux cafés, bars et clubs célèbres de Beyrouth. Au cours des quatre mois qui ont suivi, Tabet a estimé qu’au plus 20 pour cent des bâtiments endommagés avaient été réparés.

Selon les donateurs internationaux, environ 2,5 milliards de dollars sont nécessaires pour la reconstruction jusqu’à présent 5 millions de dollars sont disponibles, a déclaré Tabet. En plus du déficit de financement, le défi est d’avoir accès à l’argent de l’étranger. Il s’agit d’un champ de mines logistique en raison de la crise bancaire dans le pays.

Plus tôt ce mois-ci, La France et les Nations Unies a annoncé un nouveau fonds d’aide humanitaire, mais a averti que des milliards de dollars seraient retenus si les politiciens libanais ne sortaient pas de leur impasse et ne formaient pas un nouveau gouvernement pour mettre en œuvre des réformes économiques.

Ainsi, même si les fenêtres ou les murs ont été réparés, la reconstruction est loin d’être terminée. Peu de Libanais peuvent se permettre de remplacer tout ce qu’ils ont perdu chez eux, des fours aux portes des chambres.

« C’est un pays où le bras social de l’Etat a longtemps été délégué aux ONG », a déclaré Mona Fawaz, professeur d’études urbaines à l’Université américaine de Beyrouth (AUB). « C’est pourquoi il était normal de voir certaines des grandes ONG du Liban intervenir et faire un travail admirable. »

Pourtant, Fawaz a averti que ce ne serait pas suffisant. « Personne ne peut remplacer l’Etat comme gardien du bien commun », a-t-elle déclaré. Sans une planification urbaine appropriée, la reprise menace de laisser les pauvres et les privés de leurs droits.

Mohamad El Chamaa, 25 ans, s’est porté volontaire avec Offre Joie à Karantina après l’explosion et fait maintenant des recherches dans le quartier pour son master à l’AUB. Au cours de ces premières semaines, se souvient-il, l’église Karantina a servi de lieu de rassemblement pour les bénévoles qui s’y réunissaient pour manger.

Mais une fois la première phase de rénovation terminée, il se demande si les habitants peuvent se permettre de rester dans leur quartier.

L’église « est une incitation pour eux à rester », a-t-il dit. Mais auront-ils le pouvoir de rester? Nous essayons de faire en sorte qu’ils le puissent. «

Pour sa part, Sfeir a déclaré qu’elle était prête à entreprendre un nouveau projet à Beyrouth une fois les travaux de l’église terminés. Ensuite, elle reviendra éventuellement à la construction de son propre avenir, a-t-elle déclaré.

Sfeir ne se fait aucune illusion sur ses perspectives à long terme au Liban. Fatiguée des rêves non réalisés ici, elle finit par voir son avenir hors du pays et, comme tant de Libanais de sa génération, aspire à partir. Alors que les Libanais sont depuis longtemps loués pour leur résilience, elle admet qu’elle en a assez de la montée de la pauvreté, du chômage et de l’inflation, ainsi que des décennies de corruption et de mauvaise gestion du gouvernement. Elle en veut plus.

« Si je sens que cette ville peut se remettre sur pied, je voyagerai pour trouver mon avenir car je n’ai pas d’avenir dans ce pays », a-t-elle déclaré.