La reconnaissance Michelin est une aubaine pour Vancouver et ses restaurants, mais pourquoi tout ce secret ?

Le Guide Michelin français de renommée internationale est venu au Canada cette année, visitant d’abord Toronto, puis reconnaissant 60 restaurants à Vancouver, dont huit ont obtenu une seule étoile Michelin.

Les restaurateurs disent que c’est un gros problème car cela les place sur la carte en tant que destination culinaire mondiale et crée un buzz parmi les habitants, qui pourraient être incités à essayer quelque chose de nouveau ou à visiter un endroit dont ils n’avaient jamais entendu parler auparavant.

“Cela montre que quoi que nous fassions, nous le faisons bien”, a déclaré Alberto Mura, directeur général du restaurant italien Carlino, l’une des 40 recommandations du Guide Michelin à Vancouver.

“Je pense que nous allons avoir plus d’affaires à venir”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il sentait que lui et son personnel étaient plus motivés et fiers de leur travail grâce à la nouvelle reconnaissance.

Mais ni Mura ni personne d’autre en dehors du Guide Michelin ne connaît les détails du système de notation utilisé pour classer son restaurant.

Selon Alexandra Gill, critique gastronomique de la Colombie-Britannique pour le Globe and Mail, c’est en partie par nécessité.

“L’anonymat des inspecteurs est sa plus grande force”, a-t-elle déclaré dans une interview. “C’est ce qui lui donne sa légitimité et son autorité car personne ne sait qui ils sont. Personne ne peut acheter leurs votes.”

“Mais l’ensemble du processus est entouré de secret, et certains d’entre eux semblent malhonnêtes.”

L’émission Front Burner de CBC revient sur la controverse lors de la visite de Michelin à Toronto :

Brûleur avant23:31Le Guide Michelin controversé arrive au Canada À l’heure actuelle, des inspecteurs infiltrés du prestigieux Guide Michelin français visitent le Canada pour la première fois, afin de décider si l’un des restaurants de Toronto est digne d’une étoile Michelin convoitée. Obtenir cette désignation de l’autorité gastronomique de facto peut propulser un chef et son restaurant vers la célébrité. Mais le Guide Michelin a également été en proie à des allégations de partialité, d’élitisme, mettant à rude épreuve les chefs et ignorant la façon dont les travailleurs qui préparent les aliments sont traités. Aujourd’hui, les rédacteurs gastronomiques Nancy Matsumoto et Corey Mintz se joignent à nous pour déterminer ce que l’arrivée du guide au Canada pourrait signifier pour une industrie en difficulté – et si cela compte.

Traditionnellement, les étoiles Michelin étaient réservées aux restaurants gastronomiques chers – avec des nappes blanches, dit Gill. Cela semble changer, car le guide propose des plats plus décontractés bien faits, mais Gill dit qu’il semble également qu’il existe des normes différentes pour différentes villes.

“Ce qui est formidable avec le prix de Vancouver, c’est qu’il reflète vraiment ce que nous faisons de mieux ici”, a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de la cuisine asiatique, des repas décontractés et de la cuisine de la ferme à la table dans les sélections du guide.

“Quand vous le regardez d’un point de vue global, et que vous regardez les autres guides Michelin, cela semble un peu bizarre”, a-t-elle ajouté, se demandant si les inspecteurs de Michelin utilisent le même processus d’examen dans chaque ville qu’ils visitent.

Michelin met en vedette une épée à double tranchant, selon le juge de Top Chef Canada

Mijune Pak, juge de l’émission de cuisine Top Chef Canada et animatrice des prix Michelin à Vancouver, affirme que l’obtention d’une étoile Michelin donne aux restaurants une grande visibilité, mais crée également des attentes extrêmement élevées.

“C’est l’un des rares prix où vous pouvez le perdre”, a-t-elle déclaré dans une interview.

Pak explique que les inspecteurs anonymes du guide retourneront éventuellement dans tous les restaurants qui ont obtenu un prix ou une recommandation et décideront s’ils méritent toujours cet honneur.

“Il y a tellement de pression là-dessus”, a-t-elle déclaré.

Alors que la menace de perdre leur statut sur le guide Michelin peut être stressante pour les chefs et leurs équipes, Pak dit que c’est aussi une recette pour l’excellence – établissant une norme internationale pour les restaurants à atteindre.

Alexandra Gill, critique gastronomique de la Colombie-Britannique pour le Globe and Mail, affirme que le Guide Michelin est « entouré de secret » et doit être financé par les offices de tourisme locaux pour se développer. Le guide est venu au Canada pour la première fois cette année, ajoutant des restaurants à Toronto et à Vancouver à ses recommandations. (Maggie Macpherson/CBC)

Gill dit que les touristes internationaux lui ont longtemps demandé pourquoi la ville n’avait pas de restaurants étoilés Michelin, mais à mesure que le guide se développe dans le monde entier, il doit être parrainé et financé.

L’arrivée de Michelin au Canada faisait partie d’un accord de financement pluriannuel avec les offices de tourisme pour aider l’industrie hôtelière à se remettre de la pandémie.

“Je ne sais pas combien d’argent a été payé, mais Destination Vancouver a donné une grosse somme et un engagement pour cinq ans”, a déclaré Gill, expliquant que le processus ici était distinct de celui de Toronto.

Destination Vancouver a refusé plusieurs demandes d’entrevue, mais a déclaré dans un courriel qu’elle travaillait avec Michelin “uniquement sur les efforts de marketing et de promotion”.

Dans une déclaration de Michelin Amérique du Nord, Andrew Festa a attribué l’attention du guide à la qualité de la scène culinaire de la ville.

“Les organisations de marketing de destination (bureaux des congrès et des visiteurs) couvrent une partie des coûts encourus pour établir le Guide Michelin dans un nouvel emplacement”, a déclaré Festa. “Il s’agit de financer des campagnes de communication, digitales et marketing pour promouvoir les sélections.”

Le ministère du Tourisme de la Colombie-Britannique a déclaré à CBC qu’il n’avait joué aucun rôle dans la campagne du Guide Michelin. Destination Canada a déclaré que la section locale s’occupait de tout ce qui concernait la candidature de Vancouver.

Kissa Tanto, dans le quartier chinois de Vancouver, a été reconnu par le Guide Michelin pour le mélange de cuisine italienne et japonaise du chef Joel Watanabe (quatrième à partir de la droite). Mijune Pak (à l’extrême gauche) dit qu’une étoile Michelin s’accompagne de beaucoup de reconnaissance et de pression pour répondre continuellement aux attentes du guide. (Arrthy Thayaparan/CBC)

Gill dit que les offices de commercialisation du tourisme du monde entier paient pour que le Guide Michelin vienne dans leurs villes.

“Je ne pense pas nécessairement que ce soit une mauvaise chose”, a-t-elle déclaré. “Si vous voulez avoir des inspecteurs anonymes et que vous voulez qu’ils fassent un travail correct, vous devez payer les repas… leur billet d’avion et leur hôtel.”

Elle dit que le buzz autour des prix est resté et que la prochaine saison touristique devrait être importante pour les restaurants de Vancouver. Même si les Britanno-Colombiens font face à l’inflation et à la hausse du coût de la vie, elle affirme que de nombreux restaurants ajoutés au Guide Michelin ont toujours des prix raisonnables.

“Il y a définitivement quelque chose pour tout le monde sur cette liste”, a-t-elle déclaré. “Les Bib Gourmands sont d’un bon rapport qualité/prix… et il y a de très bons petits restaurants là-bas.”

“Par rapport aux standards internationaux des restaurants du Guide Michelin, ils sont vraiment accessibles.”