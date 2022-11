La reconnaissance historique des femmes anglaises par la FA est attendue depuis longtemps

S’il y a une chose que les fans de football adorent faire, c’est de discuter de leurs favoris dans le contexte des meilleurs joueurs de tous les temps.

Même avec “Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?!” dominant la conversation au cours de la dernière décennie, des grands noms des époques passées comme Pelé et Johan Cruyff figureront toujours en haut de ces listes. Même si beaucoup n’étaient pas là à l’apogée de Pelé, il est entendu que lui et son coéquipier brésilien Garrincha étaient deux des plus grands à emmener sur un terrain de football. De même, il y a des fans qui ne connaissent peut-être que Zinedine Zidane en tant qu’entraîneur du Real Madrid avec un penchant pour les pantalons incroyablement serrés, mais il y a au moins des images claires de l’ancien joueur faisant ce qu’il a fait de mieux avec le ballon.

Ainsi, pour certains, il y a simplement la légende autour du nom d’un joueur, et pour d’autres, il y a au moins une vidéo de leurs moments forts, mais cela n’est vrai que dans le jeu masculin. Pour le football féminin – si longtemps confiné dans l’ombre et une ligne ou deux sur un résultat si vous avez eu de la chance – il n’y a que des souvenirs embués de ceux qui étaient là pour voir les ancêtres du jeu moderne.

Certains en Angleterre connaissent peut-être vaguement Dick, Kerr Ladies FC, qui étaient toutes sauf une des premières équipes anglaises non officielles. Les noms de Lily Parr ou d’Alice Kell peuvent sonner une cloche lointaine, et sans le travail inlassable d’historiens comme le professeur Jean Williams, leur héritage serait pratiquement perdu. Pourtant, comme jamais officiellement reconnu par la FA, l’instance dirigeante du football en Angleterre, cette équipe autrefois formidable et ceux qui ont joué en tant qu’employés de Dick, Kerr & Co. existent dans une zone grise, une poignée de photos en noir et blanc et des actualités centenaires de Pathé.

L’année après Dick, Kerr a organisé le premier match international de football féminin contre une équipe française vers 1920, la FA a interdit le football féminin – une interdiction qui est restée pendant les 50 années suivantes, poussant le sport dans l’ombre et les recoins de l’histoire. Les fans qui portent maintenant les chemises Lucy Bronze et Alessia Russo ne penseront pas à ajouter Parr et Kell à leur liste des plus grandes joueuses.

Le 7 octobre 2022, avant que l’Angleterre n’affronte les États-Unis à Wembley, les joueuses de l’équipe des Lionnes 2022 posent avec des membres de l’équipe nationale féminine d’Angleterre de 1972, les premières joueuses à représenter l’Angleterre après que la FA a levé son interdiction du football féminin. Naomi Baker / La FA via Getty Images

Cependant, même beaucoup de ceux qui volent sous la bannière des joueurs officiels de l’Angleterre et ont récemment été reconnus par la FA pour leur engagement envers le badge seront au-delà de la périphérie de nombreux fans. Pour ceux qui se sont délectés de la victoire des Lionnes à l’Euro cet été, certains n’ont peut-être pas eu la chance de voir Kelly Smith avant qu’elle ne raccroche ses bottes en 2017. L’ancienne star d’Angleterre et d’Arsenal est largement considérée comme l’une des plus grandes du jeu moderne, mais pour les nouveaux fans, elle aurait tout aussi bien pu appartenir à la même époque qu’Alfredo Di Stefano.

En signe de respect et de remerciement, la FA a entrepris de faire venir du froid, pour ainsi dire, ces anciennes Lionnes qui n’avaient jamais été pleinement honorées pour leur travail et de célébrer toutes celles qui avaient représenté l’Angleterre au niveau senior. La célébration était destinée à (presque) s’aligner sur le 50e anniversaire du premier match international officiel de l’Angleterre après la levée de l’interdiction du football féminin en Angleterre : une victoire 3-2 contre l’Écosse (qui d’autre ?) le 18 novembre 1972.

Une poignée d’anciens joueurs – certains de cette équipe du début des années 70 à ceux de la fin des années 90 – étaient présents à la base d’entraînement de l’Angleterre avant leur victoire amicale 2-1 contre les États-Unis le mois dernier. Avec tous ceux qui étaient disponibles sortis à la mi-temps de ce match, les anciens joueurs, jeunes et vieux, ont été autorisés à faire un tour du terrain de Wembley, derrière les panneaux publicitaires, bien loin du gazon sacré.

Il y avait aussi une petite cérémonie avec des joueurs de cette première équipe officielle présentés avec des casquettes pour commémorer l’exploit. Mais à la mi-temps par une froide soirée d’octobre, de nombreux fans dans les tribunes étaient déjà entrés à l’intérieur à la recherche de nourriture ou de toilettes, ce qui rendait le geste symbolique d’autant plus creux.

Dans le livre 2019 de Carrie Dunn, “La Fierté des Lionnes”, l’ancienne n ° 1 anglaise Pauline Cope-Boanas aurait déclaré: “J’aimerais penser à l’équipe qui est sortie en 95 [the Women’s World Cup], si nous avions eu la formation qu’ils ont maintenant, je pense que nous l’aurions gagnée. J’ai parlé à quelques ex-joueurs qui pensent la même chose.”

C’est un sentiment que l’on retrouve souvent autour du jeu : une grande partie de l’infrastructure moderne dont bénéficie l’équipe féminine d’Angleterre actuelle faisait rêver les anciennes joueuses. Pour beaucoup, il ne s’agit même pas du personnel de soutien ou de la compréhension d’une nutrition et d’une rééducation appropriées, mais simplement de pouvoir s’entraîner sur un terrain plat ou de porter des chaussures bien ajustées.

Comme Tracy Scragg (née Davidson) l’a dit aux journalistes le jour où elle et certains de ses anciens coéquipiers anglais ont été invités à l’entraînement : “Quand j’ai joué [circa 1987]nous nous rencontrions le vendredi soir pour un match le dimanche parce que tout le monde travaillait, donc si nous jouons à la maison, nous nous rencontrions un vendredi soir… et je me souviens qu’un vendredi nous étions autour de Leeds et le manager a dit, “D’accord, nous allons juste faire une petite promenade pour sortir du trajet en voiture” et nous l’avons fait.”

Elle a poursuivi: “Nous marchions dans un cul-de-sac, et nous nous sommes en quelque sorte arrêtés à la fin et nous nous étirons … imaginez ouvrir vos rideaux ce jour-là et voir comme 20 dames anglaises en costume de coquillage! Mais cela montre simplement jusqu’où le jeu est arrivé et ce que vous pouvez accomplir lorsque vous avez ce soutien et ce soutien.”

Le 15 novembre 1972, des joueuses de l’équipe nationale féminine d’Angleterre posent lors d’un entraînement à Wembley, trois jours avant le premier match officiel des Lionnes contre l’Écosse. Les joueurs, par ordre alphabétique, sont : Jeannie Allott, Janet Bagguley, Sue Buckett, Pat Davies, Eileen Foreman, Sylvia Gore, Sandra Graham, Lynda Hale, Morag Kirkland, Julia Manning, Paddy McGroarty, Wendy Owen, Sheila Parker, Sue Whyatt et Jean Wilson. L’entraîneur est Eric Worthington. Keystone/Archives Hulton/Getty Images

L’ancienne gardienne de but a poursuivi en plaisantant en disant que cela aurait pu être elle sur “Strictly Come Dancing” plutôt que Alex Scott. Mais il restait la question sans réponse : Et si ? Et si elle avait joué à une époque où elle pouvait être une professionnelle à plein temps comme les joueurs actuels ?

Le ton de tous les joueurs qui ont parlé aux médias ce jour-là était de la fierté qui leur est chère de savoir qu’à un moment donné, ils ont pu porter les trois lions sur leur poitrine et chanter l’hymne national. Pouvoir représenter l’Angleterre – que ce soit dans les années 70, 80 ou 90 – était suffisant, car Wendy Owen, qui faisait partie de la première équipe officielle, a déclaré: “Nous ne nous sentions pas mal fait par – nous ne connaissions rien de différent.”

Pat Chapman, une autre ancienne Lionne, a déclaré à ESPN : “C’est vraiment très drôle – quand nous sommes allés au dernier match contre l’Angleterre, je parlais à Brenda Sempare… et elle est l’une des meilleures milieu de terrain que j’aie jamais vues… . maintenant la différence est celle-ci [current players] sont des athlètes, mais les filles [I played with] étaient des athlètes naturels.”

Les mots de l’ailier gauche ont été repris par un journaliste anonyme qui, lorsque la FA organisait des matchs de charité mettant en vedette d’anciens joueurs, devenait poétique sur la capacité naturelle de ceux qui avaient depuis longtemps raccroché les crampons.

Même un joueur à la retraite de longue date, criblé de blessures ou hors de forme (ou tout ce qui précède) – le type qui a ouvert la voie à la récolte actuelle – ceux des années 70 aux années 00 avaient tendance à posséder cette magie quelque chose que vous associeriez à un Roberto Baggio ou à un Franz Beckenbauer. C’était un sentiment de facilité dans leur jeu, même s’ils n’ont jamais eu la chance de jouer professionnellement.

Même pour les fans et les experts qui sont là depuis assez longtemps pour se souvenir d’avoir regardé Kelly Smith, il y a ceux qui ne connaîtront pas les exploits du milieu de terrain offensif et attaquante Marieanne Spacey sur le terrain. Une artilleure comme Smith, Spacey – qui entraîne maintenant Southampton dans le championnat féminin – était l’une des joueuses les plus douées à avoir jamais joué pour l’Angleterre, mais même après avoir pris sa retraite en 2005, son héritage est celui qui n’est connu que d’un sélectionner quelques-uns.

Il y a une bizarrerie étrange dans le nord de Londres : si vous mentionnez à quelqu’un que vous êtes impliqué dans le football féminin, il vous dira que ses enfants ont été entraînés par Rachel Yankey. Pour beaucoup, l’ancien attaquant qui a été à un moment donné le joueur le plus capé, homme ou femme, pour représenter l’Angleterre est un entraîneur et a le plus souvent contribué au développement de leurs enfants. La joueuse qui n’a pris sa retraite qu’en 2016 est maintenant considérée comme une entraîneuse de jeunes joueurs alors qu’elle a été pendant si longtemps l’une des joueuses les plus intelligentes sur le terrain et une joueuse qui a marqué des buts sensationnels au fil des ans.

Avant Yankey, il y avait des gens comme Gill Coultard, Carol Thomas et Sheila Parker (parmi beaucoup d’autres) – des joueurs dont on se souvient après la fin de leur carrière de joueur. Ce sont des joueurs qui se souviennent encore de l’époque où ils représentaient l’Angleterre avec une immense fierté, mais dont si peu de fans ont pu profiter pendant qu’ils jouaient. Ce sont des joueurs qui seront rarement mentionnés lorsque les fans se disputeront sur les plus grands joueurs de tous les temps.

Comme l’a dit Pat Chapman le mois dernier : “Lynda Hale, elle a eu le coup le plus dur et si nous avions tout cela… Dieu sait à quel point nous aurions été bons parce que nous étions bons pour notre journée, mais nous étions des joueurs naturels — nous pouvions juste Tu vois ce que je veux dire ? Personne n’avait à nous apprendre, nous pouvions juste jouer. C’est drôle, n’est-ce pas ?

Dick, Kerr Ladies FC pose pour une photo lors de leur tournée nord-américaine de 1922. Le club a été considéré dans l’histoire comme une équipe nationale féminine anglaise non officielle jusqu’au premier match officiel des Lionnes le 18 novembre 1972. Gircke/ullstein bild via Getty Images

À la veille du 50e anniversaire du premier match officiel des femmes d’Angleterre vendredi – ce match du 18 novembre contre l’Écosse en 1972 – la FA a tenté de réparer les dommages causés au fil des ans par leur apathie envers leur programme féminin.

Au-delà d’embrasser pleinement l’équipe et de repousser les normes professionnelles qui ont permis à la génération actuelle de réaliser son potentiel, la fédération a fait une démonstration de reconnaissance du travail de ceux qui l’ont précédé, les a célébrés à Wembley le mois dernier et a présenté des numéros hérités à tous ceux qui ‘ ai gagné une sélection d’Angleterre – 227 femmes et plus. Jeudi, la FA a également annoncé que les résultats de chaque match de l’équipe nationale féminine d’Angleterre remontant à 1972 est maintenant disponible en ligne avec les scores, les adversaires et les emplacements.

Comme l’a déclaré Kay Cossington, responsable de la technique féminine à la FA, dans un communiqué : “Chaque ancienne joueuse a joué son rôle dans le parcours de l’équipe et l’introduction de numéros hérités est un rappel permanent de leur impact et de l’histoire de l’équipe senior féminine d’Angleterre. Les 227 joueuses sont des membres appréciés de la « famille anglaise » et nous espérons qu’elles pourront être fières de faire partie d’un petit groupe de femmes qui ont transformé le football et eu un impact éternel sur la société. »

Ainsi, alors que la FA ont pris des mesures pour honorer ceux qui ont emprunté le chemin moins que facile pour permettre à la récolte actuelle de joueurs de s’épanouir et de tirer leur chapeau aux pionniers, les hypothèses à voix basse n’auront jamais de réponse satisfaisante pour ceux qui l’étaient, pour si longtemps, les Lionnes oubliées.