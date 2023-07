La reconnaissance faciale aux États-Unis est sur le point de rencontrer l’un de ses plus grands tests

Cette approche plus subtile rappelle la voie empruntée par les législateurs européens lors de l’évaluation de l’utilisation de l’IA dans les applications publiques. Ce système utilise des niveaux de risque ; plus les risques associés à une technologie particulière sont élevés, plus la réglementation est stricte. En vertu de la loi sur l’IA proposée en Europe, par exemple, la reconnaissance faciale en direct sur les systèmes de vidéosurveillance dans les espaces publics serait réglementée plus sévèrement que les applications plus limitées et non en temps réel, telles que la recherche d’images dans une enquête sur un enfant disparu.

Eldridge dit qu’il s’attend à une résistance de la part des procureurs et des forces de l’ordre, bien qu’il soit « prudemment optimiste » quant à l’adoption du projet de loi. Il dit également que de nombreuses entreprises technologiques ont fait pression lors des audiences de la commission, affirmant que la technologie est précise et impartiale, et avertissant d’un ralentissement de l’industrie si les restrictions sont adoptées. Hoan Ton-That, PDG de Clearview, a déclaré à la commission dans son témoignage écrit que « l’algorithme sans biais de Clearview AI peut trouver avec précision n’importe quel visage parmi plus de 3 milliards d’images qu’il a collectées sur l’Internet public ».

Crockford et Eldridge disent qu’ils espèrent que le projet de loi sera mis aux voix lors de cette session, qui durera jusqu’en juillet 2024, mais jusqu’à présent, aucun vote de ce type n’a été prévu. Dans le Massachusetts, comme partout ailleurs, d’autres priorités telles que les projets de loi sur l’économie et l’éducation ont retenu l’attention.

Néanmoins, le projet de loi a déjà eu de l’influence. Plus tôt ce mois-ci, la législature de l’État du Montana a adopté une loi qui fait écho à de nombreuses exigences du Massachusetts. Le Montana interdira l’utilisation par la police de la reconnaissance faciale sur les vidéos et les images animées, et exigera un mandat pour l’appariement des visages.

Les coûts réels du compromis

Tout le monde n’est pas ravi de la norme du Massachusetts. Les groupes de police restent opposés au projet de loi. Certains militants pensent que de telles réglementations ne suffisent pas. Pendant ce temps, les vastes lois sur la reconnaissance des visages que certains anticipaient à l’échelle nationale en 2020 n’ont pas été adoptées.

Alors que s’est-il passé entre 2020 et 2023 ? Au cours des trois années que le Massachusetts a passées à débattre, à faire pression et à rédiger, le débat national est passé de la réforme de la police à l’augmentation de la criminalité, déclenchant un coup de fouet politique. Alors que le pendule de l’opinion publique oscillait, la reconnaissance faciale est devenue une monnaie d’échange entre les décideurs politiques, la police, les entreprises technologiques et les défenseurs. Peut-être plus important encore, nous nous sommes également habitués à la technologie de reconnaissance faciale dans nos vies et nos espaces publics.

Les groupes d’application de la loi à l’échelle nationale se font de plus en plus entendre sur la valeur de la reconnaissance faciale pour leur travail. Par exemple, à Austin, au Texas, qui a interdit la technologie, le chef de la police Joseph Chacon souhaite y avoir accès afin de compenser le manque de personnel, a-t-il déclaré au MIT Technology Review dans une interview.

Certains militants, dont Caitlin Seeley George, directrice des campagnes et des opérations chez Fight for the Future, affirment que des groupes de police à travers le pays ont utilisé des arguments similaires dans le but de limiter les interdictions de reconnaissance faciale.