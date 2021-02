La reconnaissance faciale de masse est l’appareil des États policiers et doit être réglementée | Vue

En avril, l’UE deviendra la première puissance mondiale à présenter des plans détaillés de réglementation de l’intelligence artificielle, y compris des règles sur l’utilisation des technologies de surveillance biométrique, comme la reconnaissance faciale publique.

Les technologies biométriques collectent des données propres à notre corps et à nos comportements, qui divulguent des informations sensibles sur qui nous sommes. Plus de la moitié des pays de l’UE sont utiliser la reconnaissance faciale et des outils similaires d’une manière contraire à leurs propres règles en matière de droits humains, Groupe de défense des droits numériques européens (EDRi) trouvé.

Bien qu’elles soient présentées comme une solution facile à la criminalité, la réalité est que ces technologies invasives reposent souvent sur des fondements non scientifiques et discriminatoires. Ils sont déployés par des acteurs puissants essayant de jouer à Dieu et ne profitent qu’aux entreprises technologiques qui les vendent.

Au mieux, nos gouvernements mettent en place les conditions idéales pour une surveillance anti-démocratique de masse de populations entières. Maintenant, les Européens ripostent – le mouvement Reclaim Your Face est lancé une pétition paneuropéenne pour pousser les institutions de l’UE à interdire l’utilisation nocive de ces technologies.

Alors que la technologie de reconnaissance faciale existe depuis des décennies, ces dernières années ont vu un désir croissant de la part des conseils et des forces de police à court d’argent d’automatiser l’utilisation des expressions faciales et vocales, des mouvements corporels et des comportements des personnes pour prédire si cette personne est «suspecte» ou non. ».

Plus tôt ce mois-ci, la plus haute cour de l’UE a traité une affaire concernant des tests controversés de «détecteur de mensonges» d’IA dans le cadre d’un projet appelé iBorderCTRL. Le député européen Patrick Breyer poursuit la Commission européenne pour ce projet pilote financé par l’UE, qui s’est déroulé entre 2016 et 2019. Selon la Commission, le projet visait à accélérer les contrôles pour les ressortissants de pays tiers voyageant vers l’UE. En réalité, il a utilisé une analyse biométrique invasive des émotions, qui certains scientifiques ont dit ne travaille pas, pour déterminer s’il faut ou non accorder à quelqu’un la liberté de voyager.

iBorderCTRL et des projets similaires financés par l’UE ont été critiqués pour secret sousque ces expériences présumées violant les droits ont été menées, pour faire partie de des stratégies de contrôle des migrations de plus en plus inhumaines, et pour avoir enfreint les « liberté cognitive« . Un autre exemple peut être vu aux Pays-Bas, où les autorités utilisent des technologies biométriques pour prédire l’agressivité des gens.

Nous voyons les autorités dépenser d’énormes sommes d’argent dans la technologie biométrique basée sur les données comme un raccourci facile vers des problèmes sociétaux complexes. Ils font cela au lieu d’investir dans l’éducation, la protection sociale ou dans la création de la confiance avec les communautés, qui sont des méthodes plus efficaces pour réduire la criminalité et améliorer l’égalité d’accès aux opportunités.

Kitting nos rues, supermarchéset les parcs dotés de ces technologies amplifieront la discrimination existante contre les personnes de couleur, les personnes handicapées et d’autres groupes marginalisés. Au lieu d’être contestables, ces pratiques seront cachées sous un voile de fausse autorité scientifique et opacité délibérée.

La police de Londres, par exemple, affirme que la reconnaissance faciale n’est jamais utilisée seule pour prendre une décision. Encore, des recherches de l’Université d’Essex montrent que les humains sont psychologiquement découragés de contester les décisions fondées sur l’IA en raison du lourd fardeau de la réfuter. En bref: « L’ordinateur dit non. »

En prétendant savoir ce que les gens pensent ou vont faire ensuite, la dernière génération de systèmes biométriques nous propulse vers une police de la pensée technologique. Grâce à des expériences de «lecture de l’esprit» comme iBorderCTRL, l’UE légitime une pseudoscience fragile et ouvre la porte à des prédictions biométriques de plus en plus invasives. La technologie ignore le fait que les expressions et les émotions varient considérablement à la fois au niveau culturel et individuel. La détection biométrique des soupçons, en revanche, oblige chacun à agir selon une norme technologique arbitraire.

Les gouvernements ouvrent une boîte de pandore où le contrôle de l’État ne s’étend pas seulement à tout ce que nous faisons, mais à nos pensées les plus intimes, et l’applique dans des contextes où notre innocence ou notre culpabilité est prédite sur la base de nos données biométriques. Ces outils et pratiques sont le rêve de tout État policier par excellence et l’antithèse de l’État de droit. Mais nous avons l’occasion de les arrêter avant qu’ils ne deviennent omniprésents dans nos sociétés.

La campagne européenne Reclaim Your Face, soutenue par EDRi, appelle à mettre fin définitivement à la surveillance de masse biométrique comme iBorderCTRL. Sa pétition, qui, espère-t-il rassemblera 1 million de signatures, vise à promouvoir un avenir où les gens ne seront pas segmentés en fonction de leur apparence, de leur religion, de leur sexualité, de leur handicap et d’autres facteurs qui composent nos diverses identités. L’histoire ne saurait nous donner un avertissement plus clair sur ce qui se passe lorsque les sociétés sont divisées et retournées les unes contre les autres sur la base de qui est construit comme suspect, anormal et aberrant.

Les pays de l’UE décideront si le développement et l’utilisation de l’IA seront légalement contrôlés ou non. En tant que premier continent à envisager de réglementer ces technologies en évolution rapide, il a le pouvoir de montrer l’exemple à l’échelle mondiale, par exemple en interdisant les pratiques de surveillance de masse biométrique.

Cela garantirait que nous puissions tous jouir de la présomption d’innocence, à l’abri du jugement des machines qui nous dépouillent de notre dignité, violent notre intégrité corporelle et psychologique et menacent nos libertés démocratiques. Nous vous invitons à #ReclaimYourFace à nos côtés.