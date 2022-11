La reconstruction de 22 millions de dollars de l’East State Street à Genève fait un autre pas en avant – Shaw Local

GENÈVE – Les échevins genevois ont approuvé un accord intergouvernemental avec l’État pour l’acquisition de parcelles d’emprise nécessaires au projet de reconstruction de 22 millions de dollars d’East State Street.

Le projet comprend la reconstruction et l’élargissement de la route 38 du pont de la rivière Fox à l’est jusqu’à environ la rue Kane, avec une voie de virage commune pour arrêter de tourner à gauche de chaque côté, arrêtant la circulation ; les signaux seront interconnectés du chemin Kirk à la route 25 ; voie cyclable du côté sud de la route 38, de la rue Nebraska à l’est jusqu’au chemin Kirk, avec des aménagements paysagers installés des deux côtés, a déclaré le directeur des travaux publics, Richard Babica.

Une nouvelle conduite d’eau principale et de nouveaux égouts pluviaux et sanitaires seront également installés, et les trottoirs et les rampes d’accès seront conformes à la loi américaine sur les personnes handicapées, a-t-il déclaré.

“L’acquisition des terres devrait prendre neuf mois, donc notre (offre) de location ciblée est novembre 23 pour le début de la construction au début de 24”, a déclaré Babica. “La première année est prévue pour les travaux publics… la deuxième année sera la construction de routes réelles.”

Le coût du projet – provisoirement de 22 millions de dollars – est financé par diverses sources étatiques, fédérales et locales, a déclaré Babica.

Ce dernier accord, approuvé lors de la réunion du conseil municipal du 21 novembre, officialise la capacité de la ville à utiliser «l’autorité de prise rapide» de l’État, ce qui signifie que le projet ne sera pas retardé par le processus d’acquisition des terres, a déclaré Babica.

“L’autorité de prise rapide est l’autorité légale confiée par l’État de l’Illinois pour garantir que les projets soient retardés dans le cadre du processus de négociation pour l’acquisition de terres”, a déclaré Babica. «Lorsque l’État procède à une vérification de la valeur de la propriété, il fait ensuite cette offre au propriétaire. Si le propriétaire décide de choisir cela – ou de s’y opposer – cela se résout dans le cadre d’une procédure judiciaire une fois que l’acquisition du terrain est déjà acquise.

Essentiellement, a déclaré Babica, l’État vérifie la valeur de la propriété, puis fait une offre au propriétaire.

“S’ils peuvent s’entendre sur le prix – fantastique – s’ils ne le peuvent pas, plutôt que de retarder le projet des années et des années pendant que la décision finale est contestée”, a déclaré Babica. “Il est plaidé après coup.”

Babica a déclaré que l’autorité de prise rapide de l’État est moins lourde que de passer par un domaine éminent, l’agence gouvernementale prend la propriété sans possibilité de faire appel.

« Plutôt que de voir les projets de l’État s’enliser dans le processus de négociation, c’est un outil juridique que l’État est autorisé à négocier après coup jusqu’à une résolution finale », a déclaré Babica. “L’acquisition moyenne est inférieure à 18 pouces, mais la grande majorité des propriétés sont en fait des servitudes de construction temporaires, qui permettent à l’État, à la ville ainsi qu’à l’entrepreneur général de travailler au-delà de l’emprise typique.”

La servitude de construction permet à l’entrepreneur général d’assouplir le nivellement d’une approche d’allée ou de renivellement, a déclaré Babica. L’État considère une servitude de construction temporaire comme une acquisition de terrain.

“Les parcelles ont été identifiées, les plats ont été finalisés avec l’état de l’Illinois, mais les propriétaires n’ont pas été contactés. Les propriétaires ne peuvent pas légalement être contactés pour le processus d’acquisition des terres tant que tous les i finaux n’ont pas été pointés et que tous les t n’ont pas été barrés », a déclaré Babica. “Et j’espère que c’est ce dernier i ou t qui a été franchi.”

L’administrateur de la ville, Stephanie Dawkins, a déclaré que les mesures prises étaient à la demande de l’IDOT.

“Même s’il s’agit d’une emprise de l’État et que nous acquérons une propriété pour le projet au nom de l’État parce que c’est leur route – mais nous faisons le travail – cela nous permet d’utiliser leur processus”, a déclaré Dawkins.

Les responsables genevois ont approuvé plusieurs accords avec l’IDOT pour le projet, a-t-elle déclaré.

Pour donner une idée de la durée de ce projet, Dawkins a déclaré que la première phase avait commencé en 2005.