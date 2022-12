La reconnaissance faciale défectueuse d’Uber et les drones de la police

Un soir de février de l’année dernière, un chauffeur Uber de 23 ans nommé Niradi Srikanth s’apprêtait à commencer un autre quart de travail, transportant des passagers autour de la ville d’Hyderabad, dans le sud de l’Inde. Il a pointé le téléphone vers son visage pour prendre un selfie afin de vérifier son identité. Le processus fonctionnait généralement de manière transparente. Mais cette fois, il n’a pas pu se connecter.

Srikanth soupçonnait que c’était parce qu’il s’était récemment rasé la tête. Après que d’autres tentatives de connexion aient été rejetées, Uber l’a informé que son compte avait été bloqué. Il n’est pas seul. Dans une enquête menée par MIT Technology Review auprès de 150 chauffeurs Uber dans le pays, près de la moitié avaient été temporairement ou définitivement verrouillés sur leurs comptes en raison de problèmes avec leur selfie.

Des centaines de milliers de travailleurs indiens de l’économie à la demande sont à la merci de la technologie de reconnaissance faciale, avec peu de protections juridiques, politiques ou réglementaires. Pour des travailleurs comme Srikanth, se faire bloquer ou expulser d’une plate-forme peut avoir des conséquences dévastatrices. Lire l’histoire complète.

— Varsha Bansal

J’ai rencontré un drone de police en VR et j’ai détesté ça

Les services de police du monde entier adoptent les drones, les déployant pour tout, de la surveillance et de la collecte de renseignements à la chasse aux criminels. Pourtant, aucun d’entre eux ne semble essayer de découvrir comment les rencontres avec des drones laissent les gens se sentir – ou si la technologie aidera ou entravera le travail de la police.

Une équipe de l’University College London et de la London School of Economics comble les lacunes, étudie comment les gens réagissent lorsqu’ils rencontrent des drones de police en réalité virtuelle et s’ils en ressortent plus ou moins confiants envers la police.

Melissa Heikkilä, de MIT Technology Review, est sortie de sa rencontre avec un drone de police en réalité virtuelle, énervée. Si d’autres pensent la même chose, la grande question est de savoir si ces drones sont des outils efficaces pour la police en premier lieu. Lire l’histoire complète.

