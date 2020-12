En échange de l’accord du Maroc de normaliser ses relations avec Israël, les États-Unis sont devenus jeudi la première et la seule grande puissance à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental – un acte que le Maroc poursuit depuis des années.

Pour les Marocains, la reconnaissance par les États-Unis est une première étape importante pour convaincre d’autres superpuissances, dont l’Union européenne, la Russie et la Chine, de faire de même, ont déclaré des analystes.

« Ce que cela fait, c’est que cela ajoute une puissance mondiale majeure pour soutenir les revendications du Maroc, ce que le Maroc a jusqu’à présent fait défaut », a déclaré Samia Errazzouki, une ancienne journaliste marocaine et actuelle doctorante sur la question du Sahara occidental. suit de près. « C’est quelque chose que le Maroc est susceptible d’utiliser dans les futurs accords diplomatiques avec d’autres pays. »

Mais amener plus de pays à reconnaître les revendications du Maroc signifie aller à l’encontre des résolutions des Nations Unies qui revendiquent le peuple autochtone sahraoui du Sahara occidental et le Front Polisario, le mouvement rebelle indépendantiste combattant en leur nom, dans la région. . Aujourd’hui, 38 pays, principalement en Afrique et en Amérique latine, reconnaissent ou entretiennent des relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique, qui a rejoint l’Union africaine en 1984.

« Cela n’affecte en rien la nature juridique de notre question », a déclaré Sidi Omar, le représentant onusien du Front Polisario, faisant référence à la reconnaissance américaine. « Les Nations Unies ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc ».

La décision américaine vient au milieu des tensions croissantes entre les forces de sécurité marocaines et le Front Polisario, qui est soutenu par l’Algérie voisine. Le mois dernier, les rebelles ont mis fin à un cessez-le-feu de 29 ans et déclaré l’état de guerre après avoir accusé le Maroc de lancer des opérations militaires dans une zone tampon au Sahara occidental. Le Maroc a déclaré qu’il avait agi parce que les rebelles auraient retenu des personnes et des biens et harcelé les soldats de la paix de l’ONU, ce que les Nations Unies ont ensuite démenti.

Jeudi, l’hostilité s’est propagée aux médias sociaux, a déclaré Omar, l’envoyé du Polisario dans un tweet brûlant que la reconnaissance de Trump « montre que le régime marocain est prêt à vendre son âme pour maintenir son occupation illégale de certaines parties du Sahara occidental ».

Dans un communiqué, les rebelles ont déclaré cet accord « une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et des résolutions de légitimité internationale ». Cette décision, a ajouté le groupe, « entrave les efforts de la communauté internationale pour trouver une solution au conflit ».

La région du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, a été annexée par le Maroc en 1975. Cela a conduit à un conflit de 16 ans entre les rebelles et le gouvernement marocain qui a duré jusqu’à ce que les Nations Unies négocient un armistice en 1991. Le Maroc contrôle désormais environ trois districts du Sahara occidental, une étendue de territoire au sud-ouest du pays, tandis que le Polisario et la République sahraouie contrôlent le reste. Les Nations Unies reconnaissent l’ensemble de la zone comme un « territoire non autonome ».

Plus de 100 000 personnes ont fui le conflit et l’oppression au Sahara occidental et vivent maintenant dans des conditions désolées en tant que réfugiés dans le désert algérien. Beaucoup ont mis leurs espoirs dans la promesse d’un référendum sur l’indépendance, que l’ONU doit superviser, mais qui n’a pas encore eu lieu. Leur avenir est aujourd’hui plus incertain que jamais.

Maintenant que les États-Unis ont le droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU, les perspectives d’un référendum sont encore plus réduites. Et si davantage de gouvernements suivent la position américaine, la reconnaissance internationale d’une nation sahraouie indépendante sera insaisissable.

« Cela touche le clou dans la boîte en termes d’un éventuel référendum », a déclaré Errazzouki. «Sans référendum, cela affectera les prochaines étapes que le Front Polisario et les réfugiés prendront. Et comme nous l’avons vu ces derniers mois, la guerre n’est pas hors de propos. «

Les tensions peuvent traverser les frontières. L’Algérie, principal bienfaiteur des rebelles, a ses propres problèmes internes, notamment une crise économique, des troubles politiques et sociaux, et un président hospitalisé pour Covid-19 depuis fin octobre. Mais le pays pourrait intervenir si le front Polisario est activement attaqué.

« Le Maroc, encouragé par ce qui est clairement un soutien américain, se sentira libre de poursuivre son effort de guerre contre le front Polisario, qui pourra s’appuyer sur l’intervention de l’Algérie, son principal financier étranger », a déclaré Hamish Kinnear, un Analyste nord-africain chez Verisk. Maplecroft, un cabinet de conseil en risques politiques, dans une analyse d’email.

Kinnear a ajouté que la reconnaissance par les États-Unis « est peu susceptible d’entraîner un changement soudain de la position des grands pays », notant que même les alliés proches du Maroc, comme la France, sont d’accord avec les Nations Unies sur le statut. du Sahara occidental.

« Tout ce que les autres pays choisiront de faire sera leur propre affaire », a déclaré Omar, ajoutant: « Nous continuerons notre lutte jusqu’à ce que nous atteignions notre liberté. »