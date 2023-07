La reconstitution du massacre de l’école Parkland sur le campus sera autorisée dans le cadre d’un procès contre le sous-ministre

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Le massacre du lycée de Parkland en 2018 sera reproduit deux fois avec le tir d’environ 140 blancs sur le campus dans le cadre des poursuites des familles contre l’ancien adjoint du shérif qu’ils accusent de ne pas avoir arrêté le tireur, un juge a statué mercredi.

La juge de circuit Carol-Lisa Phillips a accordé la requête de l’avocat David Brill, qui affirme que sa reconstitution vidéo enregistrée prouvera que l’ancien adjoint de Broward, Scot Peterson, savait que le tireur tirait à l’intérieur d’une salle de classe de trois étages à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas le 14 février. 2018, mais a choisi de ne pas intercéder.

Phillips a également accédé à la demande de l’avocat de Peterson, Michael Piper, qui a remis en question la validité de telles reconstitutions, mais a déclaré que son camp devrait également en organiser une. Peterson, l’adjoint de l’école sur le campus, a été acquitté le mois dernier des accusations criminelles l’accusant d’inaction, mais l’affaire civile contre lui, le bureau du shérif de Broward et d’autres est régie par différentes lois et règles de preuve. Il a également un niveau de preuve inférieur.

La juge a précisé qu’elle ne se prononçait pas sur la question de savoir si elle autoriserait la diffusion des reconstitutions devant le jury lors du procès, qui n’a pas été programmé.

« C’est pour un autre jour », a déclaré Phillips à propos de cette décision. Elle devra revoir les enregistrements des reconstitutions et entendre des arguments pour savoir s’ils reflètent fidèlement ce que Peterson a entendu.

Les familles des 17 tués et des 26 blessés réclament des dommages-intérêts non spécifiés dans le cadre de poursuites qui sont jugées conjointement.

Le juge a ordonné que les reconstitutions aient lieu avant la fin des vacances d’été de l’école le mois prochain et que les résidents à proximité reçoivent un avertissement suffisant. Elle veut qu’ils soient faits le même jour ou des jours consécutifs.

Les reconstitutions seraient basées sur des vidéos de surveillance scolaire du massacre qui montrent seconde par seconde les actions et les emplacements de Peterson et du tireur Nikolas Cruz pendant l’attaque de six minutes.

Les reenactors jouant Cruz tireraient près de 140 blancs avec des fusils identiques au fusil semi-automatique de style AR-15 qu’il utilisait depuis les mêmes endroits à chaque étage. Les alarmes incendie de l’école sonneraient aux mêmes moments que pendant la fusillade.

Pendant ce temps, des reconstitueurs jouant Peterson et portant un appareil d’enregistrement reproduisaient ses actions alors qu’il montait sur une voiturette de golf depuis son bureau à environ 100 mètres (90 mètres) du bâtiment de la classe. Peterson a été déposé à environ 10 mètres (neuf mètres) du bâtiment environ deux minutes après le début de la fusillade.

Peterson s’est dirigé vers une porte et a sorti son arme de poing, mais a ensuite reculé, se mettant à couvert à côté d’un bâtiment voisin. Il y est resté pendant 40 minutes, longtemps après la fin de la fusillade et l’entrée d’autres agents des forces de l’ordre à l’intérieur, passant des appels radio aux répartiteurs et à d’autres adjoints.

Les familles et les blessés insistent sur le fait qu’il aurait pu entrer et tirer sur Cruz ou au moins le distraire, sauvant les six tués et les quatre blessés après son arrivée au bâtiment.

Peterson, 60 ans, insiste sur le fait que les échos l’ont empêché de repérer d’où provenaient les tirs et qu’il aurait chargé à l’intérieur s’il avait su où se trouvait Cruz. Il a pris sa retraite peu de temps après la fusillade, mais a ensuite été licencié rétroactivement.

Brill a dit au juge qu’il voulait reconstituer la fusillade parce que « nous ne voulons rien laisser au hasard et permettre à Peterson d’échapper à la justice dans cette affaire civile comme il l’a fait dans l’affaire pénale ».

Il a déclaré que la reconstitution fournira « des preuves tout aussi suffisantes » que Peterson savait que des coups de feu provenaient du bâtiment, ce qui signifie qu’il aurait dû regarder par la porte – ce que Brill pense avoir fait mais a menti.

« Il pouvait entendre la cacophonie de la décharge du pistolet d’un…. fusil qui se trouvait à environ 50 mètres (40 mètres) de sa position », a déclaré Brill. Peterson, s’il avait regardé, aurait vu « des personnes décédées, du sang, le tireur, la veste du tireur qu’il a jetée par terre ».

Piper a déclaré qu’il ne croyait pas que les reconstitutions décriraient avec précision ce que Peterson avait entendu. Il a dit que les blancs ne sonnaient pas exactement comme des balles et qu’il était impossible de recréer avec précision la direction et l’angle du pistolet de Cruz. Il y avait aussi des centaines de personnes dans le bâtiment, d’autres dans les environs et des voitures sur le parking qui étouffaient et déviaient les sons.

« Il va être impossible que cela soit une preuve fiable… », a déclaré Piper. « Il y a tellement de variables qui ne peuvent pas être prises en compte. »

Il a dit que la meilleure preuve sera le témoignage de témoins sur ce qu’ils ont entendu. Certains témoins au procès pénal de Peterson ont déclaré qu’ils savaient d’où venaient les coups de feu, tandis que d’autres ont déclaré qu’ils n’étaient pas sûrs ou incorrects quant à l’emplacement du tireur.

On ne sait pas si les reconstitutions retarderont le projet du district scolaire de démolir le bâtiment de la classe, qui a été verrouillé derrière une barrière à mailles losangées comme preuve dans les affaires pénales Cruz et Peterson tandis que le reste du campus a rouvert aux étudiants en 2018. Le le jury du procès de Cruz l’année dernière a visité le bâtiment, mais le juge du procès de Peterson a rejeté une requête de l’accusation demandant à son jury de faire de même.

Les familles des victimes, les blessés et les enseignants ont eu l’occasion au cours de la semaine dernière de visiter le bâtiment, s’ils le souhaitaient.

Cruz, 24 ans et ancien étudiant de Stoneman Douglas, a été condamné à perpétuité l’année dernière après que son jury n’ait pas pu convenir à l’unanimité qu’il méritait la peine de mort.

Terry Spencer, l’Associated Press